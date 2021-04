Zahnarztleistungen von Angstbehandlung bis Zahnwurzel

In der Zahnarztpraxis Thomas Wendt in Leipzig wird mit Herz und Sachverstand auf ein schönes Lächeln hingearbeitet. Im eigenen Labor steht dafür die neueste Technik zur Verfügung.

Wer die Zahnarztpraxis Thomas Wendt in der Funkenburgstraße 1 in Leipzig besucht, kehrt meist mit einem strahlenden Lächeln nach Hause zurück. In der zentral gelegenen Praxis wartet ein freundliches und engagiertes Team darauf, die Anliegen der Patientinnen und Patienten kompetent und zuverlässig zu erfüllen.

Stress und Angst vor dem Termin verfliegen beim herzlichen Team und den klimatisierten Räumen der Praxis. Leistungen aus den Bereichen Zahngesundheit und Zahnästhetik bietet das Team der Praxis mit großem Engagement und Wissen an. Ganz gleich, ob Prophylaxe, Behandlung oder ästhetische Fragen: Mit der professionellen Beratung in allen Fragen der Zahnmedizin nehmen die Medizinerinnen und Mediziner die Anliegen der Patientinnen und Patienten auf und erarbeiten gesundheitliche und ästhetische Lösungen.

Das Ziel: Zähne erhalten und Zahngesundheit wiederherstellen

Das Ziel deckt sich mit dem Wunsch der Patientinnen und Patienten: fest zubeißen zu können und strahlend zu lächeln. Damit das Team dafür alles tun kann, sorgt es mit stetigen Fortbildungen dafür, in der Zahnmedizin immer mit dem neuesten Know-how arbeiten zu können.

Als Besonderheit verfügt die Praxis über ein eigenes Labor. Dort arbeitet das Team mit der neuesten Technik, unter anderem dem Cerec Primescan. Mit Cerec ist ein Zahnersatz bereits in einer Sitzung möglich. Damit Patientinnen und Patienten von vornherein wissen, was auf sie zukommt, sind eine professionelle Beratung und eine transparente Kostenkalkulation selbstverständlich.

Alle Leistungen aus einer Hand

Die Praxis bietet Leistungen von der Prophylaxe bis zur Prothetik, von der Parodontologie bis zu Zahnfleischerkrankungen und Chirurgie. Mit dem eigenen Labor lassen sich schnell und zuverlässig Brücken, Kronen und Zahnersatz fertigen. Die Praxis behandelt Kiefergelenkserkrankungen, setzt Keramik- und Kunststofffüllungen und Implantate. Digitales Röntgen, Laser und professionelle Zahnreinigung runden das Leistungsangebot ab.

In der Zahnarztpraxis Wendt sind Angstpatientinnen oder Angstpatienten besonders gut aufgehoben. Mit viel Erfahrung und Freundlichkeit nehmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Furcht und Ängstlichkeit der Patientinnen und Patienten.

Praxis ist während der Sprechzeiten telefonisch, persönlich oder per E-Mail erreichbar. Aber auch außerhalb der Sprechzeiten ist eine Kontaktaufnahme über die Webseite möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnarztpraxis Thomas Wendt

Herr Thomas Wendt

Funkenburgstraße 1

04105 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 – 980 491 3

web ..: https://www.zahnarztpraxis-wendt.com/

email : kontakt@zahnarztpraxis-wendt.com

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fosters Stockbroking erhöht Kursziel von FYI Resources auf 1,52 AUD