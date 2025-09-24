-
Zahnmedizin neu gedacht: AllDent im Porträt bei Welt der Wunder
Ausstrahlung: 07. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV
Längere Wartezeiten, steigende Kosten und überfüllte Wartezimmer prägen noch immer das Bild vieler Menschen vom Zahnarztbesuch. Doch die Realität kann längst eine andere sein. Die neue TV-Dokumentation „Zahnmedizin neu gedacht – AllDent im Porträt“ zeigt, wie AllDent mit einem modernen Ansatz alte Klischees überwindet und den Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwertiger Zahnmedizin erleichtert.
Gegründet von Dr. Dr. Ruben Stelzner und Dr. Matthias Stelzner, ist AllDent heute mit Standorten in fast jeder größeren deutschen Stadt vertreten. Das Konzept: alles unter einem Dach – von der einfachen Füllung bis zum komplexen Implantat. Die Vision lautet: „Wir prägen die Zahnmedizin der Zukunft.“ Dazu gehören höchste Fachkompetenz, modernste Technik und klare Standards.
Neben der medizinischen Kompetenz steht die positive Patientenerfahrung im Mittelpunkt. Das gilt gerade für Menschen, die aufgrund von Ängsten oder schlechten Erlebnissen jahrelang den Zahnarzt gemieden haben. Patienten profitieren von schneller Terminvergabe, transparenten Abläufen, langen Öffnungszeiten und einem 24-Stunden-Notdienst. „Wir wollen Zahnmedizin anders denken – und damit auch das überholte Bild vom Zahnarztbesuch verändern“, erklärt Dr. Dr. Ruben Stelzner.
Die Doku gibt Einblicke in den Praxisalltag, stellt innovative Behandlungsmethoden wie „Feste dritte Zähne an einem Tag“ vor und zeigt, wie generationsübergreifende Zusammenarbeit – etwa mit renommierten Experten wie Dr. Wolfgang Bolz und Dr. Dr. Sidney Junghans – höchste Qualität in der Versorgung sicherstellt.
Auch das Arbeitsumfeld für Zahnärztinnen und Zahnärzte ist Thema: AllDent setzt auf Mentoring-Programme, Work-Life-Balance und kontinuierliche interne Weiterbildung über das eigene Medical Board.
Die Botschaft: Zahnmedizin ist mehr als Behandlung – sie ist ein System aus Innovation, Vertrauen und Teamarbeit. AllDent zeigt, wie dieser Ansatz in Deutschland zu einer modernen, patientenzentrierten Versorgung führt.
Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.alldent.de/
