Zirkuläre Hotelmatratzen: Bundesrat ebnet den Weg für echte Kreislaufwirtschaft
Kostenfreie Rücknahme, doppelter Kreislauf und Ausbau der Wasch- und Logistikanlagen – Swissfeel rüstet auf und positioniert sich als Vorreiter nachhaltiger Bettenhygiene für die Hotellerie.
Im Mai dieses Jahres beschloss der Bundesrat den Antrag des Bundeslandes Hessen in Bezug auf „echte Kreislaufwirtschaft für Matratzen“ – Beschlussdrucksache 206/25 (B) – womit die deutsche Bundesregierung nun aufgefordert ist, entsprechende Gesetzgebungsverfahren zügig anzustossen. Ein unmissverständliches Signal in puncto Nachhaltigkeit, insbesondere weil die Matratze im Zentrum dieser Initiative steht.
Philipp Hangartner, Inhaber von Swissfeel, über die strategische Relevanz der aktuellen Entwicklungen: „Mit der Entscheidung des Bundesrats wird die Matratze endgültig in den Fokus der Kreislaufwirtschaft gerückt. Für uns ist das Bestätigung und Antrieb zugleich. Swissfeel steht für eine konsequent nachhaltige Lösung ,Made in Switzerland‘, die Hoteliers nicht nur rechtliche Sicherheit gibt, sondern auch einen echten Beitrag zu mehr Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein leistet.“
Die Hospitality-Branche steht damit vor einem Wandel. Angesichts der langfristigen Investitionszyklen bei Matratzen gilt es bereits bei Neubeschaffungen auch Recyclingaspekte proaktiv zu berücksichtigen. Nur so lassen sich kostspielige Überraschungen künftig vermeiden. Genau hier setzt Swissfeel an: Der Hersteller voll waschbarer und recycelbarer Matratzen bietet seinen Kunden heute schon eine kostenlose Rücknahme und schützt sie damit vor potenziellen Kostenrisiken durch neue gesetzliche Vorgaben. Mit seinem System zirkulärer Hotelmatratzen, basierend auf einem doppelten Kreislauf aus Waschen zur Verlängerung der Produktlebenszeit sowie anschliessendem vollständigem Recycling, erfüllt Swissfeel bereits aktuelle wie auch absehbare Anforderungen. Dabei meistert das Unternehmen sogar spezielle Regeln der hotelstars.eu und der DEHOGA zu Hotelbetthygiene dank eigener Anlagen inklusive Hol- und Bringdienst für die Hoteliers.
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, investiert Swissfeel darüber hinaus aktuell in den Ausbau seines Wasch- und Logistikstandorts in Burgdorf bei Hannover; eine zusätzliche Trocknungsanlage wird den täglichen Durchsatz deutlich steigern, während eine geplante Energierückgewinnungspartnerschaft die Effizienz weiter optimiert. In den vergangenen Tagen waren die Techniker vor Ort, um die Anlage zu errichten.
„Diese Anlage ist notwendig, damit die gereinigten Matratzen gründlich getrocknet werden können und Schimmelbildung vermieden wird. Somit können wir eine langfristig nutzbare sowie hygienische Hotelmatratze garantieren“, erklärt Kai Rittmeier, leitender Ingenieur bei Swissfeel.
Parallel baut Swissfeel seine Reichweite durch Kooperationen mit externen Waschdienstleistern aus, um den Service bundesweit in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz zu ermöglichen – ein konsequenter Schritt in Richtung nachhaltiger und zuverlässiger Betthygienelösungen für die Hotelbranche.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SWISSFEEL GmbH
Herr Philipp Hangartner
Leutschenbachstrasse 41
8050 Zürich
Schweiz
fon ..: +41 43 558 96 40
web ..: http://www.swissfeel.com
email : info@swissfeel.com
Das Unternehmen hat sich seit über zehn Jahren in der Schweiz, Deutschland und Österreich besonders auf das Thema Hygiene und Innovation in Bezug auf Hotelbettwaren spezialisiert. Alle Produkte werden aus hochwertigem Schweizer Mineralschaum hergestellt. Mit voll waschbaren Matratzen sowie der entsprechenden Waschlogistik verfügt Swissfeel europaweit über ein einzigartiges, nachhaltiges Angebot, da Swissfeel verbrauchte Matratzen zurücknimmt und dem Recycling zuführt. Das in der Schweiz produzierte Sortiment von Swissfeel wird laufend strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um höchste Standards erfüllen zu können. Dabei setzt Swissfeel seit Beginn auf eine ökologische Verantwortung und umfangreiche Serviceleistungen für die Hotellerie. Swissfeel garantiert mit seinen Bettensystemen einen guten, sauberen und langfristig gesunden Schlaf: Das Erfolgskonzept wird seit Herbst 2019 daher auch für Privatkunden angeboten. Hier profitieren vor allem Allergiker vom langjährigen Know-how des Schweizer Unternehmens auf dem Gebiet der Bettenhygiene.
Pressekontakt:
Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
Herr Wolf-Thomas Karl
Schulhausstrasse 3
8306 Brüttisellen
fon ..: +41 76 498 5993
web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
email : mail@wolfthomaskarl.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
