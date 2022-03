Zacatecas schließt überzeichnete Finanzierung über 19,15 Mio. Dollar ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 22. März 2022 – Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC – WKN: A2QQCM – FRA: 7TV) freut sich den Abschluss eines Angebots von Zeichnungsscheinen in Höhe von 19,15 Millionen $ (die „Finanzierung“) bekannt zu geben.

Die Finanzierung wurde bereits am 28. Februar 2022 als Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. $ angekündigt und aufgrund der starken Nachfrage am 4. März 2022 auf 18 Mio. $ aufgestockt. Heute wurde die Finanzierung mit einem Gesamterlös von 19.151.521 $ brutto durch die Ausgabe von 17.410.474 Zeichnungsscheinen (jeweils ein „Zeichnungsschein“) zu einem Preis von 1,10 $ pro Zeichnungsschein abgeschlossen, wobei die Finanzierung überzeichnet war.

Bryan Slusarchuk, CEO von Zacatecas, erklärte: „Wir schätzen die starke Unterstützung durch das Vermittlungskonsortium bei dieser Transaktion und die Teilnehmer auf der Käuferseite, zu denen hervorragende institutionelle und individuelle Fachinvestoren aus dem Edelmetallbereich gehören. Wir freuen uns darauf, das fortgeschrittene und hochgradige Goldprojekt Esperanza in Richtung Produktion zu bringen und gleichzeitig unser laufendes Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Zacatecas fortzusetzen, wo wir derzeit Bohrungen durchführen, um die jüngste hochgradige Silberentdeckung bei Panuco North weiterzuverfolgen.“

Der Erlös aus der Finanzierung wird für die Zahlung von 5.000.000 USD in Verbindung mit dem Erwerb des Goldprojekts Esperanza von Alamos Gold Inc. verwendet werden, um das Goldprojekt Esperanza in Richtung Produktion voranzutreiben, das laufende Bohrprogramm auf dem bestehenden Silberprojekt des Unternehmens zu finanzieren und für allgemeine Betriebskapitalzwecke.

Jeder Zeichnungsschein kann in eine Einheit des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) umgewandelt werden, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos erfüllt sind, wie unten beschrieben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie ist ein „Optionsschein“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,50 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Der Erlös der Finanzierung wird aus dem Treuhandkonto freigegeben, nachdem der Treuhänder am 21. Mai 2022 um 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) benachrichtigt wurde und (a) alle aufschiebenden Bedingungen für den Erwerb des Goldprojekts Esperanza durch das Unternehmen von einer Tochtergesellschaft von Alamos Gold Inc. erfüllt wurden bzw. darauf verzichtet wurde. (die „geplante Transaktion“), die im Aktienkaufvertrag zwischen diesen Parteien vom 28. Februar 2022 festgelegt sind; und (b) der Erhalt aller erforderlichen Unternehmens-, Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ((a) und (b) zusammen die „Escrow Release Conditions“).

Clarus Securities Inc. fungierte als Lead Agent im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Eventus Capital Corp., Haywood Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. gehörten. Zacatecas wird dem Vermittler-Konsortium eine Barprovision in Höhe von 998.716 $ zahlen (die Hälfte davon wurde heute gezahlt, die andere Hälfte wird bei der Freigabe der Erlöse aus der Finanzierung an das Unternehmen aus dem Treuhandkonto gezahlt) und insgesamt 907.924 Vergütungsoptionen (die „Vergütungsoptionen“) ausgeben, wobei jede Vergütungsoption über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 1,10 $ ausgeübt werden kann.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, die am 23. Juli 2022 ablaufen.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Qualifizierte Person

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Wilson, BSc (honours), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, geprüft und genehmigt. Dr. Wilson ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über das Esperanza Goldprojekt

Esperanza ist ein fortgeschrittenes, attraktives Wachstumsprojekt mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko im mexikanischen Bundesstaat Morelos. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangetrieben und sich dabei auch auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zu den Gemeinden, konzentriert.

Bis dato wurden beim Goldprojekt Esperanza umfangreiche Kern- und Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, die insgesamt 389 Bohrlöcher mit 69.716 Metern ergaben. Vier Ziele, die an die historische Ressource angrenzen oder in deren Nähe liegen, wurden identifiziert, um die historische Ressource zu erweitern. Das Projekt beherbergt auch sieben regionale Explorationsziele, die größtenteils noch nicht erprobt wurden und ebenfalls Bohrtests verdienen.

Alamos meldete in seinem jüngsten Jahresbericht eine Ressourcenschätzung mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von 34.352.000 Tonnen mit 0,98 g/t Gold und 8,09 g/t Silber für 1.083.366 Unzen Gold und 8.936.201 Unzen Silber sowie eine abgeleitete Ressource von 718.000 Tonnen mit 0,80 g/t Gold und 15,04 g/t Silber für 18.375 Unzen Gold und 347.192 Unzen Silber. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich dabei um eine historische Ressource im Sinne von National Instrument 43-101 handelt. Die Ressourcenblöcke wurden mit den Maßen 10 m x 10 m x 5 m definiert. Die Schätzung der Gehalte erfolgte mit der gewöhnlichen Kriging-Methode auf abgedeckten Kompositen. Ein zusätzlicher Schritt in der Schätzungsstrategie war die Verwendung der dynamischen Anisotropietechnik in den Entfaltungsoptionen von Vulcan. Diese zusätzliche Fähigkeit ermöglicht ein realistischeres Ergebnis der geschätzten räumlichen Verteilung des Gehalts, da sie der gefalteten Form der Lagerstätte folgt. Die in der Ressource verwendeten Annahmen beinhalten die folgenden Metallpreise: einen Goldpreis von 1.400 $ (US) pro Unze (oz) und einen Silberpreis von 22 $ (US) pro oz. Die Ressource ging von folgenden wirtschaftlichen Annahmen aus: Gewinnung von 60,4 % bei 0,2 g/t bis 71,9 % bei 1,6 g/t für Gold, 25 % für Silber, Abbaukosten von 2,60 $ pro Tonne, allgemeine und administrative Kosten von 64 Cent pro Tonne, Mahlkosten von 4,20 $ pro Tonne und eine Grubenneigung von 45 Grad. Das Unternehmen hält die Ressource aufgrund der Identifizierung und Modellierung der Lagerstätte Esperanza für relevant.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Obwohl die Ressourcenschätzung als zuverlässig angesehen wird, wird das Unternehmen einen Teil des Bohrkerns erneut beproben, um eine neue Ressourcenschätzung durchzuführen. Darüber hinaus erfolgt eine zusätzliche Datenüberprüfung, einschließlich der Neuvermessung ausgewählter Diamantbohrlochkragen, der Überprüfung von grafischen Bohrkernprotokollen, des Vergleichs dieser Protokolle mit den verbleibenden halbgeschnittenen Kernen und einer Gegenprüfung ausgewählter geologischer Protokolle und Datenbankeinträge sowie einer Überprüfung der ursprünglichen Untersuchungszertifikate mit den Untersuchungsergebnissen und der Bohrlochdatenbank.

Über Zacatecas Silver Corp.

Das Grundstück von Zacatecas Silver befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst aussichtsreichen Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7.826 ha (19.338 Acres) Boden, der sehr vielversprechend für eine Silber-Basismetall-Mineralisierung mit geringer und mittlerer Sulfidierung sowie eine potenziell golddominierte Mineralisierung mit geringer Sulfidierung ist. Am 15. Dezember 2021 gab Zacatecas eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco bekannt, die 2,7 Millionen Tonnen mit 187 g/t AgEq (171 g/t Ag und 0,17 g/t Au) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15 Tausend Unzen Gold) umfasst.

Das Grundstück liegt 25 km südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Fresnillo Mine von Fresnillo PLC. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet. Innerhalb der Zacatecas-Konzessionen gibt es vier hochgradige Silberzielgebiete: die Lagerstätte Panuco, Muleros, El Cristo und San Manuel-San Gill. Das Grundstück umfasst auch die Silber-Grundmetall-Aderziele El Oro, El Orito, La Cantera, Monserrat, El Peñón, San Judas und San Juan. Diese Ziele sind relativ unerforscht und werden im Mittelpunkt einer schnellen Erkundung stehen.

Im Namen des Unternehmens

Bryan Slusarchuk

Chief Executive Officer und Director

