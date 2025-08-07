Yukon Metals ermittelt bis zu 250 g/t Gold in Gesteinsproben und erweitert Grundstückspaket bei Carter Gulch, Yukon

20. Februar 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, hochgradige Goldergebnisse aus einem Gesteinsprobenprogramm aus dem Jahr 2025 bekannt zu geben, die zum Abstecken eines neuen Grundstückspakets beim Konzessionsgebiet Carter Gulch (das Konzessionsgebiet) geführt haben, das sich 40 Kilometer südwestlich von Whitehorse (Yukon) und 10 Kilometer vom Alaska Highway entfernt befindet.

Highlights:

– Hochgradiges Gold in Gesteinsproben aus dem Jahr 2025 identifiziert, darunter bis zu 250 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t) mit einem durchschnittlichen Probengehalt von 17,8 g/t Au und einem Mindestgehalt von 0,00 g/t Au in aus Quarzgängen stammenden Lesesteinen.

– Neues Grundstückspaket beim Konzessionsgebiet Carter Gulch durch Abstecken von 68 Claims rund um die ursprünglichen Claims.

– Goldmineralisierung in Zusammenhang mit Quarzgängen und Scherstrukturen, wobei erhöhte Bleigehalte und andere Indikatorelemente identifiziert wurden.

Diese hochgradigen Goldproben, die in unserem Konzessionsgebiet Carter Gulch entnommen wurden, sind ein aufregender Start für die Exploration in dieser frühen Phase in einem leicht zugänglichen Konzessionsgebiet, kommentierte Jim Coates, Interims-CEO von Yukon Metals. Durch das zusätzliche Abstecken konnten wir uns die Kerngebiete der bekannten Mineralisierung im Konzessionsgebiet sichern und gleichzeitig unsere Präsenz auf nahegelegene Vorkommen ausweiten. Die während des Probenahmeprogramms gesammelten Informationen werden uns dabei helfen, unsere nächsten Schritte im Konzessionsgebiet zu planen, darunter zusätzliche Probenahmen an der Oberfläche, detaillierte geologische Kartierungen und die Abgrenzung von Zielen.

Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen 2025

Im Jahr 2025 führte das Unternehmen ein gezieltes Gesteinsprobenprogramm durch, das sich auf Quarzgänge und Erzgangmineralisierungen im Gebiet Carter Gulch konzentrierte. Von insgesamt 27 Gesteinsproben, die entnommen und zur Analyse eingereicht wurden, wiesen neun Proben einen Goldgehalt von über 1 g/t auf, mit einem Durchschnitt von 17,8 g/t Au.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83088/YMC_022026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Probe 325933, ein Lesestein aus oxidiertem Quarzgangmaterial mit einem Gehalt von 250 g/t Au, 41,9 ppm Ag, 2.130 ppm Cu und 2,96 % Pb.

Die Gesteinsproben lieferten stark anomale Goldgehalte, darunter ein Spitzenergebnis von 250 g/t Au in einer Lesesteinprobe aus oxidiertem Quarzgangmaterial (Tabelle 1, Abbildung 1). Mehrere Proben lieferten Goldgehalte im Multi-Gramm-Bereich und wiesen gleichzeitig erhöhte Konzentrationen von Blei, Zink, Kupfer und Indikatorelementen wie Arsen und Antimon auf. Die Bleigehalte erreichten bis zu 2,96 % Blei (Pb), was auf eine starke Multi-Element-Paragenese hindeutet, wie sie häufig in strukturell kontrollierten Goldsystemen beobachtet wird.

Tabelle 1 – Wichtigste Ergebnisse der im Jahr 2025 im Rahmen der Prospektionsarbeiten entnommenen Gesteinsproben.

Probe Au g/t Ag ppm Cu ppm Pb ppm Zn ppm Probentyp

325901 0,03 1,08 24,8 70,1 37,2 verdeckter Ausbiss

325902 0,07 0,74 6,6 51,4 11,8 verdeckter Ausbiss

325903 0,01 0,41 124,5 19,8 50,3 verdeckter Ausbiss

325904 0,01 0,13 16,2 9,4 65,2 verdeckter Ausbiss

325905 0,00 0,18 3,9 12,1 44,1 verdeckter Ausbiss

325921 0,01 0,17 33,5 20,4 66,3 verdeckter Ausbiss

325922 0,01 0,14 59,5 9,4 83,0 Ausbiss

325923 0,01 0,13 68,2 7,9 101,5 verdeckter Ausbiss

325924 0,00 0,18 37,4 16,2 42,9 verdeckter Ausbiss

325925 0,01 0,16 52,5 7,9 62,9 verdeckter Ausbiss

325926 0,02 0,14 73,6 9,9 57,1 verdeckter Ausbiss

325927 0,01 0,11 99,9 7,4 66,2 verdeckter Ausbiss

325928 0,00 0,11 9,5 8,6 35,3 verdeckter Ausbiss

325929 0,80 0,74 36,9 1005,0 354,0 verdeckter Ausbiss

325930 14,25 2,54 300,0 2700,0 900,0 verdeckter Ausbiss

325931 0,37 0,44 59,0 349,0 39,8 verdeckter Ausbiss

325932 38,30 8,58 258,0 4500,0 524,0 verdeckter Ausbiss

325933 250,00 41,90 2130,0 29600,0 1385,0 Lesestein

325934 118,50 21,60 884,0 14950,0 587,0 Lesestein

325935 19,15 5,17 218,0 7500,0 653,0 Lesestein

325936 20,60 6,88 300,0 6930,0 665,0 Lesestein

325937 4,89 10,05 200,0 1080,0 452,0 Lesestein

325938 0,97 8,15 513,0 2740,0 1125,0 Lesestein

325939 13,60 12,50 114,5 465,0 131,0 verdeckter Ausbiss

325940 0,02 0,08 24,3 15,4 35,4 verdeckter Ausbiss

325941 0,06 0,10 47,9 14,3 30,6 verdeckter Ausbiss

325942 0,01 0,07 10,0 6,9 41,3 verdeckter Ausbiss

Anmerkungen: Au = Gold, Ag = Silber, Cu = Kupfer, Zn = Zink, g/t = Gramm pro Tonne, ppm = Teile pro Million

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die während der Prospektionsarbeiten entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung festzustellen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projekt vorliegende Mineralisierung.

Erwerb und Lage des Konzessionsgebietes

Das Unternehmen hat 68 neue Quarz-Claims abgesteckt, sodass das Konzessionsgebiet Carter Gulch zusammen mit den beiden bestehenden Claims nun insgesamt 70 Claims mit einer Fläche von etwa 1.462 Hektar umfasst. Die Claims Kiyoko beherbergen das Vorkommen Carter Gulch (CG). Das Vorkommen CG wurde 1993 durch Prospektionsarbeiten identifiziert, nachdem eine regionale Flusssedimentuntersuchung des Geological Survey of Canada in den 1980er-Jahren anomale Goldgehalte ergeben hatte. Anschließende Gesteinsprobenahmen lieferten Gehalte von bis zu 142 g/t Au, 1,3 % Pb und 1,1 % Cu aus in Quarzgängen lagernden Scherzonen, die sichtbares Gold enthielten. Die neu abgesteckten Claims umfassen auch das Vorkommen Peppy, ein bekanntes Goldvorkommen, das sich etwa 1,5 Kilometer südöstlich des Vorkommens CG befindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83088/YMC_022026_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 – Neu abgesteckte Claims bei Carter Gulch mit Gold-in-Gestein-Analyseergebnissen aus dem Jahr 2025.

Die neu abgesteckten Claims wurden erworben, um das gesamte strukturelle und geochemische Profil rund um das Vorkommen CG zu konsolidieren und potenzielle Erweiterungen der Goldmineralisierung zu erfassen, die durch historische Explorationsarbeiten und aktuelle Probenahmen des Unternehmens identifiziert wurden. Das derzeitige Grundstückspaket ist in seiner Größe vergleichbar mit einem zuvor zusammengestellten Claim-Block, der die Claims Kiyoko während historischer Explorationskampagnen umgab.

Das Abstecken der Claims wurde von Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation durchgeführt, die Unterstützung durch Hubschrauber erfolgte durch die im Yukon ansässigen Firma Capital Helicopters.

Historischer Zusammenhang

Frühere Explorationsarbeiten bei Carter Gulch identifizierten goldhaltige Quarzgänge und Scherzonen, darunter sichtbares Gold im Vorkommen CG und im nahe gelegenen Vorkommen Peppy. Historische Gesteinsproben lieferten stark anomale Goldgehalte, und geochemische Bodenuntersuchungen umrissen Goldanomalien, die sich Hunderte von Metern über die bekannten Vorkommen hinaus erstreckten. Ein Großteil der umliegenden Grundstücke verfiel nach früheren Explorationskampagnen und wurde nun vom Unternehmen erneut konsolidiert.

Das Konzessionsgebiet Carter Gulch befindet sich im Süden des Yukon-Territoriums, etwa 40 Kilometer ostsüdöstlich von Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon-Territoriums und einem wichtigen regionalen Dienstleistungs- und Logistikzentrum. Schotterstraßen führen bis auf 2 Kilometer an das Konzessionsgebiet heran, und der Alaska Highway ist 10 Kilometer vom Rand des Claim-Blocks entfernt (Abbildung 3).

Carter Gulch ist eines der im Frühstadium befindlichen Explorationsprojekte des Unternehmens, das als Erschließungspipeline dient und Ziele für die weitere Entwicklung generiert.

Nächste Schritte

Das Unternehmen plant weitere Explorationsarbeiten bei Carter Gulch, darunter zusätzliche Probenahmen an der Oberfläche, detaillierte geologische Kartierungen und die Bewertung von vorrangigen Zielen, die durch historische Arbeiten und das Gesteinsprobenprogramm 2025 definiert wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83088/YMC_022026_DEPRcom.003.png

Abbildung 3 – Lage des Konzessionsgebiets Carter Gulch im Verhältnis zu Whitehorse und dem Alaska Highway.

QA/QC

Die Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals geschickt, wobei die Probenvorbereitung in Whitehorse (Yukon) und die Analyse in North Vancouver (British Columbia) erfolgte. Die Proben wurden durch Zerkleinern (70 % kleiner als 2 mm) und Pulverisierung einer Teilprobe von 250 g (85 % kleiner als 75 Mikrometer) vorbereitet (Prep-31A). Die Gesteinspulverproben wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS (ME-MS61L) auf 48 Elemente analysiert. Alle Proben wurden anhand Au-NANO51 auf Gold analysiert, Proben über 250 ppb wurden mittels Brandprobe (30-g-Einwaage) und abschließenden ICP-AES-Verfahrens (Au-ICP21) analysiert, und Proben über 10 ppm wurden einer zusätzlichen Brandprobe (30-g-Einwaage) mit abschließendem Gravimetrieverfahren (Au-GRA21) unterzogen.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals sowie qualifizierte Sachverständige (gemäß der Definition in National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl – dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold in der Region stand – widmet sich YMC der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet hervorragendes Entdeckungspotenzial. Das Gebiet verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

IM NAMEN DES BOARD VON YUKON METALS CORP.

Jim Coates

Jim Coates, Interims-CEO

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

yukonmetals.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die Annahmen, dass die Metallvergesellschaftung und die Geologie des Prospektionsgebiets bei Birch die Höffigkeit für ein goldreiches Kupfer-Porphyr-System erkennen lassen, die Annahme, dass eine Bodenanomalie von mehr als 1.400 Meter Länge einen bedeutenden Umfang demonstriert, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer- und Goldgehalte auf Grundlage der Werte der an der Oberfläche gesammelten Gesteinssplitter, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass es sich bei Chair Mountain und anderen Konzessionsgebieten nicht um ein aussichtsreiches kupfer-, gold- oder silberhaltiges geologisches System handelt; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen für abgeschlossene helikoptergestützte Kartierungs- und Probenahmeprogramme; dass das System keinen bedeutenden Umfang hat und keine Minerale mit wirtschaftlichen Gehalten aufweist; dass das Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : roryquinn@yukonmetals.com

Pressekontakt:

Yukon Metals Corp.

Rory Quinn

1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

email : roryquinn@yukonmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt: ProCoReX vereinfacht sichere IT-Entsorgung mit Verantwortung PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung – nach ISO 21964 und NIS2