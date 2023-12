Zahnarzt-Praxis ZA. Jankowski im Check (ZahnärzteSaarland.de) – Überblick

Ein Besuch beim Zahnarzt ist für die meisten unangenehm. Da möchte man schon gerne eine Praxis haben, in der man freundlich, kompetent und schmerzfrei behandelt wird, wie in der Praxis ZA. Jankowski

Saarlouis, 14.12.2023 – Die Wahl der richtigen Zahnarztpraxis entscheidet über die Qualität und den Erfolg der Behandlung

Der nächste Zahnarzt-Termin steht an, und dieses Mal eine neue Praxis. Soll ich den Termin lieber verschieben? Wohl die meisten kennen dieses ungute Gefühl, für die meisten bedeutet ein Zahnarzt Besuch mehr oder weniger Überwindung, erst recht beim Besuch einer neuen Praxis. Hat man es endlich mit Termin in das Wartezimmer geschafft, spielen freundliche und zuvorkommende Aufnahme sowie kompetente und möglichst schmerzfreie Behandlung eine essenzielle Rolle. In der Praxis von ZA. Jankowski (ZahnaerzteSaarland.de) erfahren Patienten diese Qualitätsmerkmale.

Praxis Vorstellung: ZA. Jankowski in Saarlouis (Saarland)

Patienten aus Saarlouis finden die Zahnarzt-Praxis für ästhetische Zahnheilkunde und Implantologie in der Schulstraße 22 in Saarlouis. Allerdings steht die Praxis selbstverständlich auch Patienten aus dem Umland, sowie aus dem angrenzenden Luxemburg gerne für eine Terminvereinbarung zur Verfügung. Beratung und einfühlsame Behandlung im Praxis-Check ist zum Beispiel für das Einzugsgebiet mit den Nachbarorten Dillingen, Wallerfangen, Bous oder Schwalbach möglich. Über Ängste und Sorgen rund um Zähne und Zahngesundheit können auch Anfragen telefonisch aus Saarwellingen, Ensdorf, Wadgassen oder Überherrn gestellt werden.

Leistungsangebot der Zahnarzt Praxis ZA. Jankowski & Kollegen

Die Praxis der ZahnaerzteSaarland.de hat ihre Behandlungsschwerpunkte in den folgenden Bereichen:

Parodontologie

Implantologie

Ästhetische Zahnmedizin

Zahnerhaltung

Zahnprothetik

Invisalign

Einige der hier angesiedelten Teilgebiete sind: Prophylaxe, die Behandlung von Karies, Füllen reparierter Zähne, Parodontologie und Wurzelbehandlungen. Zahnästhetik für hellere, gerade Zähne erzielen die Fachzahnärzte in der Praxis durch professionelles Bleaching, Veneers oder Inlays.

Lassen sich die eigenen Zähne nicht retten, ist das Team auch auf Zahnprothetik und Implantologie spezialisiert. Dieser Bereich umfasst Zahnkronen, Zahnbrücken und Zahnprothesen. Eine moderne Behandlungsmethode ist das Einsetzen einzelner oder durchgehender Zahnimplantate.

Besonderheiten im Praxis Check

Besondere zahnärztliche Fachkompetenz besitzt das Team der Zahnarzt Praxis mit der Behandlung von Angstpatienten. Bereits behandelte Patienten berichten von einer ausführlichen Vorberatung und nahezu schmerzfreier Behandlung.

Ebenfalls besonders ist die Nähe der Zahnarzt-Praxis zum praxiseigenen Zahntechniklabor. So kann Zahnersatz besonders schnell angefertigt oder bei individuellen Besonderheiten der Patienten angepasst und repariert werden. Alle Abläufe erfolgen in enger Abstimmung zwischen Zahnarzt und Labortechniker.

Das engagierte Praxis-Team

Zum Team der Zahnarzt Praxis gehören fünf Zahnärzte, 27 fachkompetente Mitarbeiter, sowie acht Zahntechniker. Somit können selbst komplizierte Behandlungen schnell und sicher durchgeführt werden, beispielsweise abgebrochene Zähne oder schwierige Parodontose Fälle. Beratung und Behandlungen erfolgen in sieben Behandlungszimmern. Das ist im Praxis Check der Zahnärzte im Saarland eine vergleichsweise große Praxis. Alle Räume sind hell und freundlich eingerichtet, sodass auch Angstpatienten sich hier wohlfühlen.

Einige der Fach-Zahnärzte und Zahntechniker sind zusätzlich für alle Behandlungen und Vorbereitungen der Implantologie qualifiziert. Sie können daher individuell auf Besonderheiten des Zahnhalteapparats, die Vorbereitung des modernen Zahnersatzes und die Nachsorge eingehen.

Moderne Praxisausstattung ermöglicht zeitgemäße Behandlung

Alle Behandlungsräume fallen im Praxis Check durch eine Ausstattung mit modernster Zahnarzttechnik auf. Eine Neuheit ist in der Zahnarztpraxis ZA. Jankowski & Kollegen die Nachbehandlung von Parodontitis und Parodontose mit einem CHX-Chip. Dieser ist eine Alternative zur Behandlung mit Antibiotika, weil er über Wochen hinweg antibakterielle Wirkstoffe direkt in den Mundraum abgibt. Sie suchen eine Zahnarzt Praxis zur Prophylaxe oder für eine Zahnbehandlung? Kontaktieren Sie das Praxisteam ZA. Jankowski & Kollegen telefonisch oder per E-Mail für einen Beratungstermin.

Pressekontakt:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

