ZACO X1000 Kehrsaugroboter – der professionelle und kosteneffiziente Saugroboter für gewerbliche Flächen

Der neue und zuverlässige Microbot im Zeitalter der Cobotic heißt ZACO X1000. Ein professioneller und kosteneffizienter Saugroboter für gewerbliche Flächen, modular und mit einfacher Bedienung.

Auf der CMS 2023, der internationalen Leitmesse für Reinigung und Hygiene in Berlin, stellte das Gelsenkirchener Unternehmen Robovox dem Fachpublikum stolz seinen charmanten Microbot für die professionelle automatisierte Gebäudereinigung vor: Den ZACO X1000.

Mit diesem einfach und ohne Einweisung zu bedienenden Kehrsaugroboter ist endlich eine kosteneffiziente Reinigung von Gewerbeflächen bis 1000 m² möglich. Mensch und Saugroboter arbeiten als zuverlässige Reinigungspartner im Sinne der Cobotic (cooperation and robotics) effektiv zusammen.

Der ZACO X1000 besticht durch beeindruckende 20.000 PA Saugleistung, einer handlichen Höhe von nur 36,5 cm sowie moderner Navigation und kinderleichter Bedienung. Mit Hilfe fortschrittlicher Sensorik (LiDAR, Duale Stereokameras, Ultraschall, ToF, Kreuzlinienlaser) und seines modularen Aufbaus ist er durch Plug & Play nach nur wenigen Minuten einsatzfähig und navigiert zielsicher und präzise – zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Informationen zum ZACO X1000 Kehrsaugroboter und Kontakt zum persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter https://www.zaco-pro.eu/.

Effizientes Design mit bester Datenauswertung durch FieldBots OS

Geschäftsführer Frederik Lange verrät: „Diese Spezifikationen kommen nicht von ungefähr. Wir konnten seit Jahren wichtige Erfahrungen mit kleinen Saugrobotern sammeln. Bisher hat aus unserer Sicht immer noch etwas gefehlt, damit Microbots sich im professionellen Reinigungsmarkt durchsetzen. Bei der Konzeption des ZACO X1000 Saugroboters sind wir jeden dieser Punkte ganz bewusst angegangen. Für uns war die Identifizierung des besten Software-Partners eine große Herausforderung. Unsere Kunden brauchen intuitive Statistiken, automatisierte Verbesserungsvorschläge und Hinweise, wenn einmal etwas nicht so läuft, wie es soll – und das über ihre komplette Roboterflotte hinweg. Daher sind wir sehr froh, dass wir mit FieldBots OS ein solches herstellerunabhängiges Flottenmanagement gefunden haben.“

Die Cloud des Ludwigsburger Unternehmens greift die Daten des ZACO X1000 auf und spielt sie für seine Nutzer einfach verständlich und mit konkreten Handlungsempfehlungen verbunden wieder aus. Dabei hat der Nutzer den Vorteil, dass neben ZACO auch viele weitere renommierte Hersteller integriert sind. So entfällt das Springen zwischen einzelnen Software-Insellösungen der verschiedenen Hersteller.

„Wichtig war uns außerdem ein möglichst einfaches Setup im Objekt. Niemand hat in unserer Branche Zeit für aufwendige und fehleranfällige Installationen“, ergänzt der zweite Geschäftsführer Oktay Bal. Daher kartiere der X1000 eigenständig den zu reinigenden Bereich, die Bedienung erfolge kinderleicht über den verbauten 5″-Touchscreen. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Microbots der letzten Generation: Der ZACO X1000 erfordert keine Staubsaugerbeutel. Ein Aspekt, der das Produkt aufgrund geringer Wartungsintensität besonders für Reinigungsunternehmen attraktiv macht.

Überzeugende Leistung für große Reinigungsfläche

Handelsübliche Saugroboter für den privaten Gebrauch boten bislang zu wenig Leistung und Laufzeit für die effiziente Reinigung von Gewerbeflächen, kommerzielle Saugroboter hingegen waren zu teuer und unflexibel für KMUs. Das ändert der ZACO X1000:

Mit seiner überzeugenden Saugkraft von 20.000 PA kann er nicht nur feinen, sondern auch gröberen Schmutz problemlos aufnehmen. Zwei leistungsstarke Akkus in modularer Bauweise (schneller Austausch ohne Werkzeug) liefern ausreichend Power für bis zu 360 Minuten Laufzeit. Dies reicht für eine Reinigungsfläche bis zu 1.000 m² in einem Reinigungszyklus bei einer maximalen Flächenleistung von bis zu 250 m²/Std.

Plug & Play und einfache Wartung durch modularen Aufbau

Der ZACO X1000 ist durch Plug & Play nach wenigen Minuten voll einsatzbereit. Aufgrund seiner modularen Bauweise können einzelne Bestandteile durch wenige Handgriffe ohne Werkzeug getauscht werden. Dies macht Montage, Reinigung und Wartung besonders schnell und einfach.

Durch die Wahl aus einem Zwei-Bürsten-Modul oder einem Modul mit Direktabsaugung kann die Reinigung flexibel an den Bodenbelag angepasst werden. Für zusätzliche Reichweite können die zwei starken Akkus einzeln oder auch gemeinsam getauscht werden.

Sollte doch einmal bei einem Modul ein Problem auftreten, kann dieses schnell durch ein anderes Modul ersetzt werden. So ist der X1000 schnell wieder einsatzbereit.

Großer 3L Staubtank mit Zyklon Trennsystem und Hepa-13 Abluftfilter

Aufgenommener Schmutz wird sicher im 3 Liter fassenden Staubtank des Kehrsaugroboters aufbewahrt. Der Staubtank ist mit einem zweistufigen Zyklon-Trennsystem ausgestattet, das Staub und groben Schmutz voneinander trennt. Die Abluft wird zudem durch einen Hepa-13 Filter gereinigt, um Pollen sowie weitere Allergene zurückzuhalten und für eine saubere Raumluft zu sorgen.

Modernste Navigation durch fortschrittliche Sensoren

Durch eine Kombination modernster Sensoren findet sich der X1000 bestens in seiner Umgebung zurecht. Mit Hilfe von LiDAR Lasernavigation, Kreuzliniensensor, ToF Sensoren, Infrarotsensor sowie seiner dualen Stereokameras erstellt der X1000 eine genaue Karte des zu reinigenden Areals, erkennt zuverlässig Hindernisse und weicht diesen präzise aus. So reinigt er stets auf der optimalen Route mit einem überzeugenden Reinigungsergebnis.

Einfache Bedienung durch jeden Mitarbeiter

Neben der beeindruckenden Leistung, seiner modularen Bauweise und des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses besticht der ZACO X1000 durch seine einfache Bedienbarkeit.

Gesteuert wird er wahlweise über ein an der Oberseite befindliches 5 Zoll großes Touchpad oder auch per App auf dem Smartphone. Die Bedienung ist dabei so intuitiv und leicht verständlich, dass sie keine längere Einweisung erforderlich macht.

So kann der X1000 durch jeden Mitarbeiter gesteuert werden. Eine Verriegelung der Bedienelemente durch ein Passwort macht es möglich, den Zugriff auf hierzu berechtigtes Personal zu beschränken.

Zuverlässiger Service aus Deutschland

Kompetenter und schneller Service in Deutschland sorgt für eine optimale Kundenbetreuung. Sollte ein Problem oder Defekt am X1000 auftreten, können Ersatzteile schnell und unkompliziert geliefert oder der Kehrsaugroboter durch ein Austauschmodell ersetzt werden.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Weitere Informationen zum ZACO X1000 Kehrsaugroboter und Kontakt zum persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter https://www.zaco-pro.eu/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Robovox Distributions GmbH

Herr Sebastian Rathe

Hamburger Straße 11

45889 Gelsenkirchen

Deutschland

fon ..: 02095130380

web ..: https://robovox.eu/

email : pr@rv-group.com

Die Robovox Distributions GmbH handelt seit 2015 aus dem Herzen des Ruhrgebietes (Gelsenkirchen) heraus europaweit mit innovativer Haushaltsrobotik unter den Marken ZACO und djive:

ZACO steht für moderne Saug- und Wischroboter, die klasse aussehen, erschwinglich sind und einfach funktionieren.

djive steht für Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft – vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger.

Dabei legt die Robovox Distributions GmbH nicht nur großen Wert auf effiziente Saugroboter und leistungsfähige Luftreiniger, sondern auch auf guten Service und Kundennähe.

Aus diesem Grund befindet sich in Gelsenkirchen ein qualifiziertes Team aus kreativen und engagierten Mitarbeitern direkt vor Ort, welches Kunden kompetent vor und nach dem Kauf berät und betreut.

Pressekontakt:

Robovox Distributions GmbH

Herr Sebastian Rathe

Hamburger Straße 11

45889 Gelsenkirchen

fon ..: 020951303823

email : pr@rv-group.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tennant Minerals – Wir haben noch viele spannende Ziele in der Hinterhand! Einfach Licht recyceln! – Olympiasiegerin Britta Steffen engagiert sich für Lampenrückgabe