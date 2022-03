Zink ist ein besonderer Rohstoff

Um die Rostbildung massiv zu verringern, reicht es schon, wenn Zink in der Umgebung ist.

Zink wirkt auf zweierlei Weise. Es bildet an der Oberfläche eine Patina, welche die Korrosion des Zinks selbst stark verlangsamt. Und zu dieser passiven Wirkungsweise gesellt sich die aktive Wirkung des Metalls. Es entsteht nämlich in feuchter Umgebung aus Zink und Eisen ein Lokalelement. Das bedeutet, Zink ist gemäß seiner Chemie unedler als Eisen und gibt Elektronen ab. Dabei behält das Eisen seinen Status, dies ist eine sogenannte Redoxreaktion, anders ausgedrückt Zink opfert sich zugunsten des Eisens. Zink legiert mit Kupfer ergibt Messing. Verwendet wurde Zink schon in der Antike. Etwa Mitte des 18. Jahrhunderts gelang es Zink im industriellen Maßstab zu schmelzen.

Eine erste Zinkhütte gab es in Bristol im Jahre 1743. Die häufigsten und wichtigsten Erze, um Zink zu gewinnen sind die Zinksulfid-Erze. Diese müssen in Zinkoxid umgewandelt werden. Große Zinkvorkommen sind in Nordamerika, China, Peru, Australien, Mexiko, Südafrika oder Kasachstan zu finden. Für Stahl- und Eisenteile und vor allem in der Automobilindustrie wird Zink eingesetzt. Für 2022 wird eine Steigerung der globalen Zinknachfrage um geschätzte 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Derzeit machen hohe Energiepreise der Branche zu schaffen, Produktionskürzungen und Stilllegungen gibt es bereits. Um in den Hochleistungswerkstoff Zink zu investieren, lohnt ein Blick auf Unternehmen, die das gefragte Metall in ihren Projekten besitzen wie beispielsweise Griffin Mining oder Osisko Metals.

Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Dfg4N1-USss – besitzt eine Beteiligung (88,8 Prozent) an der produzierenden Caijiaying-Mine in China und ist damit der größte Zinkproduzent im Land.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=u8nO99QlMUE – arbeitet an Zinkprojekten in den Nordwest Territorien im Zinkabbaugebiet Pine Point Mining Camp und im Bathurst Mining Camp.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -) und Osisko Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Temm Haustechnik: Mit Batteriespeicher mehr Sonnenenergie nutzen