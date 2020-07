Zertifizierter Verkaufsleiter S&P

Sie planen Ihren nächsten Karriereschritt zum Verkaufsleiter?

Der Zertifizierter Verkaufsleiter online buchen: Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis. Das S&P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung zum zertifizierten Verkaufsleiter.

Ihr Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen:

> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

> Ihre praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir Ihnen den Weg.

> Agilität im Beratungs- und Kundengespräch

> Digitale Trends für Vertriebsaktivitäten erfolgreich nutzen

> Agile Techniken für den Vertrieb 4.0: stationär, digital oder beides?

> Das agile Vertriebsset: Strategie, Taktik und Medien-Mix

> Der „optimale“ Aufbau im agilen Kundengespräch

> Mit richtigen Fragen fängt man „gute Fische“

> Das kundenspezifische Lösungsangebot

> Agiler Umgang mit Kundeneinwänden

> Skills für den agilen Umgang mit Einwänden

> Agiles Verhandeln mit Telefon, E-Mail, Chat & Co.

> Die besten agilen Taktiken fürs Telefon

> Gesprächsstörer kennen und vermeiden

> Klassische Einkäufer-Angriffe gekonnt abwehren

> Überraschungen einbauen: 3 wirkungsvolle Möglichkeiten

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



