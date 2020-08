Zum siebten Mal für Isbjörn!

Der extrem haltbare und nachhaltige Penguin Snowsuit gewinnt zum siebten Mal in Folge den renommierten Bäst-i-Test Award.

Der wahrhaftig nachhaltige Hersteller von Kinder-Outdoor-Bekleidung und -Accessoires, Isbjörn of Schweden, feiert erneut, nachdem er zum siebten Mal den begehrten Bäst-i-Test (Best in Test) Award in der Premium-Kategorie für seinen meistverkauften Penguin Schneeanzug erhalten hat.

Bei dem renommierten Feldtest, der vom skandinavischen Online-Testinstitut Bäst-i-Test ausgeführt wird, wurden während einer langen und harten Wintersaison in Schweden verschiedene Winteroveralls in einer Kindertagesstätte einer Waldschule über einen Zeitraum von drei Monaten getestet. Die Produkte wurden dazu täglich bei jedem Wetter und nach Outdoor-Aktivitäten mit wiederholtem Waschen und Trocknen im Trockner eingesetzt.

Der Penguin Schneeanzug erhielt 10 von 10 Punkten für Langlebigkeit, hervorragende Funktionalität, Qualität und Komfort – ein Beweis dafür, dass dieser die perfekte Wahl ist, um Kinder bei nassen und kalten Winterbedingungen trocken und thermisch ausgeglichen zu halten.

Mitarbeiter und Eltern, die zusammen mit den Kindern an dem dreimonatigen Testprozess teilgenommen haben, kommentierten gemeinsam: „Dieser robuste und dennoch nachhaltige Schneeanzug beeindruckt nach wie vor, hält allen Arten von Winterwetter stand und jeden einzelnen Tropfen Regen und Schnee fern. Ja, der Pinguin-Schneeanzug ist zunächst eine teurere Langzeit-Anschaffung, aber insgesamt spart die hervorragende Haltbarkeit des Schneeanzugs echtes Geld, da er über Jahre und viele Besitzer hinweg hält. Hergestellt aus hochwertigen und dennoch nachhaltigen Materialien, kann er an Geschwister und Freunde weitergegeben werden. Bei nassem Wetter und thermischer Leistung macht er absolut keine Kompromisse, dabei bietet der Penguin Snowsuit hervorragende Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit und damit Kindern bei allen Outdoor-Abenteuern optimalen Komfort. Es hält viele Winter voller Spaß im Schnee und unsere Kleinen bei nassem Wetter sicher trocken.“

Maria Frykman Forsberg, Mitgründerin und CEO von Isbjörn of Sweden, kommentiert: „Unser strapazierfähiger Penguin Snowsuit, der seit vielen Jahren für seine Langlebigkeit bekannt ist, wurde erneut, zum nun siebten Mal mit diesem prestigeträchtigen Bäst-i-Test ausgezeichnet. Es geht allein um Langlebigkeit, unter Verwendung der nachhaltigsten geprüften bluesign® Materialien wie PrimaLoft Insulation Eco und Bionic Finish Eco, die unseren begehrten Schneeanzug herausragen lassen und die fortwährend vom Bast-i-Test-Team unabhängig bestätigt wird.“

– Alle Details zum Penguin Snowsuit: www.isbjornofsweden.com/en/articles/2.19.1806/isbjorn-penguin-padded-snowsuit-kids

– Zu Isbjörn of Sweden: www.isbjornofsweden.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ISBJÖRN of Sweden / Nordic KidsWear AB

Frau Beatrice Archer

Västra Finnbodavägen 2, plan 7

131 30 Nacka

Schweden

fon ..: +46 70 532 25 55

web ..: https://www.isbjornofsweden.com/

email : beatrice@isbjornofsweden.com

ISBJÖRN of Sweden wurde 2005 von Maria Frykman Forsberg und Camilla Schmidt gegründet, nachdem diese zum ersten Mal Mutter geworden waren und eine Marktlücke für hochwertige und bequeme Outdoor-Bekleidung für Kinder entdeckt hatten. Die Marke ist der Ansicht, dass alle Kinder „Multisportlers by Nature“ sind und es ihnen bei jeder Wetterlage erlaubt sein sollte, Outdoor-Aktivitäten mit großer Freude nachzugehen, währenddessen sie warm, trocken und komfortabel bleiben.

ISBJÖRN aus Schweden verwendet die nachhaltigsten Materialien. Das Unternehmen ist ständig bemüht, so umweltfreundlich wie möglich zu sein und gleichzeitig langlebige, robuste und hochwertige Kleidungsstücke herzustellen, die sich an den Styles und Materialien der Erwachsenenmode anlehnen.

Die Marke wird durch den Eisbären symbolisiert – das robusteste Tier der Welt.

