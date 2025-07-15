ZenaTech meldet fünf Patente für die akustische Drohnenlösung von ZenaDrone zur Waldbrandbekämpfung an und positioniert sich damit für staatliche, Katastrophenschutz- und kommerzielle Anwendungen im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung

ZenaTech meldet fünf Patente für die akustische Drohnenlösung von ZenaDrone zur Waldbrandbekämpfung an und positioniert sich damit für staatliche, Katastrophenschutz- und kommerzielle Anwendungen im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung – einem Markt, der bis 2033 voraussichtlich auf 2,8 Milliarden $ anwachsen wird

VANCOUVER, British Columbia, (4. August 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass fünf vorläufige US-Patentanmeldungen eingereicht wurden, die ein Portfolio an Technologien für die akustische Brandbekämpfung und die Bewertung von Waldbränden aus der Luft abdecken und für die Integration in die Drohnenplattform seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone vorgesehen sind. Diese auf Schallwellen basierenden Lösungen zur Brandbekämpfung sind für die Montage auf der Drohnenplattform ZenaDrone 1000 konzipiert und sollen den schnellen Erstangriff unterstützen und die Einsatzfähigkeit im Notfall als zusätzliches Instrument neben der traditionellen Brandbekämpfung am Boden verbessern.

Waldbrände gehören zu den drängendsten und kostspieligsten natürlichen Bedrohungen, denen sich die Kommunen heute gegenübersehen, und wir sind der Ansicht, dass die autonome luftgestützte Drohnentechnologie eine wichtige Rolle bei ihrer Erkennung, Eindämmung und Bekämpfung spielen kann, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Unsere technischen F&E-Teams entwickeln für die ZenaDrone 1000 proprietäre, akustikbasierte Technologien zur Brandbekämpfung und Lagebeurteilung, und wir sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz traditionelle, auf Wasser oder Chemikalien basierende Methoden ergänzen und langfristig dazu beitragen kann, die Abhängigkeit von diesen Verfahren zu verringern und gleichzeitig die Feuerwehrleute vor den gefährlichsten Situationen weiter fernzuhalten. Wir sind der Ansicht, dass ein koordinierter Schwarmansatz die effektive Reichweite und Abdeckung der akustischen Unterdrückung weit über das hinaus erweitern könnte, was eine einzelne Drohne heute zu leisten vermag; dies könnte die Technologie von Ergebnissen im Labormaßstab für kurze Distanzen hin zu einer umfassenderen Perimeterverteidigung unter realen Einsatzbedingungen voranbringen.

Akustische Brandbekämpfung ist eine neue Technologie, die niederfrequenten Schall – anstelle von Wasser, Schaum oder Chemikalien – nutzt, um eine Flamme an ihrem Ursprung zu unterbrechen. Da nichts versprüht oder ausgestoßen wird, funktioniert das System dort, wo herkömmliche Löschverfahren nicht möglich sind – etwa in Umspannwerken, Rechenzentren, Archiven, Batteriespeichern und beim Schutz von Gebäuden vor Funkenflug -, und bietet zudem Potenzial für Anwendungen in Bereichen wie Luftfahrt, Schifffahrt und industriellem Brandschutz. Angesichts der zunehmenden Intensität von Waldbränden und des Strebens von Energieversorgern und Versicherern nach saubereren Alternativen könnte die akustische Brandbekämpfung möglicherweise eine Lücke schließen. Die Geschäftsleitung von ZenaTech ist der Ansicht, dass die wissenschaftlichen Grundlagen erwiesen sind und die Chance nun darin besteht, die Technologie so zu entwickeln, dass sie unter realen Bedingungen hinsichtlich Reichweite und Maßstab funktioniert. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass derjenige, dem dies als Erstem gelingt, möglicherweise eine Vorreiterrolle in einer weitgehend unerschlossenen Kategorie einnehmen kann.

Mit Blick auf die Zukunft könnte ein koordinierter Drohnenschwarm diese Technologie weit über den Schutz einzelner Standorte hinaus erweitern, indem er Feuerschneisen und Wohngebiete verteidigt, Funken abfängt, bevor sie neue Brände entfachen, kritische Infrastrukturen schützt, bei Nacht und starker Rauchentwicklung operiert sowie schwindende Brandbegrenzungslinien verstärkt. Die Technologie soll bestehende Methoden nicht ersetzen, sondern sie ergänzen, Zeit verschaffen und das Wichtigste schützen, wenn herkömmliche Instrumente an ihre Grenzen stoßen.

Waldbrände stellen eine chronische, zunehmende wirtschaftliche Belastung dar. Durch den Klimawandel verschärfte Waldbrände verursachen in den USA jährliche Kosten zwischen 394 und 893 Milliarden $, was bis zu 4 % des Bruttoinlandsprodukts entspricht, wie das Joint Economic Committee des US-Kongresses berichtet. Allein die Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025 verursachten nach Angaben des UN-Büros für Katastrophenvorsorge einen wirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise 250 – 275 Milliarden $. Genau diese wachsende Lücke zwischen Waldbrandrisiko und verfügbaren Einsatzinstrumenten soll durch autonome, drohnengestützte Technologien zur Erkennung und Bekämpfung von Bränden geschlossen werden – und das spiegelt sich auch am Markt wider: Grand View Research prognostiziert für den weltweiten Markt für Feuerbekämpfungsdrohnen ein Wachstum von 1,2 Milliarden $ im Jahr 2024 auf fast 2,8 Milliarden $ bis 2033, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,8 % entspricht.

Die ZenaDrone 1000 ist eine autonome Multifunktions-KI-Drohne mit den Maßen 7 x 12 Fuß, die eine Nutzlast von bis zu 40 kg, wie etwa akustische Technologie, transportieren und in koordinierten Drohnenschwärmen operieren kann. Sie kann mit Wärmebild- und LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) ausgestattet und so konzipiert werden, dass sie Funktionen zur Erkennung, Zielerfassung und Brandbekämpfung in einem einzigen autonomen System vereint, das in der Lage ist, einen schnellen Erstangriff in waldbrandgefährdeten Regionen zu unterstützen, unter anderem in Gebieten in der Nähe von kritischer Infrastruktur, Energieanlagen und staatlichen Grundstücken.

ZenaTech plant, die Forschung, Entwicklung und Felderprobung seiner Technologie zur Waldbrandbekämpfung im gesamten Jahr 2026 weiter voranzutreiben, während das Unternehmen auf zukünftige Pilotprojekte im gewerblichen und staatlichen Bereich hinarbeitet. Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald zusätzliche Meilensteine erreicht sind. Organisationen im Bereich Brandmanagement, die an einer Partnerschaft mit ZenaDrone für Versuche interessiert sind, werden gebeten, sich unter investors@zenatech.com zu melden.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen im wirtschaftlichen, staatlichen und militärischen Bereich spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und baut seine Kompetenzen in der Drohnenkonstruktion und -fertigung über ZenaDrone aus, um den Inspektions-, Überwachungs-, Sicherheits-, Compliance- und Vermessungsbedarf seiner Kunden zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Unternehmenssoftware-Kunden setzen bei der Strafverfolgung, auf staatlicher Ebene und in der Industrie auf Markenlösungen und neben diesen Bereichen werden Drohnen auch zunehmend in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt. Hier trägt ZenaTech mit seinem Lösungsangebot zu mehr Schnelligkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und erweitert sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Standortnetzwerk durch Übernahmen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und fertigt autonome Drohnenlösungen, in die ML-Software, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing und andere innovative Software- und Hardwareprodukte integriert werden können. Die Firma, die ursprünglich mit dem Ziel gegründet wurde, den Hanfanbau zu revolutionieren, hat sich mittlerweile auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Tracking, Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden, Prozessautomatisierung sowie Verteidigungsanwendungen spezialisiert.

Derzeit wird die Drohne ZenaDrone 1000 für das Pflanzenbaumanagement und für kritische Feldtransportaufgaben im Verteidigungssektor eingesetzt und zudem für den Transport proprietärer wasserloser Feuerlöschsysteme zur Waldbranderkennung, -bekämpfung und für Notfallmaßnahmen bei Waldbränden weiterentwickelt; die Indoor-Drohne IQ Nano wird in der Lager- und Logistikbranche für die Bestandsverwaltung und Sicherheit eingesetzt; die IQ Square ist eine für den Einsatz im kommerziellen und öffentlichen Sektor konzipierte Außendrohne für Hochdruckreinigung und Inspektionen, und die IQ Quad kommt bei der Landvermessung zum Einsatz. ZenaDrone betreibt drei globale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt im Rahmen seines wachsenden Portfolios an integrierten Verteidigungs- und Notfallmaßnahmen Drohnensysteme zur Waldbrandbekämpfung und zur Abwehr von unbemannten Fluggeräten voran.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

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ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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