Yumy Candy schließt Partnerschaft mit Concierge Connection, einem Vertriebshändler für Luxushotels in ganz Kanada

VANCOUVER, BC, 29. Juni 2022, The Yumy Candy Company Inc. (CSE: TYUM) (Yumy oder das Unternehmen) ist für seine zuckerarmen, gesünderen Süßwaren eine Partnerschaft mit Concierge Connection, einem Lieferanten und Vertriebspartner von Lebensmitteln und Getränken für Luxushotels in ganz Kanada, eingegangen. Concierge Connection ist dafür bekannt, seine Hotelpartner mit qualitativ hochwertigen, innovativen und nachhaltigen Produkte zu beliefern. Zu den prominenten Partnern von Concierge Connection gehören Hilton Hotels and Resorts, Marriott Hotels and Resorts, Pacific Reach Properties, Hyatt Hotels, The Ritz-Carlton, Best Western und viele andere. Concierge Connection hat damit begonnen, Yumy Candy bei seinen prominenten Partnern einzuführen.

Zu den Partnern von Concierge Connection gehören unter anderem Hilton Hotels und seine Tochtergesellschaften, darunter Homewood Suites, Marriott Hotels und Pacific Reach Properties. Homewood Suites ist eine Kette von 505 Hotels, die sich im Besitz von Hilton Hotels befinden und in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko betrieben werden. Die Marke Hilton, die weltweit 6.800 Häuser in mehr als 122 Ländern betreibt, ist einer der größten Hoteliers der Welt. Neben den Homewood Suites von Hilton arbeitet Concierge Connection auch mit Marriott Hotels zusammen, das 30 Marken und 340 Hotels in Nordamerika betreibt. Pacific Reach Properties besitzt luxuriöse Häuser wie das Rosewood Hotel Georgia, ein vom Forbes-Reiseführer 2021 mit 5 Sternen bewertetes Hotel in Vancouver, Kanada, das als eines der besten Hotels in Nordamerika gilt. Neben dem Rosewood Hotel Georgia besitzt und betreibt Pacific Reach Properties ein Portfolio, zu dem das Westin Grand Vancouver, das Radisson Vancouver Airport und das Maple Leaf Quay in Toronto zählen. Außerdem ist Pacific Reach Eigentümer von Retirement Concepts, einem der größten Betreiber von Seniorenwohnungen in Westkanada und dem größten in British Columbia. Die Einführung von Yumy Candy bei den Partnern von Concierge Connection hat bereits begonnen.

Concierge Connection ist seit über 20 Jahren in der Hotelbranche tätig. Seinen Anfang verdankt es einer Leidenschaft dafür, Hoteliers zum Erfolg zu verhelfen, sowie einer Liebe zur Schokolade. Im Jahr 2001 führte Concierge Connection einen Einzelhandels-Zimmerservice ein, um Gästen ein völlig neues Erlebnis zu bieten. Concierge Connection legt großen Wert auf Gesundheit, Wohlbefinden, die Gemeinschaften, in denen es tätig ist, und den Planeten. Jede seiner führenden Marken hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit jedem verkauften Produkt in der Welt Gutes zu tun. Dies ist vergleichbar mit dem Versprechen von Yumy Candy, verwaisten Wildtieren bei der Northern Lights Wildlife Society zu helfen.

Erica Williams, Gründerin und Geschäftsführerin, erklärt: Concierge Connection genießt einen Ruf als erstklassiger Vertriebspartner und Lieferant für die größten Hotelketten in Kanada und weltweit. Da unsere Marke im Laufe der Jahre gewachsen ist und an Bekanntheit gewonnen hat, sehen wir uns als Partner einer größeren Anzahl von Händlern in ganz Nordamerika. Für uns bildet die Aufnahme unserer Produkte in Concierge Connection ein Sprungbrett, um noch mehr Kunden zu erreichen – nicht nur lokal, sondern auch international – und noch mehr Hoteliers wie Hilton, Hyatt und Marriot zu erschließen.

THE YUMY CANDY COMPANY INC.

Erica Williams, CEO

Telefon: (604) 449-2026

E-Mail: investors@yumybear.com

The Yumy Candy Company ist ein Hersteller von kostengünstigen, zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis mit Sitz in Vancouver (British Columbia), das ein Portfolio von gesünderen gelatinefreien Süßigkeiten aus GVO-freien Zutaten mit eigenen Rezepturen entwickelt hat. Alle Produkte sind frei von Gelatine, Soja, Gluten, Nüssen, Milchprodukten, Eiern, Zuckeralkoholen, künstlichen Süßstoffen und genetisch veränderten Organismen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Informationen in dieser Pressemeldung über zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Unwägbarkeiten; lokale und globale Markt- und Wirtschaftsunwägbarkeiten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten, die Verfügbarkeit wichtiger Produktinhaltsstoffe, gesetzgeberische, ökologische und andere juristische, regulatorische, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazitäten effektiv zu erweitern; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu gewinnen, der Erfolg von Marktinitiativen und die Fähigkeit, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen zu wichtigen strategischen Lieferanten zu gewinnen, aufrechtzuerhalten und auszubauen; unsere Fähigkeit, die Geschmacksvorlieben der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder das Scheitern von behördlichen Genehmigungen; die Angemessenheit unserer Barmittel zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; die zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht sind, sowie andere in dieser Pressemeldung erwähnte Aspekte. Dementsprechend ist es möglich, dass die in dieser Pressemeldung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten und aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wesentlich abweichen können. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

