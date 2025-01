ZenaTech eröffnet Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Drohnentesteinrichtung in der Türkei für ZenaDrone 1000-Drohnen für US-Verteidigung und NATO

(Toronto, Ontario, 2. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz), Quantencomputing sowie Drone-as-a-Service- und Software-as-a-Service- (SaaS) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es ein Pachtabkommen hinsichtlich der Eröffnung einer Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Drohnentesteinrichtung in der Türkei unterzeichnet hat. Die Einrichtung wird als Produkttestgelände für die Drohnen des Modells ZenaDrone 1000 der Tochtergesellschaft ZenaDrone fungieren, die für die US-Verteidigungsbranchen und die NATO konzipiert wurden. Die Testeinrichtung wird im ersten Quartal 2025 vollständig eingerichtet und betriebsbereit sein.

Eine Testeinrichtung in der Türkei wird die Entwicklung unserer Modelle der ZenaDrone 1000 für die US-Verteidigung und die NATO beschleunigen. Vor allem aber wird sie dazu beitragen, unsere KI-Drohnenschwarmlösungen und das Drone Command Center im Zentrum der Missionen voranzutreiben. Die Türkei ist ein günstiger Standort in Europa für experimentelle Drohnentests und bekannt für seine Innovationen in der Verteidigungsbranche. Wir sind dankbar, dass wir dort zusammenarbeiten können, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Das Unternehmen wird Anwendungen für Verteidigungsdrohnen testen, einschließlich ISRT (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting), Logistik und Transport sowie andere Anwendungen über große Entfernungen außerhalb der Sichtweite des Bedieners. Das Unternehmen wird auch sein Drone Command Center entwickeln und testen – einen mobilen Raum, der die Computer, die Steuerung und die Kommunikation für mehrere gleichzeitig fliegende Drohnen verwaltet und der im ersten Quartal 2025 zum Patent angemeldet werden soll. Das Gelände soll dazu beitragen, weitere Tests durchzuführen und für zukünftige Lizenzierungsanträge der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) gerüstet zu sein.

Eine Drohnen-Kommandozentrale ist eine zentrale Einrichtung oder ein mobiler Raum zur Überwachung, Steuerung und Verwaltung des Betriebs mehrerer Drohnen oder KI-Drohnenschwärme in Echtzeit. Sie fungiert als Betriebszentrum, an dem Drohneneinsätze geplant, ausgeführt und überwacht werden, wodurch sichergestellt wird, dass die Drohnen Daten erfassen und ihre Aufgaben sicher, effizient und im Rahmen der gesetzlichen Richtlinien erfüllen.

Ein Drohnenschwarm ist eine Gruppe von autonomen Drohnen, die zusammenarbeiten und von Algorithmen koordiniert werden, um Aufgaben mit deutlich höherer Geschwindigkeit, Effizienz und Reichweite zu erfüllen. ZenaTech hat bereits zuvor das Projekt Sky Traffic bekannt gegeben, in dessen Rahmen ZenaDrone-Teams an Anwendungen für Drohnenschwärme arbeiten werden, die ebenfalls auf Quantencomputing basieren und militärische Anwendungen für die Grenzkontrolle und die Außensicherung umfassen.

ZenaDrone hat bereits bezahlte Testläufe mit der US-Luftwaffe und der US-Marineforschung abgeschlossen, bei denen seine Drohnen für den Transport kritischer Fracht – wie etwa Blut – an der Front eingesetzt wurden. ZenaDrone plant, seine Drohnen für das US-Verteidigungsministerium (DoD) in Phoenix, Arizona, herzustellen und zusammenzubauen.

Die ZenaDrone 1000 ist eine autonome Drohne im Quadcopter-Design mit acht Rotoren und wird als mittelgroße Drohne angesehen – etwa so groß wie ein Konferenztisch. Sie wurde für einen stabilen Flug, Manövrierfähigkeit und schwere Lasten konzipiert und verfügt über eine innovative Softwaretechnologie, KI, Sensoren und spezielle Zusatzgeräte sowie eine kompakte und solide Hardware, die für den Einsatz in Industrie und Verteidigung entwickelt wurde.

ZenaDrone-Lösungen für das US-Militär müssen mit dem NDAA (National Defense Administration Act) konform sein, einer Anforderung mit strengen Spezifikationen in puncto Cybersicherheit und Herkunftsland von Drohnen, einschließlich Chipsätze, Kameras und Komponenten, die eine bestimmte Liste chinesischer Hersteller ausschließt. Das Unternehmen hat bereits bekannt gegeben, dass seine Lieferkette NDAA-konform ist.

Außerdem hat das Unternehmen bereits bekannt gegeben, dass es die Green UAS- (Unmanned Aerial Systems)- und anschließend die Blue UAS-Zertifizierung beantragen möchte. Das Blue UAS-Programm ist eine strenge, von der Regierung zugelassene Lieferantenliste von Drohnenunternehmen, die mit dem US-Verteidigungsministerium Geschäfte machen möchten. Das Green UAS-Programm ist im Wesentlichen dasselbe wie das Blue UAS-Programm, nur dass es sich dabei um ein optimiertes und schnelleres Zertifizierungsverfahren handelt, bei dem die Spezifikationen in puncto Herkunftsland nicht berücksichtigt werden.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Quantencomputing, Drone-as-a-Service (DaaS) und SaaS-Unternehmenslösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung in Lager- und Logistiksektoren verwendet.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die vom Management von ZenaTech angesichts seiner Erfahrung und seines Verständnisses historischer Trends und aktueller Bedingungen sowie anderer Faktoren, die das Management für angemessen hält, getroffen wurden und die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Obwohl das Management von ZenaTech der Ansicht ist, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten zukunftsgerichteten Informationen abweichen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten, die den getroffenen Annahmen zugrunde liegen, sollten sich potenzielle Käufer von ZenaTechs Wertpapieren nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

ZenaTech ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum der Aussage eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft von ZenaTech oder das Ausmaß, in dem ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen, im Voraus zu beurteilen. Potenzielle Investoren sollten dieses Dokument in dem Bewusstsein lesen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von ZenaTech wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freiburg und das Hotel Heu.Loft – ein perfektes Match Positive Goldpreisentwicklung für 2025 erwartet