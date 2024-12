Zentralbanken setzen stark auf Gold

Im Oktober haben die Zentralbanken so viel Gold wie das ganze Jahr noch nicht zugekauft.

Um rund 60 Tonnen haben die Zentralbanken ihre Goldreserven also im Oktober vermehrt. Besonders eifrig waren Indien, Polen und die Türkei. Insgesamt haben die Notenbanken im dritten Quartal 2024 rund 694 Tonnen Gold zugekauft. Das ist ähnlich viel wie im Jahr 2022. Hohe Goldpreise haben scheinbar in den vergangenen Monaten einige Käufer abgehalten, jedoch spricht die Erholung im Oktober für das starke Interesse der Zentralbanken weiter Gold anzuhäufen. Denn für sie steht Gold für die Diversifizierung von Risiken. Bisher hat Polen in diesem Jahr 69 Tonnen zu seinen Reserven hinzugefügt, dies entspricht rund 17 Prozent seiner Gesamtreserven. Das Ziel Polens ist es 20 Prozent der Reserven in Gold zu halten. Nach fünf Monaten mit Nettoverkäufen hat Kasachstan erstmals wieder die Goldreserven aufgestockt, und zwar um fünf Tonnen. Die tschechische Nationalbank hat mit dem Oktober den 20. Monat in Folge ihren Goldschatz vergrößert. Sie besitzt nun 49 Tonnen Gold. Auch Kirgisistan hat kräftig zugelangt. Zwei Tonnen Gold kamen im Oktober dazu. Zu den eifrigen Goldkäufern gehört auch die Bank of Ghana. Im Mai 2023 lagen ihre Goldreserven noch bei ungefähr neun Tonnen, nun kann sich Ghana über 28 Tonnen Gold freuen.

In China allgemein war die Kaufbereitschaft beim Edelmetall im Oktober nicht so hoch. Denn hohe lokale Preise dämpften die Kauflust etwas. Seit Anfang des Jahres hat China etwa 20 Prozent weniger als im Vorjahr beim Gold zugegriffen (Netto-Goldeinfuhren). Seit Mai hat die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven nicht mehr vermehrt. Die dieses Jahr enorm gestiegenen Goldpreise wurden insgesamt einerseits durch die Kauflust der Zentralbanken angetrieben. Andererseits sorgten geopolitische Krisen und Zinssenkungen für Auftrieb beim Goldpreis. Auch private Investoren sollten etwas Gold und Werte von Goldunternehmen besitzen, zum Beispiel von Tudor Gold oder Fury Gold Mines.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – besitzt das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia, damit Gold und Kupfer.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – ist in Nunavut und Quebec tätig und verfügt über eine mehrere Millionen Unzen Gold umfassende Goldplattform. Beim Eau-Claire-Projekt konnten schon mehr als 12 Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

