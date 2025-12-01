Zärtliche Begegnung gesucht“ – Ein Trip aus Lust, Grenzen und nackter Wahrheit

Was als harmloser Impuls begann – ein flüchtiger Gedanke, eine kühne Anmeldung auf einer dieser Seiten, wo niemand wirklich seinen echten Namen nennt – wurde rasch zu etwas Unvorhersehbarem.

Es war nicht bloß die Suche nach einem erotischen Abenteuer. Es war ein Aufbegehren. Gegen das Verschwinden. Gegen das Unsichtbarwerden.

Jede Begegnung – sei sie zärtlich, roh oder überraschend zart – riss alte Schichten auf, ließ neue wachsen.

Fremde Hände, fremde Stimmen, fremde Betten – und doch fühlte sich vieles vertrauter an als die Routine der letzten zwanzig Jahre.

Was sie fand, war mehr als Lust. Es war ein Spiegel. Schonungslos. Leuchtend. Und manchmal gnadenlos ehrlich.

Eine Reise, bei der sie mehr verlor als ihre Scheu. Und mehr gewann als bloß Bestätigung: sich selbst.

Monika, Anfang 50, mit erwachsenen Kindern verspürte eines Tages eine Leere. Keine dramatische, alles verschlingende – sondern diese leise, nagende Sehnsucht, die sich irgendwann in jede ruhige Stunde schleicht: nach Nähe, Berührung, einem Blick, der bleibt.

Ihre Entscheidung, eine Anzeige auf einem Datingportal zu schalten, war einer der Neugier, des Mutes.

„Zärtliche Begegnung gesucht: Ich bin Monika, Anfang 50, mit Rubensfigur, freue mich auf einen erotischen Outdoor-Treff mit einem aufgeschlossenen Mann.“

Was als harmlose Einladung gedacht war, öffnete ihr die Tür zu einer Welt, mit der sie nicht gerechnet hatte.

Statt bloßer flüchtiger Abenteuer begegnete sie Männern mit Geschichten, Brüchen, Eigenheiten. Es waren sinnliche Stunden und lustvolle Momente dabei – aber auch solche voller Unsicherheit, Missverständnisse, und manchmal sogar Schmerz.

Sie erlebte Nächte unter freiem Himmel, Berührungen im Morgengrauen. Doch sie lernte auch das Alleinsein nach dem Spiel kennen, die Enttäuschung, wenn eine Hoffnung sich auflöste. Dann kommt ihr Maik ins Blickfeld, 16 Jahre jünger, Drogenabhängig – der ihr Leben komplett neu gestaltet…

Und langsam verstand sie: Es ging nie nur um körperliche Lust. Nicht um die Reibung zweier Körper, sondern um die Resonanz zweier Seelen.

Sie suchte nicht den perfekten Liebhaber – sie suchte jemanden, der sie sah. Der blieb. Der still neben ihr liegen konnte, wenn der Tag zu Ende ging.

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ von Katina Engel ist kein klassischer Liebesroman. Es ist ein schonungslos offenes, oft überraschendes Porträt einer Frau, die sich traut, aus der Komfortzone auszubrechen – auf der Suche nach mehr als nur einer Umarmung. Es ist ein Buch über das Begehren jenseits von Klischees, über Mut, Verletzlichkeit und die Kraft, sich selbst neu zu begegnen.

Einfühlsam geschrieben, mit Humor, Tiefe und einer großen Portion Menschlichkeit.

Ein Buch für alle, die schon einmal gehofft, gesucht – und sich selbst gefunden haben.

Provokant. Berührend. Wahrhaftig.

Wer Fragen zum Buch hat, kann einfach schreiben:

E-Mail: katina-engel@posteo.de

Das Buch gibt es hier: www.amazon.de/dp/3769358600

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Katina Engel

Frau Katina Engel

Raisdorfer Str. 15

15566 Schöneiche

Deutschland

fon ..: 015572347229

web ..: https://www.amazon.de/Schlaflos-Rausch-Lebens-Geschichte-Sehnsucht/dp/3769358600/ref=sr_1_1?__mk_de_

email : katina-engel@posteo.de

Mein Name ist Katina Engel. Ich komme aus Berlin und schreibe aus Leidenschaft. Dieses Buch ist meine wahre Geschichte, die ich euch erzählen möchte.

