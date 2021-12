Zwei neue „Projektmanagement“-Seminare bei „Lernen-Online24“

Anbieter „Lernen-Online24“ baut sein Seminarprogramm mit Online-Seminaren rund um das Projektmanagement weiter aus

Rinteln, den 24.12.21: Der Online-Anbieter „Lernen-Online24“ baut sein Programm an Online-Seminaren weiter aus, indem er für das erste Quartal 2022 zwei Projektmanagement-Seminare in sein Portfolio aufgenommen hat.

In dem praxisnahen Seminar „Grundlagen des Projektmanagements“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einstieg in die wichtigsten Begriffe, Methoden und Werkzeuge des klassischen Projektmanagements. Sie lernen, wie Projekte professionell durchgeführt werden und wie das Projektteam von Beginn an erfolgreich innerhalb des magischen Dreiecks von Zeit, Kosten und Leistungsumfang agiert. Anhand zahlreicher Übungen und Fallstudien erarbeiten sich die Teilnehmenden ein umfassendes Know-how, um auch komplexe Vorhaben erfolgreich bewältigen zu können. Dieses Online-Seminar findet ab dem 1. Februar 2022 an 6 Abenden statt.

Das zweite Online-Seminar „Agiles Projektmanagement – Eine Einführung nach der Scrum-Methode“ soll in 90 Minuten als „Appetizer“ dienen. Hier zeigt der Lehrbeauftragte, ein erfahrener Teamleiter aus der IT-Branche, was agiles Projektmanagement ausmacht und worin es sich vom klassischen Projektmanagement unterscheidet. Des Weiteren lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Hintergründe von Agilität in der Softwarebranche kennen. In der IT sind Scrum-Projekte nämlich rund dreimal so erfolgreich wie klassisch durchgeführte Projekte. Diesen Erfolg machen sich zunehmend auch andere Branchen und Unternehmen zu Nutze. Das Online-Seminar „Agiles Projektmanagement – Eine Einführung nach der Scrum-Methode“ findet einmalig am Abend des 3. Februar 2022 statt.

Die neuen Projektmanagement-Seminare werden – neben dem bewährten Seminarprogramm – von Lernen-Online24 online via Zoom durchgeführt.

Pressekontakt:

Lernen-Online24.de | Ein Service der Alexander Sprick Unternehmensberatung

Herr Alexander Sprick

Alte Kasseler Str. 23

31737 Rinteln

Tel. 05754/926149

Fax. 05754/7689997

E-Mail: mail@lernen-online24.de

