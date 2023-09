Zentralbanken als Stütze für den Goldpreis

Die Haltung vieler Zentralbanken gegenüber Gold hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich geändert.

Zentralbanken kaufen nun gerne Gold, dies stützt den Goldpreis. Von den späten 1960er Jahren bis etwa 2009 traten die Zentralbanken als Nettoverkäufer von Gold auf. Wenn sie kauften, dann waren es meist nur geringe Mengen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Erst war die globale Finanzkrise, dann kam die quantitative Lockerung durch die Fed. Da haben sich die Zentralbanken wieder darauf besonnen, dass Gold das Mittel der Diversifizierung ist.

Als nächstes kam der Russland-Ukraine-Krieg. Im Jahr 2022 haben die Zentralbanken eine Rekordmenge an Gold gekauft und dieses Jahr könnte es geschätzt die zweitgrößte Menge an gekauftem Gold seit den 1960er Jahren werden. Viele Branchenkenner gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und es sich um eine mehrjährige Entwicklung handelt. Übrigens sorgt Gold auch im Portfolio von privaten Anlegern für einen Diversifizierungsvorteil, dies zeigt auch die Geschichte.

Auch wenn kurzfristig ein stärkerer US-Dollar oder höhere US-Renditen für Gegenwind beim Goldpreis sorgen, auf längere Sicht stehen Goldinvestments unter einem guten Stern. Und dann steht die Lockerung der Fed-Politik ins Haus, wenn auch noch ungewiss ist, wann dies sein wird. Vielleich wird bereits in diesem Monat das Ende der Zinserhöhungszyklus bekannt gegeben. Geopolitische Unsicherheiten und die von vielen Ländern angestrebte Entdollarisierung sollten auf längere Sicht für hohe Goldpreise sorgen. Wer sich für physisches Gold oder Investments in Goldunternehmen entscheidet, sollte auf dem richtigen Weg sein. Bei den Goldgesellschaften sind Osisko Development und U.S. GoldMining empfehlenswert.

Auf dem Whistler-Projekt (Gold und Kupfer) von U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – in Alaska hat das 10.000-Meter-Bohrprogramm begonnen.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/-, tätig in Mexiko, Kanada und in den USA konnte im zweiten Quartal 2023 3.830 Unzen Gold verkaufen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) .

