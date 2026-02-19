ZenaTech-Tochter ZenaDrone stärkt mit der Drohnenentwicklung gemäß den Blue UAS-Standards ihre Beziehungen zum Verteidigungssektor und Kongress der Vereinigten Staaten

Vancouver, British Columbia, (3. März 2026) / IRW-Press / Angesichts der aktuellen Ereignisse auf internationaler Ebene präsentiert ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) – ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist – heute ein Update zu seinen Plänen, sich verstärkt in den US-Verteidigungssektor einzubringen und noch enger mit den Kongressabgeordneten in Washington, D.C. zusammenzuarbeiten.

Vertreter von ZenaTechs US-Tochtergesellschaft für Drohnen, ZenaDrone, werden noch in diesem Monat nach Washington, D.C. reisen, um sich zum zweiten Mal mit wichtigen Kongressmitgliedern und anderen Interessengruppen zu treffen und dort die Drohneninnovationen und Produktionspläne des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zu erörtern. Bei den Gesprächen wird es in erster Linie um die Stärkung der Drohnenherstellung in den USA, resiliente Lieferketten, fortschrittliche autonome Funktionen im Rahmen der Drohnenentwicklung gemäß Blue UAS-Zertifizierung sowie umfassendere nationale Sicherheitsprioritäten gehen, wobei die Betonung auf der zunehmenden Bedeutung von sicheren, den heimischen Anforderungen entsprechenden unbemannten Flugsystemen liegt.

Autonome Systeme werden zunehmend zu einer tragenden Säule der modernen Verteidigungsstrategie, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Unsere Zusammenarbeit mit Kongressmitgliedern in Washington spiegelt den wachsenden nationalen Fokus auf sichere, im Inland entwickelte Drohnenkapazitäten wider. Wir orientieren uns bei der Weiterentwicklung unserer Technologien an der Blue UAS-Zertifizierung, um den zunehmenden Herausforderungen des Verteidigungssektors gerecht zu werden und umfassendere Kongress-Initiativen zur Stärkung der Führungsrolle der USA bei unbemannten Systemen zu unterstützen.

Der Kongress hat immer wieder betont, wie wichtig Investitionen in heimische Drohnentechnologien sind, um die Abhängigkeit von ausländischen Systemen zu verringern und die nationale Resilienz zu stärken. ZenaDrones Zusammenarbeit mit Interessengruppen in Washington zeugt von der Ausrichtung auf diesen politischen Kurs. Auch Finanzierungsinitiativen seitens des Kongresses sowie Möglichkeiten der Beteiligung an den Programmen zur Modernisierung der Verteidigung sowie Technologievorführungen sollen sondiert werden. Diese Gespräche sind Teil von ZenaTechs Strategie, seine Drohnenplattformen mit den Modernisierungsprioritäten der nationalen Verteidigung in Einklang zu bringen.

ZenaDrone achtet bei der technischen Planung der autonomen Schwerlastdrohne ZenaDrone 1000 und auch der Drohnen der IQ-Serie darauf, dass den Anforderungen der Blue UAS-Zertifizierung entsprochen wird, was zunächst über die Green UAS-Antragsverfahren und die Konformitätsstandards des NDAA (National Defense Administration Act) geschieht. Zu diesen Anforderungen zählen eine sichere Kommunikationsarchitektur, Cybersicherheitsvorkehrungen, transparente und resiliente Lieferkettenkomponenten sowie Datenintegrität und Betriebsstandards. Mit den bereits begonnenen und laufenden Antragsverfahren für eine Green UAS-Zertifizierung für beide Drohnenplattformen soll die Technologie des Unternehmens so positioniert werden, dass sie den voraussichtlichen Rahmenbedingungen für eine nachfolgende Blue UAS-Zertifizierung sowie eine zukünftige Aufnahme in die Beschaffungsliste des US-Verteidigungssektors entspricht. In ZenaTechs Fertigungsanlage in Taiwan wird sichergestellt, dass NDAA-konforme Drohnenbauteile wie Kameras, Sensoren und Motoren aus einer der USA nahestehenden Nation kommen, die eine lange Tradition sowie Knowhow in der Herstellung dieser Bauteile hat. In der Fertigungs- und Montageanlage des Unternehmens in Arizona entstehen in Amerika hergestellte Drohnenlösungen für Kunden im US-Verteidigungssektor.

ZenaDrone arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung seines quantenbasierten Navigationsleitsystems, das den Einsatz von Drohnen in Umgebungen ohne bzw. mit eingeschränktem GPS-Empfang ermöglichen soll – eine Fähigkeit, die für moderne Verteidigungsstrategien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die mit KI-gesteuerter Autonomie und modularen Missionsnutzlasten ausgestatteten ZenaDrone-Plattformen werden zur Unterstützung einer ganzen Reihe von Anwendungen entwickelt, wie z. B. Inspektionen kritischer Infrastruktureinrichtungen, Grenzkontrollen, maritime Sicherheit, Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR), Zustellungen von Spezialfrachten wie z. B. Blutkonserven sowie Logistik samt Bestandsmanagement in Innenräumen.

Die Entwicklung der nationalen Verteidigung hängt zunehmend von intelligenten autonomen Systemen ab. In den kommenden zehn Jahren werden Drohnen nicht nur als Aufklärungsinstrumente, sondern auch als integrierte Schutzsysteme agieren – sie werden die operative Reichweite vergrößern, die Abschreckung verstärken und Nationen vor feindlichen Kräften schützen. Sichere und den heimischen Anforderungen entsprechende unbemannte Plattformen werden die Lageerkennung verbessern, das Personal schützen und die operative Resilienz in komplexen und sich ständig verändernden Umgebungen erhöhen. ZenaTech hält an seiner Vision fest, zum Aufbau dieser Zukunft beizutragen – durch die Weiterentwicklung autonomer Technologien zur Unterstützung der nationalen Sicherheit, Stärkung der Einsatzbereitschaft und zum Schutz verbündeter Nationen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Kundeninspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

