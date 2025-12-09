ZenaTech steigt mit ZenaWorx, einer drohnenbasierten Software zur digitalen 3D-Baufortschrittsüberwachung, in den Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren ein

Die neue LiDAR-Analyse-SaaS-Plattform richtet sich mit DaaS- und SaaS-Leistungsangeboten an den Sektor der Errichtung von KI-Rechenzentren, der jährlich Zuwachsraten von 30 % verzeichnet

Vancouver, British Columbia, 28. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt seinen Einstieg in den wachstumsstarken Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren bekannt, der durch den Beginn der Erstentwicklung von ZenaWorx ermöglicht wird. ZenaWorx ist eine auf LiDAR (Light Detection and Ranging) basierende Software zur Fortschrittsüberwachung im Bereich VDC (Virtual Design and Construction). Die Software, die darauf ausgelegt ist, Genauigkeitsoptimierungen und Kostensenkungen über den gesamten Bauzyklus hinweg zu ermöglichen, wird gemeinsam mit den Geschäftsbereichen Drone as a Service und Enterprise SaaS entwickelt und auch über diese angeboten. ZenaWorx erstellt anhand von mit Drohnen erfassten LiDAR-Daten eine detaillierte digitale 3D-Karte einer Baustelle, die dazu dient, den laufenden Baufortschritt zu überwachen und Abweichungen von geplanten Designvorgaben zu erkennen. Das Unternehmen hat einen potenziellen Beta-Kunden ermittelt, der demnächst ein mehrere hundert Acres großes Bauprojekt für ein KI-Rechenzentrum einleiten wird. Dieser soll in die Entwicklung dieses Dienstes eingebunden werden und man befindet sich hier bereits in der Verhandlungsphase.

Der Markt für KI-Rechenzentren verzeichnet als wichtiger Wachstumsmarkt für drohnengestützte Landvermessungen, Analysen und Bauüberwachungslösungen ein noch nie dagewesenes Wachstum, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Mit der Entwicklung von ZenaWorx wollen wir Bau- und Infrastrukturunternehmen mit einem modernen System der Luftbilddatenerfassung, einer LiDAR-basierten 3D-Analyse und einem skalierbaren Abonnementdienst unterstützen, die mehr Transparenz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit in die Projektumsetzung über den gesamten Bauzyklus hinweg bringen sollen.

ZenaWorx ist ein Produktangebot im Bereich Enterprise-SaaS, das auch für die Einbindung in Drone-as-a-Service-Jobs vorgesehen ist. Die Software ist darauf ausgelegt, mittels Drohnen und LiDAR gesammelte Daten zu verarbeiten und diese in visuelle, analysegestützte Erkenntnisse zum Baufortschritt umzuwandeln. Die Software, die sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, soll eine standardisierte Berichterstattung und Leistungsüberwachung bei Bauprojekten ermöglichen, wobei im Laufe der Zeit weitere Anwendungsmöglichkeiten sondiert werden sollen.

Bei diesem Produkt wird die LiDAR-gestützte Luftbilddatenerfassung dafür verwendet, den Baufortschritt auf großflächigen Baustellen mit hoher Präzision zu überwachen. LiDAR-Drohnensensoren erzeugen mittels Laser-Scanner eine hochpräzise 3D-Darstellung der physischen Umgebung. Damit können Projektteams Geländevermessungen vornehmen, Höhenänderungen verfolgen und während des gesamten Bauzyklus den tatsächlichen Baufortschritt mit den Planungsvorgaben vergleichen.

Der nordamerikanische Markt für KI-Rechenzentren wird laut Mordor Intelligence bis zum Jahr 2030 eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 30 % verzeichnen. Nach Angaben von JLL Research ist in diesem Sektor ein weltweiter Superzyklus bei Infrastrukturinvestitionen zu beobachten. Treiber für dieses Wachstum ist die enorm gestiegene Nachfrage nach Implementierungen von KI-Computer-Infrastruktur und Cloud-Bereitstellung im Hyperscale-Bereich. In diesem Szenario ist für die Errichtung großformatiger KI-Rechenzentren, einschließlich umfangreicher Erdarbeiten, Planierarbeiten und einer mehrphasigen Koordinierung der Infrastruktur, normalerweise mit einer Dauer zwischen 12 und 36 Monaten zu rechnen.

Lösungen für die Fortschrittsüberwachung, Vermessung und digitale Standortanalyse im Bereich VDC spielen eine immer wichtigere Rolle im gesamten Ökosystem der Rechenzentrumsentwicklung und helfen dabei, die Terminplanung genauer zu gestalten, Kosten zu minimieren und die Kapitaleffizienz bei komplexen Bauprojekten zu steigern.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Info

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Info

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sieben Software-Abos oder eine Plattform: Wie produzierende Unternehmen jährlich bis zu 77.000 Euro einsparen Einschreiben, durchstarten, gewinnen: Semestergebühren fürs Onlinestudium sichern