  • Zwei Jahrhunderte zauberhaft: Historische Märchenbilder aus den Beständen der Bildagentur Quagga Illustrations

    Berlin, 30. September 2025 – Die renommierte Berliner Bildagentur Quagga Illustrations präsentiert als besonderes Highlight eine außergewöhnliche Sammlung historischer Märchenillustrationen.

    BildDie Kollektion umfasst detailreiche Holzstiche und kunstvolle Chromolithographien aus verschiedenen Jahrzehnten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts – eine visuelle Entdeckungsreise in die Welt der Märchen, wie sie Generationen von Kindern und Erwachsenen verzaubert hat. Die Kollektion ist auf der Webseite der Agentur zugänglich:

    https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/historische-maerchen-illustrationen/

    Die Motive stammen aus international bedeutenden Bildbeständen und illustrieren Klassiker von den Brüdern Grimm über Hans Christian Andersen bis hin zu Volksmärchen aus verschiedenen Teilen der Welt. Jedes Bild dokumentiert nicht nur die erzählerische Kraft der Märchen, sondern auch die typischen Stilrichtungen und Techniken ihrer jeweiligen Zeit.

    „Mit dieser Sammlung möchten wir unseren Kund:innen die Möglichkeit geben, aus dem reichen kulturellen Erbe der Märchenillustrationen zu schöpfen – sei es für redaktionelle Beiträge, Buchprojekte oder kreative Kampagnen“, erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin der Agentur.

    Die Sammlung wird in einer sorgfältig kuratierten Auswahl angeboten und steht für lizenzpflichtige Nutzungen in Publikationen, Medien und Kulturprojekten zur Verfügung.

    Über Quagga Illustrations
    Quagga Illustrations (www.quagga-illustrations.de) ist seit 2010 eine führende Bildquelle für hochwertige historische Illustrationen. Mit einem umfangreichen Bestand von Motiven aus Natur, Kultur, Geschichte unterstützt die Agentur Kreative weltweit bei der visuellen Umsetzung ihrer Ideen.

    Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

