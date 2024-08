Zukunftsweisende Ausstattung mit Frischwasserstationen durch WPS GmbH

Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH: Zukunftsweisende Ausstattung mit Frischwasserstationen

Frankfurt am Main, den 7. August 2024

Die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS GmbH), auch bekannt als WPS Frankfurt, setzt neue Maßstäbe in der Gebäudesanierung. Ab sofort werden alle Häuser, die von der WPS GmbH saniert und im Bestand gehalten werden, mit den hochmodernen Frischwasserstationen der Firma Wolff ausgestattet, insbesondere mit dem Modell Wolff Frischwasserstation FWS-2-80-Ultra.

Die Entscheidung der WPS GmbH für die Wolff Frischwasserstationen basiert auf deren herausragenden Vorteilen in Bezug auf Hygiene und Effizienz. Die Frischwasserstation sorgt für eine kontinuierliche Bereitstellung von Frischwasser, wodurch das Risiko einer Legionellenbildung erheblich reduziert wird. Legionellen, die sich in stehendem Wasser vermehren können, stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Mit der Installation dieser innovativen Frischwasserstationen gewährleistet die WPS Frankfurt eine sichere und gesunde Wasserqualität in allen sanierten Gebäuden.

Aktuell führt die WPS GmbH im Frankfurter Westend und Nordend mehrere Projekte durch, bei denen die Wolff Frischwasserstationen bereits erfolgreich integriert wurden und die ersten positiven Rückmeldungen bereits eingegangen sind. Die Erfahrungen der WPS GmbH bei diesen Projekten sind durchweg positiv, was die Entscheidung zur flächendeckenden Nutzung weiter bestärkt.

„Die Gesundheit und Sicherheit der Mieter in unseren sanierten Gebäuden hat für die WPS Frankfurt oberste Priorität“, erklärt die Geschäftsleitung der WPS GmbH. „Mit den Wolff Frischwasserstationen setzen wir auf eine fortschrittliche Technologie, die höchste Standards in puncto Wasserhygiene erfüllt. Dies unterstreicht unser Engagement für Qualität und Innovation.“

Die WPS Frankfurt plant, diese Maßnahme auf alle zukünftigen Sanierungsprojekte auszuweiten. Durch die kontinuierliche Integration der Wolff Frischwasserstation in ihre Bauvorhaben, festigt die WPS GmbH ihre Position als einer der Vorreiter in der Branche und setzt neue Standards für moderne und sichere Gebäudetechnik.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie die WPS GmbH direkt.

