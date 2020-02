ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2019 – Der Gewinner steht fest

Mannheim, 07.02.2020 – Auch in 2019 organisierten wir die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion. Dabei gingen drei gemeinnützige Initiativen aus dem Gesundheitswesen und der Region Mannheim ins Rennen.

Die Initiativen erhielten die Möglichkeit eine Geldspende in Höhe von 1.500 Euro zu gewinnen. Wer den Gewinn erhält, durften unsere Kunden und Partner entscheiden, indem sie ihrem Favoriten ihre Stimme abgaben.

Die Initiativen im Überblick:

+ Teddybärkrankenhaus – der medizinischen Fakultät Mannheim

+ CLARA – Ambulanter Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst Mannheim

+ Radio RUMMS – Das Kinderklinikradio der Universitätsmedizin Mannheim

Der Gewinner steht fest

Die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion fand in 2019 mit insgesamt knapp 37.000 Stimmen enorm großen Anklang. Wer die Geldspende letztendlich gewann, entschieden unsere Kunden und Partner mit ihrer Stimmabgabe. Mit 20.037 Stimmen gewinnt das Teddybärkrankenhaus der medizinischen Fakultät Mannheim die ZEQ-Weihnachtsspendenaktion 2019 und somit auch 1.500 Euro.

Das Teddybärkrankenhaus ist ein von Medizinstudenten der Fakultät Mannheim (der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) geleitetes Projekt. Hier lernen Kinder aus Mannheim und Umgebung spielerisch und ohne selbst Patient zu sein, mit Arztbesuchen und Krankheit umzugehen und ihre „Angst vor dem Weißkittel“ abzulegen. Sie untersuchen und behandeln ihre mitgebrachten kranken Stofftiere gemeinsam mit den Medizinstudenten, führen Operationen durch und bringen ihre Rezepte in die Apotheke.

Neben Verbänden und Spritzen für die Kuscheltiere, Teddy-CT, Stofftier-Apotheke und dem OP-Bären Bruno, wird im Teddybärkrankenhaus den Kindern auch das Thema „Ernährung und Gesundheit“ nähergebracht. Bei verschiedenen Spielen dürfen sie sich z.B. mit verbundenen Augen durch verschiedene Obstsorten probieren oder mit Ampelkarten Zuordnungen darüber treffen, was gutes und was schlechtes Essen ist.

Die Aktion findet seit 2001 jeden Sommer zwei Tage lang im unteren Luisenpark am Theresienkrankenhaus statt. 2019 besuchten über 1.000 Kinder das Teddybärkrankenhaus, um ihre Stofftier-Patienten wieder gesund zu machen.

Weitere Informationen zum Teddybärkrankenhaus Mannheim finden Sie » hier

ZEQ bedankt sich bei allen Teilnehmenden der Weihnachtsspendenaktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/ 300 8 400

fax ..: 0621/ 300 8 4010

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätskliniken sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Kliniken zu verbessern. Dazu bietet ZEQ Beratung in den Feldern Strategie, Prozesse, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsmanagement an. Das Leistungsspektrum wird durch Befragungen und das Seminarangebot im ZEQ Management Campus und auf der E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 erhielt das Unternehmen in einer Studie von brand eins Wissen die Auszeichnung „Beste Berater“ für die Branche Health Care. 2017 wurde ZEQ als einzige reine Krankenhausberatung in derselben Studie unter die Top-Strategieberatungen Deutschlands gewählt.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Stuttgarter Startup „planet2100“ nimmt Umweltschutz jetzt selbst in die Hand