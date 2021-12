Zwei Anbieter öffnen mit Sparplänen die Geldanlage von Kryptos für kleine Anleger

Immer mehr private Geldanleger erwägen, einen Teil ihrer Ersparnisse in Kryptowährungen zu investieren. Sparpläne von Coindex und Coinpanion senken die Hürden nun erheblich für Krypto Einsteiger.

Bisher hatten private Anleger häufig das Problem, dass eine Geldanlage komplex und mit hohen Hürden behaftet war. Viel zu viel war zu beachten, wie die Wahl und der Zugang zu der richtigen Krypto Börse, die Wahl der richtigen Kryptowährungen und die steuerliche Nachverfolgung.

Nun gibt es immer mehr Unternehmen, die es Anlegern sehr viel einfacher machen, ihr Geld in Kryptowährungen zu investieren.

Dies sind vor allem krypto index-basierte Portfolio Anbieter. Es wird also ein vorkonfiguriertes Portfolio an Kryptowährungen zur Verfügung gestellt, welches nach einem eigens dafür erstellten Krypto Index ausgerichtet wird. In so einem Krypto Index werden die verschiedenen Kryptowährungen unterschiedlich gewichtet, in der Regel nach Marktkapitalisierung.

Das Krypto Portfolio wird anschließend einmal im Monat an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst, so dass die Gewichtung der Coins und Token immer aktuell bleibt (sogenanntes „Rebalancing“).

Führende Anbieter sind die beiden deutschsprachigen Unternehmen Coindex und Coinpanion. Coindex ist aus Bielefeld, Coinpanion aus Wien. Beide gemeinsam verwalten Krypto Portfolios für Privatkunden.

Beide Unternehmen haben gemeinsam, dass die Kryptowährungen für die Kunden tatsächlich gekauft werden, also nicht nur nachgebildet. Den Kauf und die Verwahrung der Kryptowährungen übernimmt ein Partnerunternehmen. Bei Coindex z.B. sind die beiden Partnerunternehmen voll lizensiert von der deutschen BaFin.

Bei der Eröffnung eines Kontos bei Coindex bzw. Coinpanion entstehen keine Gebühren. Diese werden dagegen für die einzelnen Transaktionen und als Management Gebühr für das Gesamtguthaben erhoben. Dabei sind die von Coindex verlangten gebühren niedriger als die anfallenden Coinpanion Gebühren.

Gerade für Kleinanleger öffnen sich durch diese Kypto Portfolio Anbieter sehr viel einfachere Möglichkeiten, in Kryptowährungen zu investieren und an dem Boom der Blockchain Projekte teilzuhaben.

Hinzu kommt dass beide Unternehmen Anlegern die Möglichkeit geben, einen Krypto Sparplan anzulegen und ihr Geld per Dauerauftrag monatlich einzuzahlen. Dadurch entfällt der Druck auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt für die Investition und stattdessen profitiert der Anleger von dem günstigen Durchschnittskosten-Effekt.

Besonders in einem volatilen Marktumfeld wie bei den Kryptowährungen ist dies ein bedeutender Vorteil, der die Angst vieler Krypto Einsteiger senkt.

Die Anleger eröffnen nur das Konto bei Coindex oder Coinpanion und zahlen ihr Guthaben ein, den Rest übernehmen die Anbieter.

