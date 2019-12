Zertifizierte Qualität aus Lohr am Main: die BK-Metall GmbH bietet hochwertige Draht- und Rohrverarbeitung

Fachmännische Draht- und Rohrverarbeitung, Oberflächenveredelung oder die Montage von Baugruppen gehören zum Leistungsspektrum der BK-Metall GmbH aus Lohr am Main.

Kompetenter Ansprechpartner für die Draht- und Rohrverarbeitung ist die BK-Metall GmbH aus Lohr am Main. Die Verarbeitung auf modernen CNC- und NC-Biegemaschinen sowie die Verarbeitung auf Hydraulik- und Exzenterpressen mit formgebenden Werkzeugen versprechen eine fachmännische und präzise Verarbeitung von Einzelteilen, Serien und Sonderformen. Seit über zehn Jahren stellen Draht- und Rohrbiegearbeiten die Kernkompetenz des Unternehmens und bilden dessen Schwerpunkt dar. Außerdem zum Leistungsspektrum gehören die Litzenbearbeitung, verschiedene Schweißverfahren für Baugruppen, die Fertigung und Montage von Baugruppen u.a. für den Ersatzteilbedarf, die Bandstahlverarbeitung und die Oberflächenveredelung. Bei dieser werden Fertigteile und Baugruppen in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen in unterschiedlichen Verfahren wie zum Beispiel das Pulverbeschichten oder Verzinken behandelt. Die BK-Metall GmbH, die zunächst aus zwei Mitarbeitern bestand, hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem zertifizierten Unternehmen mit acht Mitarbeitern entwickelt. Hierzu zählen erfahrene Werkzeugmacher und Schweißer, die kundenspezifische Aufträge zuverlässig umsetzen. Kunden unterschiedlichster Branchen – aus der Automobilindustrie ebenso wie aus dem Möbelbau – zählen auf die Kompetenz des Betriebes aus Lohr am Main. Mit ihren vielfältigen Leistungen kann die BK-Metall GmbH auch ausgefallenen Kundenwünschen gerecht werden und übernimmt gerne die Fertigung von individuellen Sonderformen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BK-Metall GmbH

Herr Stefan Weis

Bahnweg 9

97816 Lohr am Main

Deutschland

fon ..: 09352/602613

web ..: http://www.bk-metall.de

email : stefan.weis@bk-metall.de

Die BK-Metall GmbH bietet Draht- und Rohrverarbeitung von Einzelteilen, Serien oder Sonderformen. Seit über zehn Jahren ist das Unternehmen aus Lohr am Main zertifizierter Ansprechpartner für jegliche Branchen – von Automobilindustrie bis Möbelbau.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Welche Kompetenzen benötigen Sie im Management? Seminare in Münster