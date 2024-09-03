Yukon Metals erwirbt Option auf ein Kupfer-Gold-Projekt von Ryan Burke, einem bekannten Prospektor aus dem Yukon, und festigt damit seine Position im aufstrebenden Bezirk Birch

27. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Ryan Burke (Burke), einem Geologen und Prospektor aus dem Yukon, eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen hat, um sämtliche Rechte und Anteile (100 %) am Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Sumo (das Konzessionsgebiet Sumo oder das Konzessionsgebiet), rund 10 Kilometer (km) östlich des unternehmenseigenen Projekts Birch im Südwesten des Yukon, zu erwerben. Das Konzessionsgebiet besteht aus 75 Quarz-Claims mit einer Gesamtfläche von ungefähr 1.875 Hektar und erweitert den Grundbesitz des Unternehmens in einem Kupfer-Gold-Gürtel in Distriktgröße, der Potenzial für eine Mineralisierung vom Porphyr- und Skarntyp bietet (Abbildung 1).

Highlights

– Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Sumo, rund 10 Kilometer östlich des Projekts Birch des Unternehmens im Südwesten des Yukon

– 75 Quarz-Claims (ca. 1.875 Hektar) mit mehreren Kupfer-Gold-Molybdän-Zielen im Kilometermaßstab

– Bei umfangreichen Probenahmen wurden Multi-Element-Anomalien (Kupfer, Gold, Molybdän) auf dem Konzessionsgebiet definiert, einschließlich eines neuen Kupfer-Gold-Skarnziels auf 1,1 km mal 600 m, rund 1,2 km von den Standorten früherer Bohrungen entfernt; diese Anomalien wurden noch nie anhand von Bohrungen erprobt

– Bei historischen Diamantbohrungen durch Sumac Mines Ltd. (eine Tochtergesellschaft von Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.) konnte das Vorkommen einer Kupfer-Gold-Mineralisierung bestätigt werden; der entsprechende Bohrkern ist am Standort für eine zukünftige Verifizierung durch das Unternehmen verfügbar

– Das Unternehmen stellt derzeit die historischen Explorationsdaten zusammen und bewertet die vorrangigen Ziele für geologische Kartierungen, geophysikalische Vermessungen und Bohrungen

Mit der Aufnahme des Konzessionsgebiets Sumo stärken wir unser Explorationsportfolio in diesem Distrikt weiter, so Jim Coates, CEO von Yukon Metals. Ryan Burke hat bei der Prospektion dieser Flächen bedeutende Arbeit geleistet und wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen. Da sich die Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiete Sumo und Birch entlang desselben geologischen Trends, nur 10 Kilometer voneinander entfernt, erstrecken, bieten die Ähnlichkeiten dieser beiden Projekte die überzeugende Möglichkeit für ein integriertes Explorationsprogramm. Dieser Erwerb stärkt die Kupfer-Gold-Explorationshypothese von Yukon Metals in bedeutendem Maße.

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Abbildung 1- Standort des Konzessionsgebiets Sumo und anderer Projekte von Yukon Metals in der Region.

Das Konzessionsgebiet Sumo wurde bei regionalen Prospektionsarbeiten durch Burke identifiziert, einen bekannten Prospektor mit Schwerpunkt auf dem Yukon, der auch für die Entdeckung des Catch-Projekts im Südwesten des Yukon verantwortlich ist, das schließlich von Agnico Eagle Mines Limited in Option von Cascadia Minerals Ltd. erworben wurde. Dies unterstreicht das Interesse von Bergbaukonzernen an Explorationsgelegenheiten im Südwesten des Yukon.

Die Option trägt der Strategie des Unternehmens Rechnung, seinen Grundbesitz innerhalb eines höffigen Kupfer-Gold-Gürtels auszubauen und Ziele mit Potenzial für eine Porphyr- und Skarn-Mineralisierung weiterzuentwickeln. Zur genaueren Eingrenzung vorrangiger Ziele auf dem Konzessionsgebiet sind Explorationsarbeiten wie geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Vermessungen geplant.

Über das Konzessionsgebiet Sumo

Das Konzessionsgebiet Sumo befindet sich in strategischer Lage im Südwesten des Yukon, rund 10 km östlich des unternehmenseigenen Projekts Birch, und verfügt über direkten Zugang zu regionaler Infrastruktur, darunter eine Straße im Umkreis von 15 km sowie das 37-MW-Wasserkraftwerk Aishihik, das etwa 80 km entfernt entlang desselben Straßenkorridors liegt.

Das Konzessionsgebiet Sumo verfügt über zahlreiche geochemische Kupfer-Gold-Molybdän-Boden- und -Gesteinsanomalien in mehreren Zielgebieten im Kilometermaßstab, was es zu einer äußerst höffigen Explorationsmöglichkeit für Porphyr- und Skarn-Mineralsysteme macht.

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Abbildung 2- Standort des Konzessionsgebiets Sumo im Verhältnis zu anderen Projekten des Unternehmens und der Aishihik Lake Road (in Schwarz).

Die historischen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet umfassen hubschraubergestützte elektromagnetische und magnetische Messungen im Jahr 2011 sowie eine geophysikalische Vermessung mittels induzierter Polarisation über rund 28 Profilkilometer im Jahr 2012, die von früheren Betreibern absolviert wurden. Zu den anschließenden Explorationsarbeiten, die Sumac Mines Ltd., eine Tochtergesellschaft von Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. zwischen 2013 und 2015 durchführte, gehörten geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und 19 Diamantbohrlöcher über insgesamt 7.300 Meter, die auf eine Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang mit Strukturen und Skarnhorizonten entlang des Randbereichs des Batholiths Ruby Range abzielten. Der Bohrkern aus diesen Arbeiten befindet sich nach wie vor am Standort des Projekts und könnte zukünftigen Verifizierungsprogrammen dienen. Die Ergebnisse dieser Programme sind in historischen technischen Berichten angegeben, wurden vom Unternehmen jedoch nicht auf unabhängige Weise überprüft.

Die von Burke im Jahr 2024 absolvierten Explorationsarbeiten beinhalteten ein 397 Proben umfassendes Bodenprobenraster von 3 mal 2 km, das kohärente Multi-Element-Anomalien (Kupfer, Gold, Molybdän) definierte und Spitzenwerte von 587 ppm Kupfer, 409 ppb Gold und 4,1 ppm Molybdän lieferte. Diese Anomalien zeigen vorrangige Ziele an, die weitgehend noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurden. Die Oberflächenproben, die Burke 2025 entnahm, führten zur Identifizierung eines neuen Kupfer-Gold-Skarn-Ziels auf etwa 1,1 km mal 600 m, rund 1,2 km von den Standorten früherer Bohrungen entfernt. Probenahmen bei mehreren Zielgebieten auf dem Konzessionsgebiet lieferten zudem erhöhte Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänwerte. Gesteinsproben haben selektiven Charakter und sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Das Unternehmen stellt derzeit die historischen Explorationsdaten zusammen und bewertet die vorrangigen Ziele für geologische Kartierungen, geophysikalische Vermessungen und Bohrungen.

Bedingungen der Option

Konzessionsgebiet Sumo – Übersicht über die Optionsvereinbarung

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung abgeschlossen, die ihm die alleinige und exklusive Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte (100 %) am Konzessionsgebiet Sumo gewährt (die Option). Zur Aufrechterhaltung der Option muss das Unternehmen nach dem folgenden Zeitplan Zahlungen leisten und Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) begeben:

Stichtag Barmittel Aktien Arbeitsaufwendungen

24. April 2026 22.500 $ 150.000 –

13. April 2027 22.500 $ 150.000 150.000 $

13. April 2028 50.000 $ 200.000 200.000 $

13. April 2029 50.000 $ 250.000 350.000 $

13. April 2030 100.000 $ 250.000 900.000 $

13. April 2031 150.000 $ 500.000 2.000.000 $

Gesamt 395.000 $ 1.500.000 3.600.000 $

Nach Ausübung der Option:

– NSR: Burke behält eine Net Smelter Returns Royalty von 2,5 % ein; das Unternehmen kann einen Teil der Royalty (1 %) jederzeit gegen 750 Unzen Gold oder dem entsprechenden Barwert zurückkaufen

– Im Voraus zu entrichtende Royalty: 3 Unzen Gold oder der entsprechende Barwert pro Jahr ab dem 1. März 2032 bis zu maximal 45 Unzen Gold oder dem entsprechenden Barwert, die den zukünftigen Royalty-Zahlungen bei Aufnahme der kommerziellen Produktion auf dem Konzessionsgebiet Sumo angerechnet wird

– Meilensteinzahlung: Sollte eine Ressource oder Reserve im Umfang von mehr als 1.000.000 Unzen Goldäquivalent im Rahmen eines mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) konformen technischen Bericht definiert werden, erhält Burke 1,00 $ pro definierte Unze Gold, zahlbar in Form von Barmitteln oder Aktien (auf Grundlage des 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses), solange die Beteiligung von Burke am Unternehmen nicht mehr als 19,9 % der gesamten ausstehenden Aktien des Unternehmens beträgt

Die gemäß der Vereinbarung begebenen Aktien sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist gut finanziert und verfügt über ein Portfolio an Konzessionsgebieten, das auf über 30 Jahren Prospektionsarbeiten der Familie Berdahl basiert, dem Erkundungsteam hinter dem Portfolio an primären Gold-Assets von Snowline Gold Corp. Das Portfolio von Yukon Metals besteht überwiegend aus Kupfer-Gold- sowie Silber-Blei-Zink-Projekten und umfasst darüber hinaus eine bedeutende Komponente an Wolfram-, Gold- und Silberprojekten. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Board of Directors und Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Disziplinen verfügt.

Yukon Metals richtet sein Hauptaugenmerk darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Communities von Yukon zu fördern und gleichzeitig den Aktionärswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens dreht sich um Inklusivität und gemeinsamen Wohlstand und bietet sowohl Community-Mitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Projekten beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Angesichts eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung ist das Yukon bestens aufgestellt, um die nächste Generation an Minen hervorzubringen. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

Jim Coates

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, die Option durch die Erbringung der erforderlichen Arbeitsaufwendungen, die Ausgabe der Aktien und die Leistung einer Barzahlung in der Höhe und innerhalb der Fristen, die in der Vereinbarung vorgesehen sind, zu erwerben, sowie zur Geologie und zum Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets Sumo, zur Interpretation historischer Explorationsergebnisse, einschließlich geochemischer und geophysikalischer Untersuchungen sowie Diamantbohrprogramme, zum Vorkommen und zur potenziellen Ausdehnung der Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung sowie zum Potenzial für Porphyr- und Skarn-Mineralsysteme auf dem Konzessionsgebiet Sumo, zu den vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet Sumo, einschließlich geologischer Kartierungen, geochemischer Probenahmen und geophysikalischer Vermessungen zur Eingrenzung vorrangiger Ziele auf dem gesamten Konzessionsgebiet Sumo, zur Weiterentwicklung von Explorationszielen im Projektgebiet Birch und dem umliegenden Bezirk, zum Potenzial für zukünftige Mineralentdeckungen sowie zu den zukünftigen Plänen und Zielen des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit oder Entscheidung des Unternehmens, die Option zu erwerben, dass es sich beim Konzessionsgebiet Sumo nicht um ein Porphyr- oder Skarn-Mineralsystem bzw. ein höffiges kupferreiches, goldreiches oder silberreiches geologisches System handelt; dass die analysierten Gesteinsproben und Bohrergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen hinsichtlich abgeschlossener geophysikalischer Vermessungen mittels induzierter Polarisation sowie hubschraubergestützter Kartierungs- und Probenahmeprogramme; die angenommene Ähnlichkeit des Projekts Birch und des Projekts Sumo aufgrund ihrer Nähe zueinander; dass das Konzessionsgebiet nicht über einen bedeutenden Umfang oder Minerale mit wirtschaftlichen Gehalten verfügt; dass das Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risk Factors im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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