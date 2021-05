Zum Muttertag Hallstein Water kürt Modelikone Beverly Johnson zur globalen Botschafterin

Das legendäre US-Model Beverly Johnson hat eine neue Liebe: Wasser

Als Botschafterin von Hallstein Artesian Water setzt sie auf Wassergesundheit!

New York/München 6. Mai 2021, _Hallstein Artesian Wasser, das reinste Trinkwasser der Welt, kürt Beverly Johnson, Topmodel und Beauty Influencer, zum Wasserbotschafter. Die Lifestyleikone schätzt besonders die Reinheit von Hallstein Wasser, durch die Haut, Körper und Geist optimal mit Flüssigkeit zu versorgen werden.

„Ich bin während der Pandemie auf Hallstein Wasser gestoßen und diese Entdeckung hat mein Leben und die Art, wie ich Wasser trinke, wirklich verändert“, erzählte Beverly Johnson kürzlich in einem Interview. „Als mich Bekannte wiedersahen und fragten, was ich anders gemacht hatte, musste ich zugeben, dass mein Aussehen einzig an dem Wasser liegt, das ich jetzt trinke. Mit Hallstein Wasser habe ich die optimale Flüssigkeitszufuhr gefunden, nach der ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. „

Besonders jetzt, während der Pandemie, ist die weltweite Nachfrage nach Produkten explodiert, die zur Stärkung des Immunsystems beitragen. Daher zieht auch Hallstein Wasser, das mit seinem samtigen Geschmack, dem natürlich hohen pH-Wert und dem sehr niedrigen Natrium Gehalt besticht, neue Interessenten an, die sich mit guter Hydratation und der Heilkraft von hochalkalischem Wasser befassen. Denn sie wissen, dass sie damit Entzündungen vermeiden und Giftstoffe ausspülen, um das Immunsystem und das Wohlbefinden zu stärken.

Die Frustration über den Mangel an Informationen und die, oft zweifelhaften Qualitätsstandards für Wasser, veranlasste die österreichisch-amerikanische Familie Muhr, mithilfe von Forschern und Wasserexperten, eine Liste von Parametern zu definieren, die ein Wasser mit wirklich hoher Trinkwasserqualität haben sollte. Das „Hallstein Oktogon“ definiert die acht primären Qualitätsparameter, die das hochwertigste Trinkwasser der Welt noch heute ausmachen. Sechs Jahre lang suchten die Muhrs, um eine vollständig natürliche Quelle zu finden – also einen geschützten artesischen Brunnen – der all die idealen Parameter erfüllt, um das weltweit einzige ungefilterte, unbehandelte und kompromisslose Wasser, mit der einzigartigen Kombination von natürlich hoher Wasserqualität, gepaart mit hohem pH-Werte und nur Spuren von Natrium artesisch hervorzubringen.

„Wir hätten niemand Besseren als Beverly Johnson finden können, um die gesundheitlichen Vorzüge, die unser Wasser bietet, zu erklären.“ sagte Alexander Muhr, CEO von Hallstein. „Sie hat die gleiche Passion für ein perfektes Wasser wie meine Eltern, als sie Hallstein gründeten, und sie teilt unser Engagement, um das reinste Wasser der Welt kompromisslos weltweit liefern zu können.“

Hallstein Wasser kommt aus einer artesischen Quelle, die 214m tief in einer Felsschicht unter dem Dachstein Gebirge bei Hallstatt im Salzkammergut in Oberösterreich liegt. Das Wasser, das als Regentropfen auf den Berg tropft, braucht 8-10 Jahre, um durch Schichten von höchster Kalkstein Qualität, die in dieser Region einzigartig ist, gefiltert zu werden. Durch die Erdschichten, die auch als Gletschermoränen bezeichnet werden, ist die Quelle bestens vor Umweltverschmutzung und Verunreinigungen geschützt.

Hallstein plant mit Beverly Johnen IG Live-Events und Vorträge zum Thema Wasser & Gesundheit @hallsteinwater

Über Hallstein Wasser

Hallstein Wasser ist im Abonnement, sowohl in 5-Gallonen-BPA-freiem Tritan , als auch in 750 ml 100% recycelten Glasflaschen erhältlich, die direkt an Haushalte, Büros, Hotels oder Restaurants geliefert werden. Immer mehr Luxushotels und Gourmetrestaurants setzen auf Hallstein Wasser: das Baccarat Hotel, NY, Steirereck, Wien; Gabriel Kreuther, NY; Petit Ermitage, West Hollywood, Kalifornien; 67 Pall Mall, London; Wallse, NY; Steinterrasse und Senns Restaurant, Salzburg, und die Hubertusstube, Neustift, Österreich sowie Feinkost Käfer, München und die Gesundheitsresorts VivaMayr Medical Center, Österreich. www.hallsteinwater.com

Über Beverly Johnson Enterprises

Beverly Johnson ist Gründerin, Vorsitzende und CEO von BJE LLC (auch bekannt als Beverly Johnson Enterprises). Ihre Vision ist es, die luxuriöse Lifestyle-Marke Beverly Johnson zu einer globalen Marke auszubauen. Sie ist ein amerikanisches Supermodel. New York Times – Bestsellerautorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Beverly schrieb Geschichte, als sie im August 1974 als erste Afroamerikanerin auf dem Cover der amerikanischen Vogue erschien und das Schönheitsideal in der Modewelt für immer veränderte. Beverly ist Vordenkerin für Organisationen mit den Schwerpunkten Schönheit, Frauenrechte, Gleichstellung, Vielfalt, Inklusion und AIDS-Aktivistin. Sie ist Mitglied des Board of Directors des Barbara Sinatra Kinderzentrums für missbrauchte Kinder und internationale Sprecherin der Global Down Syndrome Foundation. Als begeisterte Golferin lebt sie, mit ihrem Partner W. Brian Maillian und ihren beiden Golden Doodles ,in der Nähe von Palm Springs, Kalifornien. Beverly hat eine Tochter, Anansa, und ist Großmutter von vier süßen Enkelkindern. www.beverlyjohnson.com

