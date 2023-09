Zertifikate und Arbeitsverträge für neue Optik-Fachkräfte

17 Teilnehmende haben einzigartige bbw Fortbildung abgeschlossen

Am 13. März dieses Jahres ging der inzwischen bereits fünfte Jahrgang der einzigartigen bbw Fortbildung Fachkraft Optik an den Start. 23 Teilnehmende nahmen die Herausforderung an, sich beruflich neu zu orientieren, 17 haben ihr Ziel erreicht.

Innerhalb der vergangenen fünf Monate ließen sie sich am Bildungszentrum der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung in Berlin-Karlshorst für ihren künftigen Einsatz in der Praxis qualifizieren.

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss und mit den Zertifikaten in den Händen, die sie am 8. September 2023 in Karlshorst von bbw Projektleiterin Xenia Horak und ihrem Dozenten Bruno Wurst verliehen bekommen haben, können sie nun als frisch qualifizierte Fachkräfte im neuen Job durchstarten.

15 von ihnen haben ihren Arbeitsvertrag sogar schon in der Tasche.

„15 Beschäftigungsaufnahmen – das ist ein tolles Ergebnis“, schätzt der Bereichsleiter der Arbeitsagentur Berlin-Süd, Raik Rößler ein. „Ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich für den richtigen Weg entschieden haben, für diese sinnvolle und nachhaltige Fortbildung, die Ihnen ganz neue Möglichkeiten eröffnet und Ihre berufliche Zukunft sichert.“

In den kooperierenden Berliner Unternehmen der Halbleiterbranche, zu denen die ASML Berlin GmbH, die Carl Zeiss Meditec AG und die dopa Entwicklungsgesellschaft für Oberflächenbearbei-tungstechnologie mbH (dopa Diamond Tools) gehören, wird das qualifizierte Fachpersonal schon dringend erwartet, denn die zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass das Konzept aufgeht.

„Diese Abschlussveranstaltung ist für mich immer einer der sehr schönen Tage im Jahr. Wir sind von Anfang an dabei und haben dieses Projekt gemeinsam erdacht, weil wir große Not hatten, geeignete Fachkräfte zu finden. Inzwischen hat sich das Ganze zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Seit Beginn im Jahr 2018 haben wir aus den fünf Jahrgängen der Fortbildung zur Fachkraft Optik 55 neue Mitarbeiter:innen für unser Unternehmen gewonnen“, freut sich Dr. Mathias Kirchgatter aus dem Bereich Research & Technologie der ASML Berlin GmbH. Sein Unternehmen werde auf jeden Fall dabeibleiben, denn die Absolventinnen und Absolventen dieser Fortbildung brächten genau das richtige Rüstzeug für die betriebliche Praxis mit.

Diese Fortbildung sei sicher nicht immer einfach gewesen, weder für uns noch für unsere Ausbilder:innen und Herrn Wurst, so Thomas Straub, der sich als Teilnehmer des fünften Jahrgangs im Namen seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter herzlich bei allen Beteiligten bedankte.

„In den Unternehmen wurde uns das Gefühl gegeben, dass wir hochwertige neue Mitarbeiter:innen sind. Dafür sind wir dankbar.“

Die Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten für die frisch gebackenen Fachkräfte sind sehr vielfältig.

So können sie bei der Herstellung von Präzisionsbauteilen für Lithografiemaschinen, in der Chip-

herstellung sowie der Fertigung von Optiken für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Medizintechnik und Industrie sowie bei der Herstellung von Diamantwerkzeugen eingesetzt werden.

„Ich kann Ihnen versprechen, dass es für Sie nie langweilig werden wird, denn die Feinoptik ist ein total spannendes Feld“, weiß Ausbildungs- und Produktionsleiter Andreas Siebert von dopa Diamond Tools aus eigener langjähriger Berufserfahrung. „Ich freue mich, dass Sie sich dafür entschieden haben.“

„Gemeinsam mit unseren renommierten Berliner Kooperationspartnern aus der Halbleiterbranche und in sehr guter und lohnender Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern aus Berlin und Brandenburg ist es uns 2018 gelungen, als zuverlässiger Bildungspartner der Wirtschaft diese sehr sinnvolle Fortbildung auf den Weg zu bringen. Heute, nach fünf Jahren können wir sagen, dass wir mit diesem speziellen und immer noch einzigartigen Fortbildungsangebot entscheidend dazu beigetragen haben, dem stetig steigenden Einstellungsbedarf an Optik-Fachkräften gerecht zu werden.

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die Anteil daran haben und uns auch weiterhin zur Seite stehen“, so Heike Zilm, Regionalbereichsleiterin Berlin der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung.

Link zur Fortbildung:

https://www.bbw-gruppe.de/ueber-uns/projekte/fachkraft-optik.html

