Coach aus Limburg über Burnout bei Führungskräften: Warum Selbstoptimierung erschöpft – und wie 52 Fragen statt Methoden helfen. Neues Buch und Podcast jetzt erschienen.

Gegen die Zermürbungsmaschine: Coach veröffentlicht Buch ohne Antworten Sascha Büttner im Podcast „Veränderungsstabil“ über die Erschöpfungsindustrie – und ein Gegenmittel, das keine Methode ist

Limburg an der Lahn, Januar 2026 – Warum sind Führungskräfte erschöpft, obwohl sie mehr Trainings, Coachings und Resilienzprogramme absolvieren als je zuvor? Sascha Büttner, systemisch-daoistischer Coach und Gründer der Tianwen Academy, hat darauf eine unbequeme Antwort: Weil genau diese Angebote Teil des Problems sind.

Im Podcast „Veränderungsstabil“ von Holger Heinze (O’Donovan Consulting AG) spricht Büttner über die sogenannte „Zermürbungsmaschine“ – jenes Zusammenspiel aus Kompetenzanforderungen, Resilienzdiktaten und Selbstoptimierungszwängen, das Führungskräfte systematisch in die Erschöpfung treibt. Sein Essay zum Thema, erschienen auf saschabuettner.com, hat in Fachkreisen für Diskussionen gesorgt.

Ein Buch, das keine Lösungen verkauft

Zeitgleich erscheint mit „Im Fragen wohnen“ ein Buch, das den Gegenentwurf praktisch macht. 52 Fragen für 52 Wochen, lose strukturiert nach den fünf chinesischen Wandlungsphasen – ohne Methoden, ohne Techniken, ohne Optimierungsversprechen.

„Jedes Fragen ist ein Suchen“, schreibt Büttner. „Im Gefragten liegt das Erfragte.“ Das Buch versammelt systemische, existenzielle und daoistische Fragen, ergänzt durch Fragmente über Stille, Körper und die Kunst des Verweilens. Ein Coaching-Journal ohne Coach – für Menschen, die fragend bei sich selbst ankommen wollen, statt sich an unerreichbaren Standards abzuarbeiten.

Östliche Perspektiven auf westliche Führungsdilemmata

Als einer der wenigen Coaches im deutschsprachigen Raum verbindet Büttner seit fast 30 Jahren systemisches Denken mit daoistischer Philosophie. Die Konzepte von Wu Wei und der natürlichen Entfaltung stehen in deutlichem Kontrast zum herrschenden Optimierungsparadigma. Sein Ansatz „Du bist richtig“ wendet sich gegen die Defizitorientierung, die das Geschäftsmodell der Branche trägt.

Zum Buch:

Sascha Büttner: _Im Fragen wohnen. Ein Wegbegleiter fürs Leben_

Paperback, 144 Seiten

BoD – Books on Demand, Januar 2026

ISBN: 978-3-695-72578-6

CHF 18,90 / ca. EUR 18,-

Erhältlich im Buchhandel und unter: https://buchshop.bod.ch/im-fragen-wohnen-sascha-buettner-9783695725786

Zum Podcast:

„Veränderungsstabil“ mit Holger Heinze

Folge mit Sascha Büttner: 26. Januar 2026

Direkt zur Folge: https://player.captivate.fm/episode/85219736-257c-494d-a325-11bfbb5981f0

Auch auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen

Zum Essay:

„Die Zermürbungsmaschine – Führung als organisierte Erschöpfung“

https://saschabuettner.com/die-zermuerbungsmaschine/

