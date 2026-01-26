  • Zermürbungsmaschine

    Coach aus Limburg über Burnout bei Führungskräften: Warum Selbstoptimierung erschöpft – und wie 52 Fragen statt Methoden helfen. Neues Buch und Podcast jetzt erschienen.

    BildGegen die Zermürbungsmaschine: Coach veröffentlicht Buch ohne Antworten Sascha Büttner im Podcast „Veränderungsstabil“ über die Erschöpfungsindustrie – und ein Gegenmittel, das keine Methode ist

    Limburg an der Lahn, Januar 2026 – Warum sind Führungskräfte erschöpft, obwohl sie mehr Trainings, Coachings und Resilienzprogramme absolvieren als je zuvor? Sascha Büttner, systemisch-daoistischer Coach und Gründer der Tianwen Academy, hat darauf eine unbequeme Antwort: Weil genau diese Angebote Teil des Problems sind.

    Im Podcast „Veränderungsstabil“ von Holger Heinze (O’Donovan Consulting AG) spricht Büttner über die sogenannte „Zermürbungsmaschine“ – jenes Zusammenspiel aus Kompetenzanforderungen, Resilienzdiktaten und Selbstoptimierungszwängen, das Führungskräfte systematisch in die Erschöpfung treibt. Sein Essay zum Thema, erschienen auf saschabuettner.com, hat in Fachkreisen für Diskussionen gesorgt.

    Ein Buch, das keine Lösungen verkauft

    Zeitgleich erscheint mit „Im Fragen wohnen“ ein Buch, das den Gegenentwurf praktisch macht. 52 Fragen für 52 Wochen, lose strukturiert nach den fünf chinesischen Wandlungsphasen – ohne Methoden, ohne Techniken, ohne Optimierungsversprechen.

    „Jedes Fragen ist ein Suchen“, schreibt Büttner. „Im Gefragten liegt das Erfragte.“ Das Buch versammelt systemische, existenzielle und daoistische Fragen, ergänzt durch Fragmente über Stille, Körper und die Kunst des Verweilens. Ein Coaching-Journal ohne Coach – für Menschen, die fragend bei sich selbst ankommen wollen, statt sich an unerreichbaren Standards abzuarbeiten.

    Östliche Perspektiven auf westliche Führungsdilemmata

    Als einer der wenigen Coaches im deutschsprachigen Raum verbindet Büttner seit fast 30 Jahren systemisches Denken mit daoistischer Philosophie. Die Konzepte von Wu Wei und der natürlichen Entfaltung stehen in deutlichem Kontrast zum herrschenden Optimierungsparadigma. Sein Ansatz „Du bist richtig“ wendet sich gegen die Defizitorientierung, die das Geschäftsmodell der Branche trägt.

    Zum Buch:

    Sascha Büttner: _Im Fragen wohnen. Ein Wegbegleiter fürs Leben_
    Paperback, 144 Seiten
    BoD – Books on Demand, Januar 2026
    ISBN: 978-3-695-72578-6
    CHF 18,90 / ca. EUR 18,-

    Erhältlich im Buchhandel und unter: https://buchshop.bod.ch/im-fragen-wohnen-sascha-buettner-9783695725786

    Zum Podcast:

    „Veränderungsstabil“ mit Holger Heinze
    Folge mit Sascha Büttner: 26. Januar 2026
    Direkt zur Folge: https://player.captivate.fm/episode/85219736-257c-494d-a325-11bfbb5981f0
    Auch auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen

    Zum Essay:

    „Die Zermürbungsmaschine – Führung als organisierte Erschöpfung“
    https://saschabuettner.com/die-zermuerbungsmaschine/

