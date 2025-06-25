Zukunftsfähige KI-Workflows für Redaktionsprozesse mit nur einem Klick

Echten Mehrwert schaffen: Wie myContent CMS den Redaktionsalltag mit seinen Multi-Agent-Systemen revolutioniert sowie Inhalte und täglich tausende E-Mails KI-gestützt organisiert.

Die KI-gestützte Organisation von Inhalten reicht bis zur zukunftsfähigen Aufarbeitung tausender E-Mails, die Redaktionen täglich erhalten.

Mit myContent ändert sich alles!

Der neue Workflow: KI-Agenten übernehmen, Redaktion entscheidet. myContent + KI-Agenten bilden ein Setup, das Inhalte automatisch organisiert, strukturiert und publikationsfertig macht. Herzstück ist das modular aufgebaute KISS (KI Smart Service) innerhalb von myContent, das mit einem neuen Multi-Agenten-System erweitert wird.

Das System und somit die Redakteure können

o eingehende Inhalte automatisiert analysieren – inkl. Sortieren, Zuordnen zu Ressorts, Dubletten-Erkennung und Priorisierung. Auf Basis einer einzigen Aktion, also nur einem Klick, kann das System zudem automatisch und dennoch vollständig steuerbar durch die Redaktion Themen im Web recherchieren, Websites auslesen und Inhalte strukturieren, mehrere Artikelvorschläge erzeugen, diese nach redaktionellen Kriterien bewerten und final nutzbare Artikel für verschiedene Zielgruppen erzeugen.

o KISS erstellt Headlines, Teaser, Bildvorschläge und Varianten für unterschiedliche Ausspielwege. Die KI orientiert sich an Verlagsvorgaben, Tonalität, Zielgruppensegmenten und redaktionellen Standards.

Vorteile für Publisher auf einen Blick:

o Deutlich weniger manuelle Eingangsbearbeitung

o Weniger Fehler, weniger Duplikate, weniger Suchaufwand

o Mehr Zeit für journalistische Qualität

o Höhere Output-Menge pro Tag

o Messbar bessere Wirtschaftlichkeit im Lokaljournalismus

Ausblick – Mit der kommenden Generation der myContent-KI wird der Workflow noch stärker automatisiert und generiert weiteren Mehrwert und vermarktungsfähige Umfelder:

o Crossmediale Verwertung

o Auto-generierte Dossiers

o Themenradar für regionale Trends

o Automatische Sentiment-Analyse

o KI-Alerts für Eilthemen

Jetzt Ihren Präsentationstermin ausmachen:

E-Mail an myContent COO christian.knof@hup.de mit Ihrem Wunschdatum und Angabe Ihres Verlags/Unternehmens genügt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUP GmbH

Herr Marko Oette

Ernst-Amme-Str. 19

38114 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 531-28181-0

web ..: http://www.hup.de

email : info@hup.de

HUP GmbH

HUP bietet mit den Marken myContent (modulares CMS), Paradise und advantage (Verlagssoftware) zukunftsfähige Lösungen und Services für Publisher von Zeitungen und digitalen Medien. Wir sorgen als moderner Technologie-Partner mit über 40 Jahren Know-how und über 100 Experten zuverlässig dafür, dass redaktionelle Inhalte Millionen von Lesern erreichen. Tag für Tag – digital mit „Online first“-Fokus und in Print. Medienhäuser profitieren vom intensiven Know-how-Transfer, dem persönlichen Support und unserer Leidenschaft, im Rahmen der digitalen Transformation Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Mit der Hamburger CHAPTERS Group AG haben wir den optimalen strategischen Partner und Gesellschafter für eine langfristige Unternehmensentwicklung an unserer Seite.

Mehr Infos unter www.hup.de, www.mycontent.online und www.my-paradise.online

Pressekontakt:

HUP GmbH

Herr Boris Udina

Ernst-Amme-Str. 19

38114 Braunschweig

fon ..: +49 531-28181-250

web ..: http://www.hup.de

email : bud@hup.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Posin – das poetische Musik-Debüt von Ilka Posin Refined Energy Corp. und Eagle Plains Resources Ltd. erweitern das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken