Zehn Kilo Gold in Form einer Goldmünze

Seit 1.100 Jahren existiert die Royal Mint. Nun hat sie die größte Goldmünze in ihrer Geschichte hergestellt.

Gegründet wurde die Royal Mint im Jahre 886 und sie ist seit 1980 in Wales beheimatet. Sie stellt nicht nur britische Münzen her, sondern auch Münzen für viele andere Staaten sowie Münzen für Olympische Spiele. Seit dem 16. Jahrhundert hat sie eine Monopolstellung. Die nun fabrizierte Zehn-Kilo-Münze ist etwas Besonderes, die Herstellung dauerte 400 Stunden und sie ist bereits verkauft für einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Der Nennwert beläuft sich auf 10.000 Pfund. Das einzigartige Kunstwerk ist der Abschluss der Gedenkmünzensammlung „Queen’s Beasts“.

Eine Abteilung der Royal Mint ist übrigens die Perth Mint, die älteste und im Betrieb befindliche Münzprägeanstalt in Australien, es gibt sie seit 1896. Sie fertigt Anlagemünzen, Barren und Edelmetallschmuckstücke. Für Umlaufmünzen zuständig ist die Royal Australien Mint. Aktuell hat die Perth Mint die Absatzzahlen für den März bekanntgegeben. Bei den Goldmünzen stiegen im Vergleich zum Vormonat die Verkaufszahlen, rund 130.000 Unzen Gold gingen über den Ladentisch. Was dort produziert wird, findet einen Käufer, besonders eifrig beim Kaufen sind gerade die USA und auch Deutschland.

Das Interesse am Gold ist nach wie vor groß, nicht zuletzt aufgrund vieler positiver Aussagen von Branchenexperten zum Goldpreis. Bereits im vergangenen Jahr stieg laut dem World Gold Council die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren an. Wer bei einem steigenden Goldpreis dabei sein möchte, die Lagerung von physischem Gold scheut oder einfach sein Portfolio diversifizieren möchte, kann auch auf Goldunternehmen setzen.

Beispielsweise auf Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=JH3NH5QzCZI -. Drei Gold-Kupfer-Projekte in Ecuador besitzt Adventus Mining. Daneben gehören ein Beteiligungsportfolio mit Aktien an verschiedenen Explorationsunternehmen und ein Explorationsportfolio in Irland dazu.

Auch in Ecuador, in den Anden kann Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=J-d3lITrjN0 – ein Projekt, das The Lost Cities-Cutucu-Projekt sein Eigen nennen. Gold, Kupfer, Silber, Zink und Blei sind hier vorhanden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Adventus Mining und Aurania Resources.

