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Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Essen (IRW-Press/27.05.2026) – Die Staige GmbH, eine 100 prozentige Tochter der Staige One AG, (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und LS Exchange) hat als Teil eines Konsortium den Zuschlag für ein mehrjähriges KI-basiertes Videoschutzprojekt einer Behörde, die für einen Teilbereich der deutschen öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich zeichnet, erhalten.
Das Projekt umfasst die Implementierung eines intelligenten, KI-gestützten Systems zur automatisierten Analyse von Videodaten in besonders sicherheitsrelevanten urbanen Bereichen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung definierter Gefahrensituationen sowie die Unterstützung schneller operativer Reaktionen.
Das geschätzte Projektvolumen des Bewerbungskonsortiums beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro netto bei einer geplanten Laufzeit von bis zu vier Jahren. Der Projektstart ist für Juni 2026 vorgesehen. Der Anteil von Staige am Gesamtvolumen des Auftrags wird sich auf ca. 600.000 Euro netto belaufen.
Für die Staige One AG stellt der Auftrag einen strategisch bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals kommt die Computer-Vision- und KI-Technologie des Unternehmens in einem großflächigen sicherheitsrelevanten Public-Sector-Umfeld zum Einsatz. Die Gesellschaft sieht darin erhebliches Potenzial für weitere Anwendungen im Bereich öffentliche Sicherheit sowie in anderen kritischen Infrastrukturen. Der Vorstand erwartet aus diesem Projekt positive Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung und die Positionierung der Staige One AG im Markt für KI-basierte Echtzeit-Analyse- und Sicherheitslösungen.
(Ende)
Aussender: Staige One AG
Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Jan Taube
Tel.: +49 201 2468510
E-Mail: info@staige.com
Website: www.staige.com
ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)
Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
Weitere Handelsplätze: XETRA
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Staige One AG
Jan Taube
Barer Straße 7
80333 München
Deutschland
email : info@staige.com
Pressekontakt:
Staige One AG
Jan Taube
Barer Straße 7
80333 München
email : info@staige.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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