Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören – in Zeiten hoher Belastung so wichtig

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Deshalb bietet der Aktivkräuter Shop jetzt für seine Kunden auch ein Sorgentelefon an. Gut geschulte Mitarbeiter hören vor allem zu und geben ggfs. auch passenden Rat.

Halle, 08.07.2022 – Sorgentelefon des Aktivkräuter Shops bietet Hilfe bei Lebenskrisen an

Bekannt ist der Online-Shop für sein umfangreiches Sortiment für Mensch und Tier. Seit Anfang 2022 bekommen Kunden hier wirk- und schadstoffgeprüfte Aktiv-Kräutermischungen. Was beinhaltet dieses Versprechen? In den angebotenen Kräutern und Kräutermischungen finden sich keine Pestizide und keine Schwermetalle. Neben Dentalprodukten, Silberwasser und Teemischungen verkauft der Shop auch Naturprodukte aus Heilkräutern für die Haut oder den Verzehr.

Die Wirkung ist vielfältig und reicht von der Stärkung der körpereigenen Abwehr, über die Förderung einer gesunden Verdauung bis hin zur Unterstützung des Bewegungsapparates. Die diversen Kräutermischungen für Mensch und Tier sind vielseitig einsetzbar und greifen auf die ureigenen Kräfte der Natur sowie die körpereigenen Heilkräfte zurück. Inzwischen wurde das Angebot erweitert: ab sofort können Kunden ein Sorgentelefon des Online-Shops anrufen.

Zeitgemäß – das Sorgentelefon des Aktivkräutershops

Dieser Service wurde vor allem für Kunden ins Leben gerufen, die eine besonders schwere Zeit erleben. Das kann die verwitwete Rentnerin ohne Kinder, der alleinerziehende Vater oder die schwerkranke Abiturientin sein. Für diese Personen bietet der Kräutershop jetzt Zeit zum Reden an. Doch auch für Menschen ohne Schicksalsschläge, die einfach jemanden zum Zuhören brauchen, ist das Team des Sorgentelefons da. Der Service wird von geschulten Mitarbeitern des Shops durchgeführt.

Diese wurden zuvor gezielt auf Themen, wie Angst- und Krisenbewältigung, vorbereitet. Es handelt sich dabei nicht um ausgebildete Psychologen oder Ärzte. Der Shop weist darauf hin, dass es nicht um medizinische, oder psychologische Notfälle geht. Er möchte den Menschen vor allem die Möglichkeit geben, sich Zeit zum Reden zu nehmen und endlich wieder aktiv leben zu können. Die individuelle Beratung steht dabei im Vordergrund.

Keine medizinische oder psychologische Beratung

Der Service soll auch in keinem Wettbewerb zu ärztlichen oder therapeutischen Angeboten stehen. Er kann aber als Ergänzung zu einer Therapie genutzt werden. Wer Interesse an dem Sorgentelefon kann vorab ein zwanzig- oder fünfundvierzig-minütiges Gespräch auf der Homepage buchen. Die Kunden bekommen dann einen individuellen Telefonvorschlag. Längere Telefonate können auch auf mehrere Tage verteilt werden, wer zum Beispiel 60 Minuten bucht, kann dies gerne auch auf 3 Telefonate an drei unterschiedlichen Tagen in Einheiten von jeweils 20 Minuten aufteilen.

Wer sofort jemanden braucht, mit dem er sprechen kann, und nicht auf die Terminvereinbarung warten will, kann direkt die 0900-er Nummer auf der Homepage anrufen. Der Anruf kostet 1,99 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Als Betreiber des Paulas-Tiershop, bietet der Aktivkräuter Shop seinen Kunden einen Rabattvorteil. Alle Vorteile der Paulas-Dauer-Rabatt-Card gelten auch im Aktivkräutershop, so kann der Kunde bei jeder Bestellung ab 60 Euro sofort 10 Euro sparen. Wer in einem Bestellwert von fünfzig Euro bestellt, bekommt außerdem ein kleines Geschenk dazu. Dies ist unabhängig davon, ob sich die Bestellung auf das Sorgentelefon oder andere Produkte bezieht.

Sich Zeit zum Reden zu nehmen ist, laut Betreiber des Aktivkräuter-Shops, ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft. Der Service ist für all diejenigen da, die sich ihre Probleme von der Seele reden, und aktiv leben möchten. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Buchung eines Termins und der Verzicht auf monatelange Wartezeiten. Ein Test des Sorgentelefons lohnt sich allemal, auch wenn dies in einem präventiven Kontext geschieht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aktivkräutershop – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318635

web ..: https://aktivkräutershop.de/

email : info@family-technik.de

Der Aktivkräutershop wurde vom umtriebigen Unternehmer Dirk Lasch aus der Taufe gehoben. Der Tierliebhaber betreibt mit einem Geschäftspartner unter anderem auch einen Tiershop. Sein Antrieb ist die Liebe zur Natur, zu Tieren und zu Menschen. Nach seiner Beobachtung und Erfahrung kann uns die Natur nicht nur ernähren, sondern auch heilen, bzw. den Heilungsprozess wirkungsvoll unterstützen. So ist die Idee der Aktivkräuter geboren worden, mit Betonung auf „Aktiv“, bestehend aus Heilkräutern und Heilpflanzen die schon sehr lange bekannt sind und ihre Wirkung über Jahrhunderte bewiesen haben.

Pressekontakt:

Aktivkräutershop – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

fon ..: 0345-1318635

web ..: https://aktivkräutershop.de/

email : info@family-technik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

eyelaser.ch – Augenlaser Zürich-Schweiz – eyelaser.at – Augenlaser Wien-Linz