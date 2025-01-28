Yukon Metals ernennt Lindsay Wilson als VP Investor Relations & Communications

24. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Lindsay Wilson zum VP Investor Relations & Communications mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Frau Wilsons umfassende Erfahrung mit Schwerpunkt auf dem Yukon macht sie in dieser Phase unseres Wachstums zur idealen Besetzung für den Posten des VP Investor Relations & Communications bei Yukon Metals, sagte Jim Coates, CEO und Direktor von Yukon Metals. Wilson bringt Kenntnisse aus erster Hand über die Explorationslandschaft im Yukon, enge Beziehungen in der Investment- und Rohstoffbranche sowie eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Explorationsgeschichten in klare, überzeugende Narrative mit. Diese speziellen Fähigkeiten sind selten und genau das, was wir unserer Meinung nach benötigen, um das Bewusstsein und das Verständnis für die Stärke und den Umfang unseres Portfolios an aussichtsreichen Konzessionsgebieten zu fördern. Wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Bereicherung für unser Team sein wird.

In ihrer Funktion wird Frau Wilson die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Yukon Metals leiten und als primäre Schnittstelle zwischen den Explorationsprogrammen des Unternehmens und den Kapitalmärkten fungieren, während sie Beziehungen zu Investoren, Analysten und Stakeholdern im Yukon-Territorium und weltweit aufbaut und vertieft. Sie wird direkt mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das gesamte Spektrum des diversifizierten Portfolios von Yukon Metals die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.

Lindsay Wilson – Vice President, Investor Relations & Communications

Frau Wilson bringt umfangreiche Erfahrung im Mineralressourcensektor mit, wobei ihr Schwerpunkt auf Kommunikation und Investor Relations liegt. Als Beraterin hat sie strategische Kommunikationsprogramme für Dutzende von Unternehmen entwickelt und umgesetzt, von Explorationsunternehmen in der Frühphase bis hin zu Produzenten. Darüber hinaus verfügt sie über internationale Erfahrung in der Unternehmenskommunikation im Junior-Bergbausektor, wo sie Kunden dabei unterstützt hat, Kapital und wichtige Einflussnehmer der Branche zu gewinnen.

Lindsay verfügt über fundierte Kenntnisse über das Yukon, da sie bei der Yukon Mining Alliance tätig war, wo sie in Zusammenarbeit mit der Regierung des Yukon globale Marketinginitiativen unterstützte. Außerdem arbeitete sie im Bereich Community Relations bei The Metallic Group of Companies und wirkte an zahlreichen Projekten im Yukon und in den Vereinigten Staaten mit.

Lindsay stammt aus der Snuneymuxw First Nation und setzt sich leidenschaftlich für den Aufbau starker, respektvoller Beziehungen sowie für eine nachhaltige und verantwortungsvolle wirtschaftliche Entwicklung ein. Zuletzt war sie im Auftrag des BC First Nations Justice Council tätig und unterstützte die Umsetzung des Indigenous Womens Justice Plan zur Verbesserung der Sicherheit und des Wohlergehens indigener Frauen, auch im Mineralressourcensektor.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl – dem Team hinter den in Distriktgröße angelegten Assets von Snowline Gold Corp. – widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und dem Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet hervorragendes Entdeckungspotenzial. Das Yukon-Territorium verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

IM NAMEN DES BOARD VON YUKON METALS CORP.

Jim Coates

Jim Coates, CEO & Direktor

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die strategischen Explorationsprogramme des Unternehmens, die Bewertung und die Aufnahme neuer Direktoren in das Board, das Potenzial, das sich aus dem diversifizierten Portfolio des Unternehmens an Edel- und kritischen Metallprojekten ergibt, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Distriktebene zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, zum angemessenen Zeitpunkt neue Direktoren in das Board aufzunehmen, die Fähigkeit, das Potenzial des diversifizierten Portfolios des Unternehmens an Edelmetall- und kritischen Metallprojekten auszuschöpfen, das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße zu generieren, sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yukon Metals Corp.

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1000 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : info@yukonmetals.com

Pressekontakt:

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