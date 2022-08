Zinn ist kein unbedeutender Rohstoff

Die Explorationsgeschichte bei Zinn ähnelt einer Achterbahn, dabei erfüllt der Rohstoff wichtige Aufgaben.

Seit ältester Zeit waren die Westküsten Europas für die Länder im Mittelmeerraum wegen reicher Zinnlagerstätten und der Bernsteinküsten bekannt. Phönizier, Griechen und Punier waren an dem Metall interessiert. Später versuchten die Griechen auf die Zinninseln oder Kassiteriden zu gelangen. Dies waren gemäß antiker Geografie Inseln vor der Küste Britanniens. Hier soll es Zinnminen gegeben haben. Das Zinn soll gegen Salz, Töpferwaren und Kupfergeschirr getauscht worden sein. Zinn war, so hatte man herausgefunden, als Zugabe zu Kupfer bestens geeignet, die Härte zu erhöhen und das Gießen zu vereinfachen.

Reist man in die 1980er Jahre, so stürzte damals der Zinnpreis ab. Jahrzehntelang suchte fast keiner mehr nach neuen Zinn-Lagerstätten. Zinn war aus der Mode gekommen. Und so ist das Vorhandensein von Zinnvorkommen heute vielfach unbekannt. Dabei ist Zinn im Bereich der Umwelt- und Energiebranche gefragt. Das Metall ist nämlich in Elektroautos, Energiespeichern sowie vielen Computern verbaut. Auch bei der Erzeugung von Sonnenenergie wird Zinn verwendet. Dies sind alles Bereiche, die mit einer steigenden Nachfrage einhergehen. Die weltweite Zinnproduktion einschließlich des recycelten Zinns deckt aktuell gerade mal so den Bedarf. Da könnte es in den kommenden Jahren zu einem Defizit kommen.

Zinn sollte sich also zunehmender Beliebtheit erfreuen, ebenso aus Anlegersicht die Gesellschaften, die sich um Zinnvorkommen kümmern. So zum Beispiel First Tin – https://youtu.be/H3sL_BuWsq4 -. Die Gesellschaft besitzt zwei bereits weit fortgeschrittene Zinnprojekte in Australien und in Deutschland (Sachsen), die Produktion könnte in einigen Jahren, vermutlich bis 2025 starten.

Auch Tin One Resources – https://youtu.be/JJHDhi8677c – hat sich dem Rohstoff Zinn verschrieben. Bestens finanziert, entwickelt Tin One Resources fortgeschrittene Projekte in Tasmanien und in New South Wales. Die drei Zinnprojekte gehören zu 100 Prozent dem Unternehmen.

