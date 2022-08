Zentralbanken setzen auf Gold

Im ersten Halbjahr 2022 kauften sich die Zentralbanken 270 Tonnen Gold.

Diese 270 Tonnen Gold entsprechen laut dem World Gold Council dem Fünfjahresdurchschnitt, wenn das erste Halbjahr betrachtet wird. Dies zeigt die Stärke der Käufe der Zentralbanken. Im zweiten Quartal 2022 haben die Zentralbanken ihre Goldschätze um 180 Tonnen Gold vermehrt. Die Nettokäufe waren im zweiten Quartal doppelt so hoch als im ersten Quartal. In Krisenzeiten bekommt das Edelmetall immer einen besonderen Stellenwert. Es dient als Wertspeicher und weil die Zentralbanken das wissen, stocken sie gerne ihre Goldvorräte auf. Die Nachfrage der Banken ist dabei nicht saisonal. Ein besonders eifriger Käufer war etwa der Irak. Laut einer Umfrage unter Zentralbanken schätzen diese die Performance des Edelmetalls in Krisenzeiten und seine Rolle als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Auch die Inflationsabsicherung wurde genannt.

Am meisten Gold hat sich im ersten Halbjahr die Türkei gekauft, gefolgt von Ägypten. Die irakische Zentralbank hat den ersten bedeutenden Kauf seit Ende 2018 getätigt. Kräftig weitergekauft haben auch Indien sowie Irland. Auch Ecuador vermehrte seine Goldvorräte. Einige Nationen verfügen über Richtlinien oder Gesetze, die es ermöglichen, dass eine Zentralbank alleiniger Abnehmer von inländischem Gold wird, also das Vorkaufsrecht erhält, so etwa Bolivien. Und es gibt Länder, wie beispielsweise Tschechien, die mit Nachdruck erklären, dass sie ihre Goldreserven kräftig erhöhen werden. Natürlich gab es daneben auch einige Länder, die Gold verkauft haben, zum Beispiel Kasachstan, Russland oder die Mongolei. Wer als Anleger es den Zentralbanken gleichtun will, der kann auf Goldunternehmen setzen und so einen Hebel auf den Goldpreis generieren, etwa mit Vizsla Silver oder Golden Rim Resources.

In Mexiko besitzt Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=vRMXJXhrCPY – ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt namens Panuco, welches beständig mit sehr guten Bohrergebnissen punktet.

In Westafrika kümmert sich Golden Rim Resources – https://www.youtube.com/watch?v=ZAp0tFbnM_g – um sein Hauptprojekt Kada in Guinea. Dazu kommen noch zwei Projekte in Chile mit Kupfer, Silber, Zink und Blei.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

