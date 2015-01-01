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Zecken, Mücken, Frühlingssonne – die schöne Jahreszeit genießen
Zecken, Mücken, erste Sonnentage: wer draußen unterwegs ist, sollte gut geschützt sein. Welche Schutzformel für Kinder, Allergiker und Outdoorfans geeignet ist – ein praktischer Überblick.
Die Vögel singen, Pflanzen treiben aus dem Boden, der Duft von frischer Erde liegt in der Luft: Der Frühling ruft uns nach draußen. Ob beim Spaziergang durch blühende Wiesen, beim Gärtnern im eigenen Beet oder beim ersten Picknick unter dem Obstbaum, die Natur lädt ein, und wir folgen ihr nur zu gerne. Schön, bis zum Abend, wenn beim Ausziehen der Hosen die erste Zecke gefunden wird. Oder wenn die Arme vom Picknicknachmittag am Teich voller roter Punkte sind.
Wer die Frühlingswochen in vollen Zügen genießen möchte, tut gut daran, sich frühzeitig zu wappnen. Helle Kleidung, lange Hosen und das Meiden von Schweiß auf der Haut sind bewährte erste Maßnahmen. Auch ätherische Öle und Kräuterdüfte können für kurze Zeit helfen. Wenn die kleinen Plagegeister aber hartnäckig werden, sind verlässliche Schutzmittel das Mittel der Wahl.
Für jeden die passende Formel
Die Produktlinie Stichfrei von BALLISTOL bietet diverse Varianten, abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse und Altersgruppen. Stichfrei Classic ist der Allrounder für die ganze Familie, vom Schulkind bis zu Oma und Opa. Wer eine leichtere Textur bevorzugt, greift zur Lotion Kids&Family, die auch für Babys ab zwei Monaten und in der Schwangerschaft geeignet ist.
Wer auf Duftstoffe oder ätherische Öle reagiert, findet in Stichfrei Sensitive eine Lösung ohne diese Stoffe. Empfohlen vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. und eigens entwickelt für Kontaktallergiker und Asthmatiker.
Zecken, bereits im Frühjahr aktiv
Wer durch Gebüsche streift, Hecken zurückschneidet oder mit Kindern durch hohes Gras tollt, sollte Zecken nicht unterschätzen. Stichfrei Zecke hält die kleinen Blutsauger dank einer hochwirksamen Formel zuverlässig fern.
Wer den Frühling fernab heimischer Gärten genießt, etwa auf Reisen in wärmeren Gefilden, kann sich auf Stichfrei Tropical verlassen, das selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit seine Wirkung behält. Und falls doch einmal ein Stich passiert: Der Stichfrei Cooling Roll-on kühlt und lindert Juckreiz schnell und unkompliziert.
Der Frühling ist zu schön für unnötige Abkürzungen nach drinnen. Gut geschützt macht er noch mehr Spaß.
Alle Stichfrei-Produkte sind im Fachhandel, in Apotheken und online erhältlich. Mehr unter www.ballistol.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BALLISTOL GmbH
Abteilung Zentrale
Ballistolweg 1
84168 Aham
Deutschland
fon ..: 0874496990
web ..: https://ballistol.de/
email : info@ballistol.de
BALLISTOL fertigt seit über 120 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein erfolgreich geführtes Familienunternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft, das in 70 Länder weltweit exportiert. Das über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaute Portfolio besteht aus größtenteils selbstentwickelten Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und Neo-Ballistol Hausmittel wuchs das Sortiment mittlerweile um eine eigene Technik-, Reiniger-, Waffenpflege-, Abwehrspray-, Fahrradpflege- und Stichfrei-Serie auf über 90 Produkte an.
Weitere Informationen zu BALLISTOL unter www.ballistol.de
BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
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Frau Eva Aschenbrenner
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