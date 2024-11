Zscaler und Okta optimieren Cybersicherheit von Unternehmen mit neuen Zero-Trust-Integrationen

Erweiterte Angebote verbessern die Sicherheitslage und bieten starken Schutz gegen identitätsbasierte Bedrohungen

München, 11. November 2024 – Zscaler und Okta haben vier neue Integrationen vorgestellt, die die Zero-Trust-Transformation ihrer gemeinsamen Kunden beschleunigen sollen. Diese neuen Lösungen bieten eine kontextbezogene End-to-End-Sicherheit, helfen Unternehmen dabei, Risiken zu minimieren, die Benutzererfahrung zu verbessern und ermöglichen durch geteilte Telemetrie und Bedrohungsinformationen domänenübergreifende Reaktionen.

„Die heute angekündigten Integrationen vertiefen unsere Zusammenarbeit mit Okta erheblich und unterstreichen unser Engagement, unsere Kunden sicher zu halten. Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden zu helfen, ihre Zero-Trust-Sicherheitslage in einer zunehmend komplexen Risikolandschaft zu stärken, in der ein strenges Management von Benutzeridentitäten und die Durchsetzung adaptiver Zugriffskontrollen wichtiger denn je sind“, erklärt Amit Raikar, Vice President of Technology Alliances and Business Development bei Zscaler.

„Im Zeitalter der KI ist es nur möglich, Kunden effektiv zu schützen, indem das Sicherheitsökosystem mobilisiert wird. Punktuelle Sicherheitslösungen adressieren einzelne Bereiche, integrieren sich jedoch nicht miteinander, was die Komplexität erhöht. Deshalb haben Okta und Zscaler in tiefe Integrationen investiert, die die Zero-Trust-Reise beschleunigen und die Sicherheitslage unserer gemeinsamen Kunden weltweit verbessern“, fügt Stephen Lee, Vice President of Technical Strategy and Partnerships bei Okta, hinzu.

Unternehmen stehen weiterhin vor der Herausforderung, Remote-Benutzer, Cloud-Anwendungen und hybride IT-Umgebungen zu sichern. Zscaler und Okta arbeiten eng zusammen, um durch tiefgehende Integrationen einen sicheren Zugang zu Cloud- und Web-Anwendungen zu gewährleisten, während gleichzeitig Störungen für die Benutzer minimiert werden. Die neuesten Integrationen von Zscaler und Okta umfassen:

Adaptive Zugriffskontrollen: Die Integration von Zscaler Adaptive Access und Okta ermöglicht es Unternehmen, kontextbasierte Zugriffsrichtlinien dynamisch anzupassen. Dazu zählen abgelaufene Passwörter, kompromittierte Zugangsdaten oder risikoreiches Benutzerverhalten. Zscalers Nutzung von Oktas Benutzerrisikotelemetrie baut auf einer früheren Integration auf, bei der die Identity Threat Protection mit Okta AI Risikotelemetrie von Zscaler Deception verarbeitet, um auf kompromittierte Zugangsdaten oder Insiderangriffe zu reagieren. Die bidirektionale Risikotelemetrie verbessert die Bedrohungserkennung und -abwehr.

Dynamische Step-Up-Authentifizierung: Zscaler Adaptive Access kann eine Step-Up-Authentifizierung mit der Okta Workforce Identity Cloud auslösen, wenn risikoreiches Verhalten erkannt wird. In solchen Fällen muss der Benutzer zusätzliche Authentifizierungsverfahren durchlaufen, bevor auf sensible Ressourcen wie Salesforce zugegriffen werden kann.

Sicherheitsdaten-Kontextualisierung und vereinheitlichtes Schwachstellenmanagement: Zscalers Data Fabric for Security bereichert Daten aus Okta-Protokollen und bietet Echtzeit-Einblicke in Schwachstellen und Bedrohungen im Unternehmensnetzwerk. Dies ermöglicht eine dynamische Risikobewertung und beschleunigt Sicherheitsmaßnahmen über ein zentrales Dashboard.

Zero Trust Partnerzugang: Zscalers Zero Trust Exchange Plattform mit Cloud Browser Isolation (CBI) bietet sicheren, agentenlosen Zugriff auf Webanwendungen für externe Partner und Dritte. Diese können über ihre eigenen Geräte auf Unternehmensressourcen zugreifen, ohne das Risiko von Datenverlusten. Okta unterstützt dies mit einem optimierten Identitäts- und Zugriffsmanagement über das Okta Universal Directory.

Weitere Informationen zu dieser Integration finden Sie in der Lösungsübersicht.

Über Zscaler

Zscaler beschleunigt die digitale Transformation, damit Kunden agiler, effizienter, widerstandsfähiger und sicherer werden. Die Zscaler Zero Trust Exchange(TM)-Plattform schützt Tausende von Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlusten, indem sie Benutzer, Geräte und Anwendungen an jedem Ort sicher miteinander verbindet. Die weltweit größte in-line Cloud-Sicherheitsplattform basiert auf dem SASE-Modell und ist auf über 150 Rechenzentren weltweit verteilt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Okta

Frau Cat Schermann

Salvatorplatz 3

80331 München

Deutschland

fon ..: +44 7465 737025

web ..: http://www.okta.com/de

email : cat.schermann@okta.com

Über Okta

Okta ist das weltweit führende Identity-Unternehmen. Als unabhängiger Identity-Partner ermöglichen wir es jedermann, jede Technologie sicher zu nutzen – überall, mit jedem Device und jeder App. Die weltweit renommiertesten Marken vertrauen beim Schutz von Zugriff, Authentisierung und Automatisierung auf Okta. Im Mittelpunkt unserer Okta Workforce Identity und Customer Identity Clouds stehen Flexibilität und Neutralität. Mit unseren individualisierbaren Lösungen und unseren über 7.000 schlüsselfertigen Integrationen können sich Business-Verantwortliche und Entwickler ganz auf neue Innovationen und eine rasche Digitalisierung konzentrieren. Wir bauen eine Welt, in der Ihre Identity ganz Ihnen gehört. Mehr unter okta.com/de.

Okta hat sich mit dem Secure Identity Commitment die Führung der Technologiebranche gegen Identitätsangriffe auf die Fahne geschrieben.



Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany GmbH

Frau Elisabeth Vogt

Blumenstr. 28

80331 München

fon ..: +49 172 989 8757

web ..: https://fleishmanhillard.de/

email : okta.germany@fleishman.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Luxus für jeden Gast: Die Bedeutung von Hotelkosmetik im modernen Gastgewerbe tesa SE und Hamburger Energienetze: Anschluss von tesa Werk Hamburg an Wasserstoffnetz HH-WIN in Planung