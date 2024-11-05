  • Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Essen (IRW-Press/27.05.2026) – Die Staige GmbH, eine 100 prozentige Tochter der Staige One AG, (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und LS Exchange) hat als Teil eines Konsortium den Zuschlag für ein mehrjähriges KI-basiertes Videoschutzprojekt einer Behörde, die für einen Teilbereich der deutschen öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich zeichnet, erhalten.

    Das Projekt umfasst die Implementierung eines intelligenten, KI-gestützten Systems zur automatisierten Analyse von Videodaten in besonders sicherheitsrelevanten urbanen Bereichen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung definierter Gefahrensituationen sowie die Unterstützung schneller operativer Reaktionen.

    Das geschätzte Projektvolumen des Bewerbungskonsortiums beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro netto bei einer geplanten Laufzeit von bis zu vier Jahren. Der Projektstart ist für Juni 2026 vorgesehen. Der Anteil von Staige am Gesamtvolumen des Auftrags wird sich auf ca. 600.000 Euro netto belaufen.

    Für die Staige One AG stellt der Auftrag einen strategisch bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals kommt die Computer-Vision- und KI-Technologie des Unternehmens in einem großflächigen sicherheitsrelevanten Public-Sector-Umfeld zum Einsatz. Die Gesellschaft sieht darin erhebliches Potenzial für weitere Anwendungen im Bereich öffentliche Sicherheit sowie in anderen kritischen Infrastrukturen. Der Vorstand erwartet aus diesem Projekt positive Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung und die Positionierung der Staige One AG im Markt für KI-basierte Echtzeit-Analyse- und Sicherheitslösungen.

    (Ende)

    Aussender: Staige One AG
    Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Jan Taube
    Tel.: +49 201 2468510
    E-Mail: info@staige.com
    Website: www.staige.com

    ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)
    Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
    Weitere Handelsplätze: XETRA

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Staige One AG
    Jan Taube
    Barer Straße 7
    80333 München
    Deutschland

    email : info@staige.com

    Pressekontakt:

    Staige One AG
    Jan Taube
    Barer Straße 7
    80333 München

    email : info@staige.com


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