Zink und Kupfer sind essenziell

In der Automobilindustrie und nicht nur dort, sind Zink und Kupfer nicht wegzudenken.

Auf dem europäischen Markt ist das Angebot an Zink begrenzt. Bis Ende Mai sind die Zinkbestände an der LME gegenüber April um weitere gut elf Prozent gefallen. So waren die Zink-Lager in Europa Ende Mai fast leer. Aktuell kostet die Tonne Zink knapp 3.600 US-Dollar je Tonne. Der durchschnittliche AME-Europe-Zink-Spotpreis lag im Mai bei 3.785 US-Dollar je Tonne. Vom Höchststand im April bei 4.527 US-Dollar je Tonne ist der Preis also noch ein Stück weit weg. Die Fundamentaldaten für das Metall sind stark, da fehlt nur noch eine wirtschaftliche Erholung, die den Bedarf nach Zink antreibt. Das Problem der Autobauer sind Lieferkettenprobleme. Denn die Auftragsbestände haben sogar ein historisches Rekordniveau erreicht, Kunden wollen Fahrzeuge kaufen, aber die Industrie kann nur eingeschränkt liefern.

In der Automobilindustrie ist auch Kupfer ein wichtiger Rohstoff. Daneben funktioniert die grüne Revolution nicht ohne das rötliche Metall. Im Mai ist die chinesische Nachfrage nach Autos aufgrund der Null-Covid-Politik zurückgegangen. Und so befindet sich der Kupferpreis seit März im Abwärtstrend. Er ist so günstig wie seit letztem Oktober nicht mehr. Vielleicht die beste Chance einzusteigen, denn auf längere Sicht sollte die Kupfernachfrage wieder anziehen. So erwarten auch erfahrene Analysten spätestens für 2023 wieder Kupferpreise im fünfstelligen Bereich.

Unter den Kupfergesellschaften gefällt Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=lRl7Ryb4_L8 -. Als einer der größten Landbesitzer in Peru erschließt das Unternehmen nachhaltige Metallvorkommen.

Beim Thema Zink denkt man an Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=oefaJQgyWpk -. Der Gesellschaft gehören 88,8 Prozent an der Zink-Gold-Mine Caijiaying in China, die erfolgreich produziert und Griffin Mining zum größten Zinkproduzenten in China macht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals ( -https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -).

