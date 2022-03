ZUHAUSE – Das Immobilienmagazin für Leben und Wohnen

Die neue Ausgabe des ZUHAUSE-Magazins von Brand & Co. ist erschienen.

Am 19. März erscheint die neue Ausgabe des beliebten Magazins für die Region Ostwestfalen-Lippe. In dem vom Maklerkontor Brand & Co. herausgegebene Magazin werden wieder interessante Berichte über den Stand der KfW-Finanzierungen, aktuelle Gerichtsurteile zum Thema Immobilie, aktuelle Projekte der Brand & Co. Bauträger GmbH sowie aktuelle Immobilienangebote zu finden sein. Dies alles umrahmt von regionalen Ausflugstipps sowie einer interessanten Bastelanleitung für den Frühling. Das aktuelle Magazin kann unter www.brand-partner.de/service/downloads online angesehen werden.

Hier nun eine erste Leseprobe:

DIESE 5 FEHLER SOLLTEN SIE VERMEIDEN!

Flüchtigkeitsfehler beim Immobilien-Verkauf können richtig Geld kosten.

Ein Immobilien-Verkauf, besonders wenn es der erste Ihres Lebens ist, ist ein zeitraubender und komplizierter Prozess. Es ist daher ratsam, dabei besser nichts dem Zufall zu überlassen. Flüchtigkeitsfehler beim Immobilien-Verkauf können richtig Geld kosten. Damit Ihnen das nicht passiert, stellen wir Ihnen die 5 häufigsten Fehler des Immobilien-Verkauf vor. Wir, als erfahrende Immobilienmakler*innen sind immer wieder überrascht, dass trotz der heutigen Informationsmöglichkeiten, uns diese 5 Fehler immer wieder in unserem Alltag begegnen.

INHALT

Unbekannter Wert des zu verkaufenden Objektes

Falsche Zeitpunkt

Unvollständige Verkaufsunterlagen

Keine bis mangelhafte Verhandlungsbereitschaft

Bonität des potenziellen Käufers ist unbekannt

Fehler 1 beim Immobilien-Verkauf: Sie kennen den Wert Ihrer Immobilie nicht

Fangen wir umgehend mit dem größten der 5 Fehler beim Immobilien-Verkauf an. Man kennt als Verkäufer den Wert seiner Immobilie nicht.

Generell werden Immobilienpreise zwar durch Angebot und Nachfrage festgelegt, jedoch kommen auch weitere Faktoren hinzu, die den Preis beeinflussen. Unter diesen Faktoren fällt unter anderem das Wertermittlungsverfahren. Wir können Ihnen nur ans Herz legen, für die exakte Wertermittlung einen Experten zu engagieren. Dadurch bekommen Sie einen marktgerechten und präzisen Verkaufspreis.

Kennen Sie den Verkehrswert Ihres Hauses nicht, können zwei Szenarien eintreten, die beide nicht angenehm für Sie sind:

Ihr „gefühlter“ Preis ist so hoch, dass selbst beim derzeitigen vorherrschenden Nachfragemarkt, sich kein Kaufinteressent bei Ihnen meldet. Der zu hohe Preis schreckt die Interessenten schlicht und ergreifend ab.

Ihr selbst gewählter Preis ist zu niedrig. Dann haben Sie sicherlich viele Kaufinteressenten aber beim Immobilien-Verkauf verlieren Sie bares Geld.

Wir von Brand & Co bieten Ihnen gerne an, die Wertermittlung Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks vorzunehmen. Aber nicht nur das. Bei einer Besichtigung Ihres Objektes beraten wir Sie selbstverständlich auch zu eventuellen Sanierungen, Renovierungen sowie Modernisierungsmaßnahmen. Denn machen wir uns nichts vor: mit der Zeit entstehen an der eigenen Immobilie leider auch kleinere Mängel, welche dem Eigentümer, häufig durch reine Gewohnheit, nicht mehr auffallen.

Unser Experten-Tipp

Lassen Sie sich nicht blenden von der immer häufiger zu findenden „Immobilienbewertung in drei Schritten“ im Internet. Nur auf Basis einer Besichtigung vor Ort und genauer Marktkenntnis lässt sich der Marktwert einer Immobilie seriös ermitteln. In diesem Zusammenhang dürfen Sie von unseren Mitarbeitern auch Tipps und Hinweise im Bezug auf Schönheitsreparaturen, Homestaging und die richtige Vorbereitung auf die Besichtigung einer Immobilie erwarten.

… weiter lesen Sie unter www.brand-partner.de/service/downloads

