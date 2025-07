ZenaTech-Tochter ZenaDrone initiiert Upgrade ihrer AUVSI-Mitgliedschaft – Stärkung der Führungsrolle in der Drohnenpolitik und Intensivierung des Engagements im US-Verteidigungs- und Regierungsbereich

Vancouver, British Columbia, (31. Juli 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Business-Technologielösungen mit Spezialisierung auf KI-Drohnen (Künstliche Intelligenz), Drone as a Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen, gibt heute bekannt, dass seine auf Drohnen spezialisierte Tochtergesellschaft ZenaDrone das Upgrade seiner Mitgliedschaft auf die Advocacy-Ebene bei der einflussreichen Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) initiiert hat. Damit eröffnet sich für das Unternehmen die Möglichkeit, sowohl dem Defense Advocacy Committee als auch dem Air Advocacy Committee beizutreten. Dieses Upgrade ermöglicht es dem Unternehmen, sich an der Seite von im Bereich Drohnen und Verteidigung führenden US-Innovatoren wie Skydio, Anduril, Leidos und Shield AI zu engagieren, um seine Führungsrolle bei der Gestaltung wichtiger Richtlinien im Zusammenhang mit dem Einsatz und der Beschaffung von Drohnen zu stärken und die Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen und Entscheidungsträgern zu vertiefen.

Dies ist ein klares Investment in einen raschen Marktzugang und in langfristige Erfolge im Beschaffungswesen, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Durch die Aufnahme in das Defense Advocacy Committee und das Air Advocacy Committee der AUVSI erhält ZenaDrone direkten Zugang zu den Gesprächen über Richtlinien, Compliance und Ankäufe, mit denen Einfluss auf das Beschaffungsprozedere des Verteidigungsministeriums genommen wird. Über unsere Arbeit an der Seite von vertrauenswürdigen Führungsexperten für Verteidigung und Innovatoren gelangen wir rascher zu einer Green- und Blue-UAS-Zertifizierung, weil wir damit besser in der Lage sind, die Erwartungen der Einkäufer auf Bundesebene in puncto Sicherheit, Interoperabilität und Compliance zu erfüllen und Wachstumschancen zu nutzen.

Das Upgrade auf die Advocacy-Mitgliedschaft eröffnet ZenaDrone die Möglichkeit, mit dem AUVSI-Netzwerk von Branchenführern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten und so die Drohnenpolitik auf Bundesebene zu beeinflussen und die Zukunft der Drohnenindustrie in den Vereinigten Staaten mitzugestalten. Diese Teilnahme ermöglicht den direkten Zugang zu Entscheidungsträgern auf Bundesebene sowie die Einflussnahme auf wichtige Richtlinien wie die BVLOS-Vorschriften (Beyond Visual Line of Sight) und die vereinfachte Beschaffung, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Drohnenplattformen des Unternehmens auch den zukünftigen operativen Bedürfnissen und Prioritäten der US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden entsprechen.

Dieses Engagement kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, denn durch die aktuellen Präsidialverordnungen und Richtlinien des Weißen Hauses und des Verteidigungsministeriums wird den NDAA-konformen, sicheren und im Inland produzierten Drohnentechnologien noch mehr Unterstützung zuteil. Diese Regelwerke gelangen nun zur Umsetzung und erfordern einen praktischen Umsetzungsrahmen sowie Beschaffungsstrategien – ein Bereich, zu dem ZenaDrone einen gewichtigen Beitrag leisten möchte.

AUVSI wurde 1972 gegründet und ist die größte gemeinnützige Organisation, die unbemannte und autonome Systeme durch Innovation, Regelwerke und Zusammenarbeit fördert. Sie bringt Vertreter aus Regierung, Industrie und Wissenschaft zusammen, um die sichere und effiziente Integration neuer Technologien voranzutreiben. Das Air Advocacy Committee gestaltet die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Ausweitung des Drohnenbetriebs im nationalen Luftraum, während das Defense Advocacy Committee Einfluss auf das Beschaffungsprozedere im Verteidigungswesen nimmt und die NDAA-konforme Drohnentechnologie fördert.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist Anbieter von Unternehmenstechnologielösungen, der sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in der Landwirtschaft, Verteidigung, Logistik und Landvermessung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell und Netzwerk in den USA weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und – möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

Kanada

email : info@zenatech.com

Pressekontakt:

ZenaTech Inc.

Linda Montgomery

1403 – 69 Yonge St.

M5E 1K3 Toronto, ON

email : info@zenatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

