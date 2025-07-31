ZenaTech-Tochter ZenaDrone und die Verteidigungslösungen des Unternehmens stehen im Mittelpunkt des bislang größten Auftritts des Unternehmens auf der AUVSI Xponential 2026, einer Konferenz und Fachmesse in Detroit

Das Unternehmen wird mit Entscheidungsträgern aus dem Verteidigungsbereich in Kontakt treten, Drohnenprodukte vorstellen und Podcasts anbieten sowie eine Keynote-Rede über sein DaaS-Modell halten, das skalierbare KI-Autonomieplattformen für den Verteidigungsbereich ermöglicht

Vancouver, British Columbia – 28. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Drohnen-Tochtergesellschaft ZenaDrone auf der Xponential 2026, der Leitmesse der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI), die vom 11. bis 14. Mai 2026 in Detroit, Michigan, stattfindet, mit dem bislang umfassendsten auf den Verteidigungsbereich ausgerichteten Auftritt vertreten sein wird.

Die Xponential ist der Treffpunkt der Community für autonome Verteidigungssysteme, und in diesem Jahr bieten wir einen detaillierten Einblick in das, was ZenaDrone und unser Drone-as-a-Service-Geschäft aufgebaut haben, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir zeigen nicht nur Hardware, sondern eröffnen einen echten Dialog mit Führungskräften aus dem Verteidigungsbereich über praktische KI-Autonomie, die Voraussetzungen für einen groß angelegten Einsatz und darüber, wie ein Plattformmodell wie das unsere die Möglichkeiten für militärische und staatliche Einkäufer verändert. Unser Podcast-Studio am Messestand, die ausgestellten Drohnen, unsere Teams vor Ort und unsere Keynote-Präsentation zu innovativen Liefermodellen für DaaS im Verteidigungsbereich sind alle darauf ausgelegt, genau diese Art des Austauschs zu fördern.

Am Stand Nr. 36019 liegt der Schwerpunkt auf den integrierten Drohnen-Hardware- und Softwarelösungen von ZenaDrone sowie dem DaaS-basierten Serviceangebot des Unternehmens, während gleichzeitig ein direkter Austausch mit Vertretern aus den Bereichen Verteidigung, Behörden und Unternehmen stattfindet. Zum ersten Mal bei einer großen Branchenveranstaltung wird das Unternehmen ein Live-Podcast-Studio direkt in seinem Messestand betreiben. Der Podcast Drone of the Future wird Branchenführer und Betreiber aus dem gesamten Drohnen- und Verteidigungsökosystem zu Recording-Sessions einladen, um ihre Produkte zu erläutern und Einblicke in die Branche zu geben. Am Donnerstag, dem 14. Mai, um 11 Uhr ET findet eine Keynote-Präsentation von ZenaDrone statt, in der das allgemeine Drone-as-a-Service-Bereitstellungsmodell nicht nur als Rahmen für kommerzielle Dienstleistungen, sondern als praktische Plattform für KI-Autonomie im Verteidigungsbereich beleuchtet wird, die Hardware, KI-Software und operative Infrastruktur zu einer einfach einsetzbaren, kosteneffizienten Lösung bündelt.

Die Teilnehmer können sich direkt mit der Drohnen-Hardware befassen und sich mit den Technik- und Geschäftsentwicklungsteams von ZenaTech austauschen, um die realen Leistungsspezifikationen, Integrationswege und Einsatzmodelle zu verstehen, die für die Anforderungen von Verteidigungsbehörden relevant sind, wie z. B. Basissicherheit, Perimeterüberwachung, ISR-Anwendungen, spezialisierte Frachtlieferungen, autonome Logistik und UAS-Abwehr.

ZenaTech wird seine Dual-Use-Suite von Drohnenlösungen präsentieren, die sowohl den Verteidigungs- als auch den kommerziellen Markt abdeckt. Dazu gehört die ZenaDrone 1000, die für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen wie Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), Grenz- und Perimetersicherheit, Überwachung kritischer Infrastrukturen, Such- und Rettungsaktionen sowie UAS-Abwehrumgebungen konzipiert ist. Das Unternehmen wird außerdem die Indoor-Drohne IQ Nano für Bestands- und Lagerverwaltung vorstellen, zusammen mit der IQ Square für Sichtbereichsinspektionen im Außenbereich und der IQ Quad, einer speziell entwickelten Drohne für die Landvermessung. Diese Funktionen können über das Drone-as-a-Service-Angebot von ZenaTech bereitgestellt werden, das einen skalierbaren, bedarfsorientierten Einsatz ermöglicht, ohne dass Vorabinvestitionen in Hardware, Betrieb oder Wartung erforderlich sind.

Veranstaltungsdetails:

Xponential 2026 von AUVSI

Datum: 11.-14. Mai 2026

Veranstaltungsort: Huntington Place, Detroit, Michigan

ZenaDrone-Stand: Nr. 36019

Um einen Termin mit ZenaTech auf der Xponential zu vereinbaren oder sich über die Teilnahme am Podcast Drone of the Future zu erkundigen, wenden Sie sich bitte an investors@zenatech.com.

Die Xponential ist die weltweit größte Konferenz für autonome und unbemannte Systeme und zieht mehr als 8.500 Teilnehmer aus Bereichen wie Verteidigung, Regierungsbehörden, Strafverfolgung und kommerzielle Betreiber an. Die Teilnahme von ZenaTech geht in diesem Jahr über eine traditionelle Ausstellungspräsenz hinaus. Die Xponential wird als Sprungbrett für den intensiven Austausch mit Program Managern im Verteidigungsbereich und anderen Stakeholdern genutzt, um in den kommenden Monaten weitere Möglichkeiten für Drohnenvorführungen und Pilotprogramme zu erschließen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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