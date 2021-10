Zahnärzte im BAZAAR

Die zentral am Neumarkt gelegene Zahnarztpraxis ist spezialisiert auf ästhetische Zahnheilkunde, Implantologie, Zahnerhalt und hochwertigen Zahnersatz aus dem eigenen Meisterlabor.

Zentral am Neumarkt befindet sich die lichtdurchflutete Zahnarztpraxis im 4. Stock des „Bazaar de Cologne“ in der Mittelstraße 12-14a. Die mit dem Designpreis „Deutschlands schönste Praxen“ gekürte Praxis mit Blick auf St. Aposteln bietet das perfekte Ambiente für einen angenehmen Zahnarztbesuch.

Hervorragende und einfühlsame Mitarbeiter, die Sie als Patienten jederzeit in den Mittelpunkt stellen, geben Ihnen das sichere Gefühl, rundum in guten Händen zu sein. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse und Wünsche. Gemeinsam finden wir heraus, was Ihnen besonders wichtig ist und welchen Weg Sie mit uns gehen möchten. Dabei stehen die „“Zahnärzte im Bazaar““ für hochwertige Zahnheilkunde in freundlicher und stilvoller Atmosphäre. Wir bieten Ihnen ein gelungenes Konzept – von der Professionellen Zahnreinigung als Basis der substanzerhaltenden Zahnheilkunde, bis hin zur zertifizierten Implantologie. Alle Behandlungen führen wir im Hinblick auf höchste ästhetische und qualitative Ansprüche durch.

Ihr(e) Zahnimplantat(e) werden mit modernster und schonender Operationstechnik eingesetzt, bei der wir in den allermeisten Fällen auf ein Skalpell vollkommen verzichten und minimalinvasiv operieren. Für Angstpatienten bieten wir die Implantation unter Vollnarkose oder Lachgas an, in unserer Praxis. Ob Sie wach sind oder schlafen: Eine liebevolle und freundliche Betreuung ist für uns selbstverständlich sowie die konsequente Einhaltung hoher Qualitäts- und Hygienestandards.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZAHNÄRZTE IM BAZAAR

Herr Dr. med. dent. Eduard Stappler

Mittelstr. 12-14 a

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 82008400

fax ..: 0221 82008401

web ..: http://www.implantologe.koeln

email : marketing@zahnarzt-im-bazaar.de

Pressekontakt:

ZAHNÄRZTE IM BAZAAR

Herr Eduard Stappler

Mittelstr. 12-14 a

50672 Köln

fon ..: 0221 82008400

web ..: http://www.implantologe.koeln

email : marketing@zahnarzt-im-bazaar.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

L-Capital: Die 30 wichtigsten Investorenfragen