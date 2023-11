Zeit- und kostensparend: Pesbe GmbH unterstützt Kunden aus dem Transportgewerbe bei der Suche nach LKW-Fahrern

Tobias Stancke hat ein System entwickelt, das schnell, preiswert und zuverlässig Fahrer vermittelt und mit dem Kunden innerhalb von 48 Stunden die richtigen Fahrer finden kann.

Hamburg im November 2023 – Die Pesbe GmbH hat ein neues Angebot für Kunden aus dem Transport- und Speditionsgewerbe entwickelt, um bei der Suche nach LKW-Fahrern zu helfen. Dabei müssen die Kunden nicht selbst am Rekrutierungsprozess teilnehmen, sondern können auf die Expertise von Tobias Stancke zurückgreifen, dem Gründer von LKW-Fahrer-finden.de. Tobias Stancke, ehemaliger Speditionsbesitzer und Gründer von LKW-Fahrer-finden.de, hat ein System entwickelt, das schnell, preiswert und zuverlässig Fahrer vermittelt und mit dem Kunden innerhalb von 48 Stunden die richtigen Fahrer finden kann. Der Kunde muss dabei nur wenig Zeit investieren und erhält schnelle Ergebnisse. Kunden sparen Zeit und Geld, da ihre Autos nicht stillstehen. Pesbe GmbH bietet damit einen unschätzbaren Mehrwert für das Transport- und Speditionsgewerbe. Mehr über die aktuellen Angebote von Pesbe GmbH finden Sie ab sofort im Internet: https://lkw-fahrer-finden.de

Tobias Stancke hat über 25 Jahre lang eine Spedition mit bis zu 50 LKW betrieben und kennt die Herausforderungen bei der Suche nach zuverlässigen Fahrern nur zu gut. „Unsere Kunden haben die Nase voll von aufwändigen Bewerbungsprozessen und Mitarbeitern, die gleich das Handtuch werfen. Mit unserem neuen Angebot möchten wir ihnen diese Last abnehmen und ihnen Zeit und Geld sparen“, sagt Tobias Stancke, der Gründer von LKW-Fahrer-finden.de.

Transportunternehmen können sich somit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und müssen sich nicht um die mühsame Suche nach Fahrern kümmern. Pesbe GmbH ist überzeugt, dass diese innovative Lösung den Kunden einen großen Vorteil bietet und freut sich darauf, auch in Zukunft weitere innovative Lösungen anzubieten.

Tobias Stancke hat über 25 Jahre lang eine erfolgreiche Spedition mit einer Flotte von bis zu 50 Lastkraftwagen betrieben. In dieser Zeit hat er die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Suche nach zuverlässigen LKW-Fahrern nur allzu gut kennengelernt. „Unsere Kunden haben einfach genug von den zeitaufwendigen Bewerbungsprozessen und Mitarbeitern, die schnell das Handtuch werfen“, erklärt Tobias Stancke, Gründer von LKW-Fahrer-finden.de.

„Mit unserem neuen Angebot möchten wir ihnen diese Last abnehmen und ihnen wertvolle Zeit und Geld sparen.“ Dank des innovativen Angebots können Transportunternehmen sich nun vollständig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne sich um die mühsame Aufgabe der Fahrersuche kümmern zu müssen. Die Pesbe GmbH ist fest davon überzeugt, dass diese Lösung einen großen Vorteil für ihre Kunden bietet. Die Firma freut sich darauf, auch in Zukunft weitere innovative Lösungen anzubieten und somit aktiv zur Optimierung des Transportsystems beizutragen. Es ist sehr wichtig den Unternehmen bei ihren täglichen Herausforderungen behilflich zu sein und gleichzeitig effiziente Möglichkeiten bereitzustellen, Kosten-und Zeiteinsparungen vorzunehmen. Für alle interessierten Kunden steht die Website der Pesbe GmbH zur Verfügung, auf welcher sie detaillierte Informationen zum Angebot finden können sowie Kontaktmöglichkeiten: https://lkw-fahrer-finden.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PESBE GMBH

Frau Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 35 67 49 16

fax ..: 040 33 46 34 220

web ..: https://lkw-fahrer-finden.de

email : kontakt@pesbe.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Pressekontakt:

PESBE GMBH

Frau Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

fon ..: 040 35 67 49 16

web ..: https://lkw-fahrer-finden.de

email : kontakt@pesbe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Experten sehen Explosion bei Kupfer! Diese KUPFER-AKTIE bringt spektakuläre Gewinne! Chart ausgebrochen… Lieferung von Probe an einen Großkunden zur Ermöglichung der Finanzierung des Projekts Bunyu