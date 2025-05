Zukunft gestalten: Neues Buch, HR-Beratung und Metaverse-Ausbildung bringen Mensch und Technologie in Einklang

Eine Visionärin und Beraterin bietet konkrete Lösungen für Führungskräfte, Personalentwickler und Pioniere der digitalen Transformation.

Bad Doberan, Mai 2025 – Die Arbeitswelt steht an der Schwelle zu einem radikalen Wandel. Digitalisierung, KI und virtuelle Räume fordern neue Denkweisen in Führung, Zusammenarbeit und Entwicklung. Sandra Kloss-Selim bietet dafür gleich drei ineinandergreifende Lösungen: ein aufrüttelndes neues Buch, maßgeschneiderte HR-Beratung und eine zukunftsweisende Ausbildung zum Metaverse Coach.

Das Buch – Kompakt, konkret, kraftvoll:

Im neu erschienenen Buch „Leadership im digitalen Wandel: Wie wir Menschlichkeit und Technik versöhnen“ zeigt Sandra auf, wie moderne Führung gelingen kann – nicht trotz, sondern mit Hilfe neuer Technologien. Praxisnah, inspirierend und fundiert bietet das Buch Führungspersönlichkeiten eine klare Roadmap durch die Herausforderungen des digitalen Zeitalters.

Die Beratung – HRversum denkt HR neu:

Unter www.hrversum.de unterstützt Sandra Unternehmen dabei, innovative HR-Strategien zu entwickeln, Talente gezielt zu fördern und agile Strukturen nachhaltig zu verankern. Der Fokus liegt auf Transformationsbegleitung, Change-Kommunikation und digitaler Führungskultur – immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.

Die Ausbildung – Metaverse Coaching als Schlüsselkompetenz:

Mit metaverse-coaching.com bietet Sandra eine zukunftsorientierte Ausbildung zum Metaverse Coach an. Zielgruppe sind Coaches, Trainer, HR-Experten und Berater, die frühzeitig die Chancen des virtuellen Raums nutzen wollen – sei es für Leadership-Trainings, Teamentwicklung oder Kundenkommunikation im digitalen Raum.

„Technologie ist nur ein Werkzeug. Die wahre Revolution liegt im Denken der Menschen.“ – Sandra Kloss-Selim

Ob als Buchleser, Beratungskunde oder Ausbildungsteilnehmer: Wer mit Sandra arbeitet, bewegt sich am Puls der Zeit – strategisch, empathisch und vorausschauend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hrversum

Frau Sandra Kloss-selim

Seestr. 13

18209 Bad Doberan

Deutschland

fon ..: 0172-955 19 73

web ..: https://www.hrversum.de/

email : mail@hrversum.de

