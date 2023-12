Zahnarztpraxis Dr. Höllein bezieht neues Domizil im „Haus der Gesundheit“ in Parsberg

Neue Räumlichkeiten bieten höchsten Komfort, optimale Versorgung und eine angenehme Atmosphäre.

Parsberg, den 13. Dezember 2023 – Die renommierte Zahnarztpraxis Dr. Höllein freut sich, den erfolgreichen Umzug in das moderne und patientenfreundliche „Haus der Gesundheit“ in Parsberg bekannt zu geben. Ab dem 27. November 2023 begrüßt das Team von Dr. Höllein seine Patienten in den neuen Räumlichkeiten, die darauf ausgerichtet sind, höchsten Komfort und optimale Versorgung zu bieten.

Die Praxis, die bisher in der Dr.-Boecalestr. 8 ansässig war, hat sich entschieden, in das zentral gelegene und gut erreichbare „Haus der Gesundheit“ umzuziehen. Die neuen Praxisräume bieten nicht nur modernste technische Ausstattung, sondern auch eine angenehme und freundliche Atmosphäre, die das Wohlbefinden der Patienten fördert.

Das „Haus der Gesundheit“ ist bereits für seine vielfältigen medizinischen Einrichtungen bekannt und bietet eine optimale Umgebung für die Zahnarztpraxis Dr. Höllein, um ihre hochwertigen Leistungen weiter auszubauen. Durch die Zusammenführung verschiedener medizinischer Fachrichtungen unter einem Dach, wird den Patienten ein ganzheitlicher Ansatz geboten.

Dr. Sebastian Höllein, Inhaber der Praxis, erklärt begeistert: „Der Umzug in das ‚Haus der Gesundheit‘ ermöglicht es uns, unsere Patienten noch umfassender zu betreuen und eine noch breitere Palette an zahnmedizinischen Leistungen anzubieten. Wir sind überzeugt, dass unsere Patienten von den modernen Einrichtungen und der interdisziplinären Zusammenarbeit im ‚Haus der Gesundheit‘ profitieren werden.“

Die neue Adresse lautet ab dem 27. November 2023:

Zahnarztpraxis Dr. Höllein

Haus der Gesundheit

Lupburger Straße 11

92331 Parsberg

Die Kontaktdaten der Praxis bleiben unverändert:

Telefon: 09492 – 6997

E-Mail: info@praxisdrhoellein.de

Webseite: http://www.praxisdrhoellein.de

Das Team von Dr. Höllein freut sich darauf, seine Patienten im neuen Ambiente begrüßen zu dürfen und steht weiterhin für professionelle und individuelle zahnmedizinische Betreuung zur Verfügung.

Über Zahnarztpraxis Dr. Höllein:

Die Zahnarztpraxis Dr. Höllein steht für qualitativ hochwertige und patientenorientierte Zahnmedizin. Mit einem erfahrenen Team und modernster Ausstattung bietet die Praxis ein breites Spektrum an zahnärztlichen Leistungen, von der Vorsorge über ästhetische Zahnheilkunde bis zur Implantologie.

Über das „Haus der Gesundheit“:

Das „Haus der Gesundheit“ in Parsberg ist eine moderne und interdisziplinäre Gesundheitseinrichtung, die verschiedene medizinische Fachrichtungen unter einem Dach vereint. Ziel ist es, den Patienten eine umfassende und koordinierte Versorgung zu bieten, die ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnarztpraxis Dr. Sebastian Höllein

Herr Sebastian Höllein

Lupburger Straße 11

92331 Parsberg

Deutschland

fon ..: 09492 – 6997

web ..: https://www.praxisdrhoellein.de

email : info@praxisdrhoellein.de

Pressekontakt:

BRAINWARP Werbeagentur

Herr Markus Kraußer

Göckenhof 1

91189 Rohr

fon ..: 0911 – 6323434

web ..: https://www.brainwarp-werbeagentur.de

email : mk@brainwarp.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Loop Industries gibt bekannt, dass sein markengeschütztes PET-Harz Loop(TM) die Anforderungen für Verpackungsanwendungen in der Pharmaindustrie erfüllt FendX schließt mit McMaster eine Forschungskooperationsvereinbarung für die Entwicklung einer Katheterbeschichtung auf Basis seiner Nanotechnologie