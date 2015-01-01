Zwei Extrait de Parfums, die den Sommer neu definieren: Entdecken Sie Gambit und Blockade von Mind Games

Entdecken Sie zwei außergewöhnliche Sommerdüfte: Gambit und Blockade vereinen aromatische Frische, moderne Eleganz und luxuriöse Tiefe zu einem einzigartigen Dufterlebnis.

Düsseldorf, Juni 2026 – Sommerparfums stehen traditionell für Zitrusfrische und aquatische Leichtigkeit. Für Mind Games ist Duft jedoch mehr als ein saisonales Accessoire – er ist Ausdruck von Persönlichkeit, Strategie und Emotion. Mit den neuen Extrait de Parfums Gambit und Blockade interpretiert die US-amerikanische Nischenmarke den Sommer neu: als intensives, vielschichtiges Erlebnis, das Charakter zeigt und im Gedächtnis bleibt.

Beide Kreationen spiegeln die DNA von Mind Games wider – inspiriert von der Welt des Schachs, geprägt von Präzision, Kreativität und mutigen Entscheidungen. Statt flüchtiger Frische entstehen zwei eigenständige Duftprofile: Gambit verkörpert ruhige Stärke und souveräne Klarheit, während Blockade für kreative Dynamik und spielerische Energie steht. Gemeinsam entfalten sie eine aromatische Frische mit Tiefe, die den Sommer emotional neu erlebbar macht.

Zwei Charaktere. Zwei Arten, den Sommer zu erleben.

Gambit – Klare Eleganz mit natürlicher Ausstrahlung

Gambit richtet sich an Menschen mit selbstverständlicher Präsenz. Der Duft wirkt ruhig, stilvoll und authentisch – ohne Inszenierung, aber mit klarer Wirkung.

Die Komposition startet mit Petitgrain, Lavendel und einer feinen Nelkennote. Im Herzen entfalten sich Geranie aus Madagaskar, Kardamom und Mimosa Absolue. Die Basis aus Sandelholz, Patchouli und Ambrostar sorgt für eine warme, elegante Tiefe.

Gambit erinnert an einen klaren Sommermorgen, mediterrane Gärten und natürliche Materialien im warmen Licht. Ein Extrait de Parfum für alle, die zeitlose Eleganz und moderne Klarheit suchen.

Duftnoten Gambit

Kopfnote: Petitgrain, Lavendel, Nelke

Herznote: Kardamom, Geranie aus Madagaskar, Mimosa Absolue

Basisnote: Patchouli, Sandelholz Drêches, Ambrostar

Blockade – Kreativität in ihrer schönsten Form

Blockade steht für die kreative Seite des Sommers. Der Duft spricht Menschen an, die Inspiration suchen, Neues entdecken und spontane Momente schätzen.

Der Auftakt kombiniert grüne Mango, Bergamotte, rosa Pfeffer und Tomatenblätter zu einer ungewöhnlichen Frische. Im Herzen verbinden sich Lavendel, Mangoblüte, Cyclamen und Sternanis. Leder, Patchouli, Oud und Amber verleihen dem Duft Tiefe und eine markante Signatur.

Blockade erinnert an sonnige Gärten, kreative Begegnungen und ungeplante Reisen. Ein moderner Sommerduft voller Energie und Ausdruckskraft.

Duftnoten Blockade

Kopfnote: Grüne Mango, Bergamotte, Rosa Pfeffer, Tomatenblätter

Herznote: Lavendel, Mangoblüte, Cyclamen, Sternanis

Basisnote: Leder, Patchouli, Oud, Amber

Sommer neu gedacht

Mit Gambit und Blockade inszeniert Mind Games den Sommer als strategisches Spiel aus Kontrasten, Emotionen und individuellen Entscheidungen. Die Düfte laden dazu ein, den eigenen Stil bewusst zu wählen – mal klar und fokussiert, mal kreativ und überraschend.

Aromatische Pflanzen, grüne Noten und luxuriöse Inhaltsstoffe verschmelzen zu Kompositionen, die nicht nur erfrischen, sondern berühren und inspirieren. So entsteht ein neues Verständnis von Sommerduft: intensiver, persönlicher und ausdrucksstärker.

Beide Extrait de Parfums verkörpern die Philosophie von Mind Games – die Verbindung aus künstlerischer Freiheit und präziser Komposition – und richten sich an Menschen, die Duft als Teil ihrer Identität begreifen.

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Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

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Mind Games verbindet die strategische Welt des Schachs mit innovativer Parfumkunst. Jede Kreation steht für Individualität, Kreativität und höchste Qualität. Die Marke setzt auf exklusive Rohstoffe und außergewöhnliche Duftkompositionen mit starker Performance im Luxussegment.

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