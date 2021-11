Zielgerichtete Alarmierung im Notfall

Backens Systems unterstützt Unternehmen beim Krisenmanagement

Blitzschlag, Überflutung oder ein Betriebsunfall – In Notsituationen können schon Sekunden entscheidend sein. Die Backens Systems GmbH aus Hilden setzt sich für ein präzises und effizientes Krisenmanagement für Unternehmen und Organisationen ein, damit außergewöhnliche Situationen erfolgreich gemeistert werden.

„Gerade jetzt, wenn der erste Schnee fällt, kann ein Alarmierungssystem sehr sinnvoll sein. So werden beispielsweise die Stadtwerke vollautomatisch für die Schneeräumung kontaktiert“, erklärt Dirk Backens, Geschäftsführer der Backens Systems GmbH. „Und besonders in Notfällen geht es um Menschenleben, die nur mit dem richtigen Alarm- und Krisenmanagement geschützt werden können.“

Die Backens Systems GmbH findet für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und das Gesundheitswesen passende Softwarelösungen, die für Sicherheit sorgen. Die Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrung in der Sicherheitstechnik und sind gleichzeitig mit den neuesten Technologien und Kommunikationskanälen vertraut. So sind sie in der Lage, ein individuelles Paket aus verschiedenen Modulen, Tools und Features zu packen und für den bestmöglichen Schutz zu sorgen.

Mit den installierten Systemen werden im Notfall nach einem vorgegebenen Regelwerk verantwortliche Stellen informiert und Einsatzkräfte angefordert. Zusätzlich wird eine medien- und plattformübergreifende Koordination aller wichtigen Akteure ermöglicht und ein schneller Informationsaustausch innerhalb der Krisenteams gewährleistet.

Backens Systems setzt auf Einfachheit und Zuverlässigkeit beim Alarm- und Krisenmanagement und kooperiert mit dem weltweit führenden Anbieter für Smart-Event-Communication (SEC) Lösungen.

Weitere Informationen zu Sicherheitstechnik Köln und Videoüberwachungsanlage Düsseldorf gibt es auf https://www.backens-systems.de.

Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion auszeichnet. Dahinter stehen ein Geschäftsführer und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.

