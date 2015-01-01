Zwei Profis sprechen Klartext: Bitcoin, Silber-Schock, Gold-Optionen und der nächste Rohstoff-Move!

Bitcoin wackelt, Gold-Optionen drehen auf, Öl sendet Signale und Kupfer steht als nächster Engpass bereit. Mr. DAX & Insider liefern die Blaupause, wie man sich in diesen Cocktail richtig mixt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn Dirk Müller (Mr. DAX) und Rohstoffstratege Björn Paffrath gemeinsam auf Märkte schauen, wird’s nicht weichgespült, sondern handfest: Bitcoin als Trading-Asset? Silber als zweigeteilter Markt? Gold-Optionen mit „10k/15k/20k“-Calls? Und was bedeutet das alles für 2026, inklusive Minenaktien und dem nächsten Fokus „Kupfer/kritische Rohstoffe“?

? JETZT DAS INTERVIEW ANSEHEN

Das erwartet Sie im Interview:

o Bitcoin: Alles verkaufen und in physische Edelmetalle?

Die klare Antwort: kein Alles-oder-nichts. Bitcoin eher Trading/Zock, keine „Gold-Alternative“ – Diversifikation und Gewichtung statt Radikalumschichtung.

o Chart-Check Bitcoin: Dirk ordnet ein: mögliches „zweites Bein“ nach unten. Wie vorgehen?

o Silber: Der Markt ist zweigeteilt: Papier vs. physische Knappheit

Warum die Terminkurve/Marktstruktur eine Sondersituation zeigt und wieso Shanghai teurer/stabiler bleibt. China als möglicher Preistreiber, Arbitrage teils eingeschränkt. Auch dass sollten Sie sehen!

o China-Neujahr als Timing-Faktor: Kurzfristig Ruhephase möglich. Aber danach zählt wieder reale Nachfrage.

o Optionsmärkte: Gold-Calls Richtung 10k/15k/20k?!: Dirk zeigt auffällige Positionierungen. Silber eher „klassischer“ (Calls u.a. im Bereich um 200). Puts deuten eher begrenztes Downside an. Sehen Sie selbst!

o 2026 als „Offenbarungs-Jahr“: Papiermarkt verliert die Kontrolle, und die physische Realität wird wichtiger.

o Minenaktien: Produzenten wieder Cashflow-Maschinen:

Fokus auf Margen/Free Cashflow, z.B. Beispiel Agnico Eagle. Was tun im derzeitigen Umfeld? Das Video verrät es Ihnen.

o Volatilität & Rebalancing statt Hoffen: Spikes -> Teilgewinn, Rücksetzer -> Nachkauf. Aktives Management schlägt „buy and hold“.

o Ausblick: Was wird das nächste große Defizit-Thema? Auch das erfahren Sie im Interview.

Erfahren Sie hier mehr.

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Disclaimer: Keine Anlageberatung. Rohstoffmärkte und Mining-Aktien sind volatil, es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoff-/Silbermärkten und dient der Information. Keine Anlageberatung.

