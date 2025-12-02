ZenaTechs Drone-as-a-Service-Dienste kommen nun auch bei Vermessungsarbeiten auf Golfplätzen in ganz Florida zum Einsatz

Vancouver, British Columbia, (5. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Leistungsangebot seiner Drone-as-a-Service-Plattform erweitert wird und nun auch spezielle Vermessungen und Kartierungen auf Golfplätzen durchgeführt werden. Das Unternehmen wird mit diesen Leistungen zunächst in Florida starten und plant anschließend eine weitere Expansion in den USA. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen Aufträge für drohnengestützte Vermessungen auf fünf Turniergolfplätzen angenommen und abgeschlossen, die von einem der weltweit renommiertesten ehemaligen Profigolfer und aktiven Golfplatzarchitekten entworfen wurden. Mit diesem Erfolg wurde ein solider Rahmen für die Einbindung von Drohnen und eine operative Grundlage für die Skalierung dieses Dienstes im gesamten DaaS-Netzwerk geschaffen.

Florida ist ein führendes Reiseziel für Golfbegeisterte, das für seine große Anzahl an Turnierplätzen und für seine komplexen ökologischen Herausforderungen in puncto Rasengesundheit und Entwässerungsmanagement bekannt ist. Das macht den Bundesstaat zu einem idealen Ausgangspunkt für diesen Service, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Über ZenaTechs Drone-as-a-Service-Firma haben wir bereits mehrere komplexe Vermessungsflüge mit moderner Drohnenkartierung und -analyse über von Designern gestalteten Golfplätzen durchgeführt. Mit diesem gefestigten Know-how bilden wir nun aktiv Teams aus und setzen unsere Kompetenzen auch in unseren anderen DaaS-Niederlassungen in diesem Bundesstaat ein. Unsere Absicht ist es, die Vermessungs- und Wartungsdienste für Golfplätze über unsere nationale Plattform auszuweiten.

Das DaaS-Angebot von ZenaTech für Golfplätze wird von einer seiner sieben DaaS-Niederlassungen in Florida erbracht, die über ein Expertenteam auf diesem Gebiet verfügt. Mit Hilfe von durch Drohnen erfassten Daten, die mit spezieller Kartierungssoftware verarbeitet werden, liefert der Vermessungs- und Wartungsdienst für Golfplätze präzise topografische, bathymetrische (Wasserhindernisse) und vegetationsbezogene Daten schneller und effizienter, als dies mit herkömmlichen Bodenvermessungen möglich ist. ZenaTech plant, diese Kompetenzen über sein DaaS-Netzwerk auf ganz Florida und letztendlich auch auf andere wichtige US-Märkte auszuweiten.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech wurde entwickelt, um Unternehmens- und Regierungskunden einen On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft zu bieten, bei dem der mit dem Besitz von Maschinen und Geräten verbundene Investitions- oder Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, errichtet ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene, das sich auf Stammkunden und stabile Umsätze stützt, um eine Drohnenintegration der nächsten Generation zu ermöglichen, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks und auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

