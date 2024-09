Zukunftssicher: Gustav HENSEL vereint nachhaltige Stromverteilung mit erstklassigem Gesundheitsmanagement

EUPD Research verleiht Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ an Spezialisten für Energieverteilungssysteme aus Lennestadt

In einer Zeit, in der sowohl umweltbewusste Energielösungen als auch das Wohlbefinden der Belegschaft immer weiter an Bedeutung gewinnen, hat Gustav HENSEL GmbH & Co. KG einen innovativen Ansatz entwickelt, der diese beiden wichtigen Aspekte vereint. Für ihr herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement wurde das Unternehmen nun mit der Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ geehrt, die ihre Vorreiterrolle in der Branche unterstreicht. Gustav HENSEL GmbH & Co. KG zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltige Unternehmensführung aussehen kann – zukunftsorientiert und mit dem Wohl der Mitarbeitenden im Fokus.

Die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ wird für herausragende Leistungen in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) verliehen und dient als anerkanntes Gütesiegel, das sowohl bestehenden als auch zukünftigen Mitarbeitenden das vorbildliche Engagement für ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz signalisiert. Mit dem regionalen Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ unterstützt EUPD Research Unternehmen jeder Größe beim Aufbau einer starken Arbeitgebermarke und bietet Fachkräften eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers. Als neuer Preisträger setzt sich die Gustav HENSEL GmbH & Co. KG gezielt für die fachliche und persönliche Entwicklung sowie das körperliche Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

„Mit der Auszeichnung ,Gesunder Arbeitgeber‘ bestätigen wir den Weg, auf Dauer ein gutes und gesundes Umfeld für unsere Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Alle Maßnahmen im Gesundheitsmanagement zahlen darauf ein – jetzt und in Zukunft“, so Sonja Kurrat, Personalreferentin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei Gustav HENSEL GmbH & Co. KG.

Joshua Baaken, Projektleiter bei EUPD Research, betont: „Die Gustav HENSEL GmbH & Co. KG hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Wertschätzung, Sicherheit und zukunftsorientiertes Handeln setzt. Durch nachhaltige Initiativen und ein starkes Engagement für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden zeigt die Gustav HENSEL GmbH & Co. KG, wie wichtig es ist, in die Gesundheit und Zufriedenheit der Belegschaft zu investieren. Dieses vorbildliche Engagement macht sie zu einem begehrten Arbeitsplatz für Fachkräfte.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über Gustav HENSEL GmbH & Co. KG

Die Gustav HENSEL GmbH & Co. KG ist mit über 1.000 Beschäftigten, davon 640 in Deutschland, 14 Tochtergesellschaften im In- und Ausland, seit über 90 Jahren erfolgreich am Markt. Der Hauptsitz befindet sich im sauerländischen Lennestadt.

Das marktführende Unternehmen sorgt mit seinen Produkten und Services für die sichere Verteilung von elektrischer Energie in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur. Einen stark wachsenden Anteil machen Lösungen für die Bereiche Photovoltaik und E-Mobilität aus. So leistet HENSEL einen aktiven Beitrag für die Energiewende und arbeitet an einer sicheren elektrischen Zukunft – und das als großes, starkes Team. Die Mission des Unternehmens passt dazu: „Wir setzen hohe Standards, damit wir gemeinsam sicher leben können. Die Kultur, die wir bei HENSEL leben, ist die Summe aller unserer Werte. Wir wertschätzen uns, wir arbeiten anspruchsvoll, wir agieren verantwortungsbewusst.“

Über EUPD Research

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 22 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

